Mangalda patates közlerken bulunan fikir: Külde ahtapot

Kalamış’taki Ouzo Restaurant altı ay boyunca AR-GE yaparak hazırlandığı mönüsünü görücüye çıkardı. Tamamen Anadolu malzemeleriyle hazırlanan mönüde iddialı çok yemek var ama sanırım aralarında en çok konuşulacak olan külde ahtapot.

Sağ tarafta Moda, solda Adalar: Tepeden muhteşem bir Kalamış manzarası... Wyndham Oteli’nin terasındaki Ouzo restoranda, sizi önce içine dalıp gittiğiniz bu görüntü sarsıyor.

Fonda çalan Yunan müzikleriyle yavaş yavaş dünyaya dönmeye başladığınızda bu kez garsonun önünüze koyduğu mönü başınızı döndürmeye başlıyor.

Bu mönü restoranın ödüllü şefi Mehmet Yalçınkaya’nın ekibiyle altı ay boyunca yaptığı AR-GE çalışmasının ürünü.

Masa tipi mangal

Bir bakalım: Deniz suyuyla yapılmış çorbalar... Sonra denizden üçleme: Obruk peynirli somon, siyez bulgurlu sübye dolma, lakerda altı denizbörülcesi... Tarhanayla marine edilmiş levrek... Dana iliği bonfile... Altı ezmeli kuzu... Confi ördek... Seç seçebilirsen.

Ama içlerinde en ilginci marinasyonu bittikten sonra üç saat boyunca külde pişirilen ahtapot. Sunumu da ilginç: Soğumaması için masa tipi küçük bir mangalın üzerinde geliyor. 59 lira. Mehmet Şef bu fikri mangalda patates közlerken bulduğunu söylüyor.



Ouzo haftanın her günü açık. Ben hafta içi gittim. Ama cumaları Buzuki Orhan, cumartesileri Yorgo Kertis çıkıyor. (0216) 400 00 30





GECENİN İNSANLARI

Kadın kasap Filiz Köken

Cüneyd Asan, Nusr’et gibi erkek kasapların artık dişli bir rakibeleri var. Hadımköy Yolu’nda 3 bin metrekarelik kullanılmayan bir fabrikayı restorana dönüştürdü: Biget Steak. Ama sadece steak değil; dana lokum, dana şato, dana sırtı, T-bone, Dallas steak, Kobe beef, döner, Bursa kebabı, fümeli pizza gibi 90 çeşit alternatif sunuyor. Kadın eline bıçak yakışır mı yoksa erkek kasaplardan daha mı lezzetli olur, yolunuz düşerse buyurun siz deneyin... (0212) 884 00 14

YENİLERDEN YENİ BEĞEN

◊ Bebek’te The Populist: Bomontiada’nın popüleri The Popülist’in ikinci şubesi. İlkinden farklı olarak burada pazar kahvaltısı da veriyorlar. (0212) 358 56 80

◊ Reşitpaşa’da Bee: Hem kafe-bistro hem de çocuk aktivite alanı. Çocuklu aileler için workshop’lar, takım çalışmaları, sanat atölyeleri yapıyorlar. (0212) 323 37 71

◊ Ataşehir’de Dudak Payı: Watergarden’daki Dudak Payı gündüz unutulmuş Türk yemeklerinin sunulduğu lokanta akşamlarıysa modern meyhane. (0216) 510 36 36

◊ Ulus’ta Tepeleme Kebap: Maş salatası, zahter salatası, sarımsak kebabı, yenidünya kebabı, kiremitte peynir gibi Antep lezzetleri sunuluyor. (0212) 257 92 20

CUMARTESİ ATEŞİ

Bu akşam sen neredesin

Hande Yener Başakşehir MOİ Sahne’de, Erkan Oğur Mecidiyeköy Trump KM’de, Hayko Cepkin Bartın KM’de, Gülşen Vadiistanbul Jolly Joker’de, Can Bonomo Beşiktaş İF Performance’ta, Manuş Baba Mersin Yenişehir AKM’de, Manga Kütahya Hilton’da, Levent Yüksel İzmir Ooze Venue’de, Yeni Türkü Bursa Hayal Kahvesi’nde...



DERSAADETTE YAŞIYORSUN PEKİ BUNLARI BİLİYOR MUSUN?

∆ Dünyanın en büyük DJ yarışmalarından Burn Residency için başvuruların başladığını... Yarışmanın dünya birincisini toplamda 100 bin euro’luk ödül ve kişisel yatırım beklediğini... (www.burn.com)

∆ Adım Adım İstanbul grubunun bugün ‘Köşe Bucak Haliç’ gezisi yapacağını... Öğle yemeği dahil 165 liraya Cibali, Balat, Fener, Patrikhane gibi yerlerin görüleceğini... (www.adimadimistanbul.com)

82.5 TL

BKM’nin bu akşam sergileyeceği ‘Hababam Sınıfı’ oyununun Biletix‘teki bilet fiyatı.