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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Magazin dünyasında yaşıyorsun peki bunları biliyor musun?

20 Aralık 2019

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◊ Beren Saat’e Instagram sayfasından reklam yapması için deli gibi teklif geldiğini... Bir PR’cının söylediğine göre yılda 10 milyon kazanabilecekken elinin tersiyle ittiğini...
◊ Bir pop starın, model Didem Soydan’ın sevgilisi Lider Şahin’e kafayı fena taktığını... Hatta durup durup “Ayrıldılar” haberlerini bizzat kendisinin çıkardığını...
◊ Kendisine konser fiyatı sorulan bir şarkıcının “N’olur medyaya sızmasın” diye yalvardığını... Çünkü maliyenin şu sıra pop dünyasının tepesine çöküp defterlerini didik didik ettiğini...

Ayıp ettik...

◊ Selin Ciğerci’ye: Futbolcu Gökhan Çıra ile Galatasaray camiası arasındaki gerilimde işin içine özel hayatı ve eşi Selin Ciğerci de çekildi. Selin Ciğerci ameliyatla kadın olduğu için yapılan “Asker arkadaşıymışlar... Gökhan adam değilmiş, evde zaten bir adam var...” gibi sosyal medya paylaşımları hiç yakışık almadı. Ayıp ettik.
◊ Aleyna Tilki’ye: Önce Forbes dergisi tarafından “30 yaşın altında 30 ilham verici insan” listesine seçildi. Sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı listeyi revize etti, Aleyna’yı çıkardı. 30’un altındaki 30 listesi, 30’un altındaki 29’a düştü; tuhaf bir durum ortaya çıktı. Üstelik kızcağızın ne cadılığı kaldı ne satanistliği. Ayıp ettik...

Görelim şimdi ‘gönder’ tuşu bonkörlerini

Önümüz yılbaşı. Normalde çın çın çınn birbirinin aynısı, kişiye özel bir hitap içermeyen, çoğu zaman kötü mani ve resimlerle süslenmiş yeni yıl tebrikleri gelecekti.
Bayramda seyranda da aynısı oluyor. Cevap vermek bir yana, okurken sinirlendiriyor bile beni.
Nasılsa bedava. Yaz bir şey, bas ‘send’ tuşuna, yolla rehberindeki bilmem kaç yüz kişiye...
Şimdi WhatsApp bu toplu mesaj imkanını kısıtladı.
Bakalım tebrik düşkünleri SMS’lerine kıyıp yollayacak mı yılbaşı mesajlarını...

İki gastronomik başarı

◊ Beyoğlu’ndaki Yeni Lokanta’nın sahibi ve şef Civar Er, Londra’da açtığı şubesi Yeni ile Financial Times gazetesinin How To Spend It ilavesine övgülerle konu oldu. Yeni’den “Öncekilere hiç benzemeyen bir Türk” diye bahsedildi.
◊ Kadıköy’deki Çiya Sofrası’nın sahibi ve şefi Musa Taşdeviren, yazdığı “Turkish Cookbook” adlı yemek kitabıyla, bu tür çalışmaların Nobel’i olarak kabul edilen Gourmand 2020 ödülünü aldı.

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