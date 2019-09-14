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Savaş Özbey

Savaş Özbey

hiperaktif@hurriyet.com.tr

Maçka’nın yeni incisi

14 Eylül 2019

Efsane ‘after’ mekânının yerine açılan Bodega’nın da tıpkı bir zamanların Chocolate’ı gibi A+ bir müşteri kitlesi olacağa benziyor.

Şehrin sosyalleşme mekânlarına yeni bir halka ekleniyor: Ritz Carlton otelinin girişindeki Bodega. Hatırlarsınız, 2002’in efsane ‘after’ mekânı Chocolate’ın yerine açıldı. Sessiz sedasız hizmete girdi ama asıl büyük lansman partisi ayın 26’sında.
O geceye katılamasanız bile gözünüz kulağınız Instagram’da olsun. Çünkü Bodega’nın da tıpkı bir zamanların Chocolate’ı gibi A+ bir müşteri kitlesi olacağa benziyor: Fransa’da doğup büyümüş, orada ciddi yatırımları olan mekân sahibi Levent Satıcı’dan dolayı şehirdeki Fransız camiası... Otel sahibi kontenjanından Baran Süzer ve dünya jet-set’inden arkadaşları... Yürüme mesafesindeki Nişantaşılılar, İstanbul’un kozmopolit günlerini özleyen Beyoğlu ekspatları... Ve Dersaadet’in yeniliğe asla doymayan gece kurtları...
Maçka’nın yeni incisi
Peki yeni ne mi vaat ediyor? Aslında çok farklı bir şey değil. Akşamüstünden itibaren başlayan demlenme faslı, akşam yemeği ve sonra DJ eşliğinde gece eğlencesi. Sabahın 04.00’üne kadar!
Asıl farkı 20 yıl önce Chocolate’a sunduğu konum avantajı: Hem şehrin göbeğinde, hem otopark vs. gibi konularda 5 yıldızlı otel konforu var hem de izole.
Maçka’nın yeni incisi
Bodega, Harbiye Mahallesi’ndeki Süzer Plaza’nın ön girişine açıldı. Salatalar 42-60, ana yemekler 42-70 lira. (0552) 441 51 34
Beşiktaş’ın maçı olduğu günler hariç tabii. Çünkü İnönü Stadyumu’na tepeden bakan mekânın sahibi, “Bütün stadyumu alamayız. Oturma kapasitemiz maalesef 120 kişiyle sınırlı” diyor.
Ne yenebilir?
Maçka’nın yeni incisi
Ne içilebilir?
Maçka’nın yeni incisi
Sunset:
Papatya infüzyonlu beyaz roma votka, limon vanilya marmelatı ve taze greyfurt suyu katarak hazırlanıyor.
Green Sky:
Salatalık infüzyonlu cine, limon, taze salatalık suyu ve tonik ilave ederek servis ediyorlar.
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin?
Nilüfer Vadistanbul Açıkhava’da, Nazan Öncel Sakarya Kırkpınar Açıkhava’da, Gaye Su Akyol Beyoğlu Sanat Performance’ta, Göksel Ankara MEB Şûra’da, Ben Fero Vadistanbul Jolly Joker’de, Gripin Kartal Beyrut Performance’ta...
Maçka’nın yeni incisi
Gaye Su Akyol
Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ 18-22 Eylül’deki Fringe Festival’de Türkiye ve dünyadan 22 ekibin tiyatro, dans ve performans sergileyeceğini...
19 farklı sanat mekânında gerçekleşecek etkinlikler için biletlerin www.tiyatrolar.com adresinden alınabileceğini...
∆ Bugün Emirgân’daki Sait Halim Paşa’da, ‘Yalıda Yoga’ etkinliğiyle Hatha Yoga dersleri verileceğini...
09.30-11.00 arasında eğitmen Şebnem Akbulut Özen’in yapacağı seansa katılım ücretinin 90 lira olduğunu...
∆ Bugün Çekmeköy’deki İstanbul Binicilik Kulübü’nde midilli (pony) yarışları yapılacağını...
Çeşitli şovların olduğu eğlencenin saat 20.00’deki Kurtalan Ekspres konseriyle sonlanacağını...

60 TL Kilyos’ta bugün ve yarın yapılan Milyon
Beach Fest’e giriş fiyatı... Festivalde bugün MFÖ,
Feridun Düzağaç; yarınsa Sertab, Ceza, Pamela gibi isimler sahne alacak.


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