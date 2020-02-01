Maslak’ta gecenin ikisinde 150 metrelik kuyruk

20 kamyon, 2 vinç, 1 forklift, 4 mühendis, 1 mimar, 60 personel ve 12 gün. Ayazağa’daki Klein Wal ruhsat nedeniyle kapanınca, Maslak’ta eski X Large’ın yerinde küllerinden yeniden doğdu: Klein Phöenix.
Maslak’taki Shell istasyonunun önü taksi-kıyamet. Kuyruk benzinciden itibaren başlıyor; 150 metre aşağıdaki girişe kadar devam ediyor. Saat gecenin ikisi.
Bilmeseniz, ne bekliyor bu insanlar, bedava bir şey mi dağıtılıyor diyebilirsiniz.
Burası yeni gece kulübü Klein Phöenix’in (Zümrüdüanka) kapısı, beleş bir şey yok, girerken 40’ar lira, içeride bir içkiye 90 lira bayılacaklar üstelik.
Bu Klein hikâyesi biraz kafa karıştırıcı bir hal almaya başladı. “Birer tane de Harbiye ve Ayazağa’da yok muydu, bu hangisi? diye sorarsanız, yerden göğe kadar haklısınız.
Kısaca özet geçelim: Sene başında âlâyı vâlâ ile Harbiye’den Ayazağa’ya taşındı; Klein Wal adını aldı. Her şeyi düşünmüşler: Çok iyi bir ses sistemi, şahane bir dekor, sanat eserleri, alçalıp yükselebilen ışık sistemi, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en iyi DJ’leri...
Düşünmeyip atladıkları ne vardı dersiniz: Ruhsat!
Gülmek ayıp tabii ama kendimi tutamıyorum
Trilyonluk yatırım, sadece içerideki sanat eserleri 100 bin liraydı; insanların bu zor durumlarına gülmemek lazım tabii ama burası Türkiye işte. İnsanı kahkahasız, en azından tebessümsüz bırakmıyor; sağ olsun.
Önce yılbaşında tekrar açılacağız açıklaması falan yaptılar; baktılar pabuç pahalı, ruhsatı olan bir yere taşınmaya karar verdiler: İstikamet eski X Large.
VIP yetmez VIP’nin de VIP’si var
2 bin 500 kişilik bir kulübün taşınması ne demek, gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? Üç-aş beş-yuk, havaalanının taşınması gibi bir şey: 20 kamyon, 2 vinç, 1 forklift,
4 mühendis, 1 mimar, 60 personel ve 12 gün.
Cumartesi gecesi gidip yeni yerini görelim dedik; tablo yazının girişinde anlattığım gibi. Tanıdık vasıtasıyla kuyrukta beklemeden VIP’den girdik. O bile bir mesele.
İçerideyse 2 bin-2 bin 500 kişi çılgınca dans ediyor. Yine tanıdık aracılığıyla VIP bölüme kaçtık. Tam ön tarafa gidip tepeden kalabalığı seyredeceğiz, ön tarafa geçmek için kolunuzdaki kırmızı bileklik yetmiyor, “Yeşil bileklik lazım” diyor güvenlik. VIP’nin de VIP’si varmış. N’apalım bizim de borumuz buraya kadar ötüyormuş diye razı olduk ikinci sınıf VIP’ye.
Giriş ücretini söylemiştik, makul tutmuşlar: 40 lira. Gecesine, DJ’ine göre değişecek tabii. Ama asıl mesele içkiler. Hiç ucuz değil, iki votka-enerjiye 180 lira ödedim.
Değer mi? Bence evet. Üç kuruş fazla olsun, yeter ki 20 milyonluk şehirde gidilebilecek böyle birkaç yer daha olsun. Instagram: phönix.klein
Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?
* Hazırlıkları tamamlanan Maslak 1453’teki Yeni’nin açılışı bu akşam Bülent Ersoy ve Selami Şahin’le yapacağını...
‘Gazino Yeniden Doğuyor’ mottosuyla yola çıkan mekânın fiks mönüsüne Kars kazı koyduğunu...
* Bu akşam 19.00’da Zorlu Center’daki Eataly Mutfak Akademisi’nde Sicilya yemekleri atölyesi olduğunu...
Katılımcıların üç saat sürecek kursta Sicilya usulü makarna, hamsi dolması, peynirli tatlı gibi yemekler hazırlayacağını...
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul’da, Ayna Ankara IF Performance’ta, Yeni Türkü Atakent Hayal Kahvesi’nde, Levent Yüksel Bursa Jolly Joker’de, Teoman Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Mirkelam Ankara 6:45 KK’da, Ayhan Sicimoğlu Moda Kayıkhane’de...
50 TL
Bu akşam Babylon Bomontiada’daki Y2K Millennium partisine giriş ücreti... Hep 1990’lar partisi yapılacak değil ya, bu kez 2000’lerin çocukları eğleniyor!
Maslak’ta gecenin ikisinde 150 metrelik kuyruk
20 kamyon, 2 vinç, 1 forklift, 4 mühendis, 1 mimar, 60 personel ve 12 gün. Ayazağa’daki Klein Wal ruhsat nedeniyle kapanınca, Maslak’ta eski X Large’ın yerinde küllerinden yeniden doğdu: Klein Phöenix.
Maslak’taki Shell istasyonunun önü taksi-kıyamet. Kuyruk benzinciden itibaren başlıyor; 150 metre aşağıdaki girişe kadar devam ediyor. Saat gecenin ikisi.
Bilmeseniz, ne bekliyor bu insanlar, bedava bir şey mi dağıtılıyor diyebilirsiniz.
Burası yeni gece kulübü Klein Phöenix’in (Zümrüdüanka) kapısı, beleş bir şey yok, girerken 40’ar lira, içeride bir içkiye 90 lira bayılacaklar üstelik.
Bu Klein hikâyesi biraz kafa karıştırıcı bir hal almaya başladı. “Birer tane de Harbiye ve Ayazağa’da yok muydu, bu hangisi? diye sorarsanız, yerden göğe kadar haklısınız.
Kısaca özet geçelim: Sene başında âlâyı vâlâ ile Harbiye’den Ayazağa’ya taşındı; Klein Wal adını aldı. Her şeyi düşünmüşler: Çok iyi bir ses sistemi, şahane bir dekor, sanat eserleri, alçalıp yükselebilen ışık sistemi, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en iyi DJ’leri...
Düşünmeyip atladıkları ne vardı dersiniz: Ruhsat!
Gülmek ayıp tabii ama kendimi tutamıyorum
Trilyonluk yatırım, sadece içerideki sanat eserleri 100 bin liraydı; insanların bu zor durumlarına gülmemek lazım tabii ama burası Türkiye işte. İnsanı kahkahasız, en azından tebessümsüz bırakmıyor; sağ olsun.
Önce yılbaşında tekrar açılacağız açıklaması falan yaptılar; baktılar pabuç pahalı, ruhsatı olan bir yere taşınmaya karar verdiler: İstikamet eski X Large.
VIP yetmez VIP’nin de VIP’si var
2 bin 500 kişilik bir kulübün taşınması ne demek, gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? Üç-aş beş-yuk, havaalanının taşınması gibi bir şey: 20 kamyon, 2 vinç, 1 forklift,
4 mühendis, 1 mimar, 60 personel ve 12 gün.
Cumartesi gecesi gidip yeni yerini görelim dedik; tablo yazının girişinde anlattığım gibi. Tanıdık vasıtasıyla kuyrukta beklemeden VIP’den girdik. O bile bir mesele.
İçerideyse 2 bin-2 bin 500 kişi çılgınca dans ediyor. Yine tanıdık aracılığıyla VIP bölüme kaçtık. Tam ön tarafa gidip tepeden kalabalığı seyredeceğiz, ön tarafa geçmek için kolunuzdaki kırmızı bileklik yetmiyor, “Yeşil bileklik lazım” diyor güvenlik. VIP’nin de VIP’si varmış. N’apalım bizim de borumuz buraya kadar ötüyormuş diye razı olduk ikinci sınıf VIP’ye.
Giriş ücretini söylemiştik, makul tutmuşlar: 40 lira. Gecesine, DJ’ine göre değişecek tabii. Ama asıl mesele içkiler. Hiç ucuz değil, iki votka-enerjiye 180 lira ödedim.
Değer mi? Bence evet. Üç kuruş fazla olsun, yeter ki 20 milyonluk şehirde gidilebilecek böyle birkaç yer daha olsun. Instagram: phönix.klein
Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?
* Hazırlıkları tamamlanan Maslak 1453’teki Yeni’nin açılışı bu akşam Bülent Ersoy ve Selami Şahin’le yapacağını...
‘Gazino Yeniden Doğuyor’ mottosuyla yola çıkan mekânın fiks mönüsüne Kars kazı koyduğunu...
* Bu akşam 19.00’da Zorlu Center’daki Eataly Mutfak Akademisi’nde Sicilya yemekleri atölyesi olduğunu...
Katılımcıların üç saat sürecek kursta Sicilya usulü makarna, hamsi dolması, peynirli tatlı gibi yemekler hazırlayacağını...
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul’da, Ayna Ankara IF Performance’ta, Yeni Türkü Atakent Hayal Kahvesi’nde, Levent Yüksel Bursa Jolly Joker’de, Teoman Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Mirkelam Ankara 6:45 KK’da, Ayhan Sicimoğlu Moda Kayıkhane’de...
50 TL
Bu akşam Babylon Bomontiada’daki Y2K Millennium partisine giriş ücreti... Hep 1990’lar partisi yapılacak değil ya, bu kez 2000’lerin çocukları eğleniyor!