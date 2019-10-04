Korkma Kıraç korkma eline yapışmaz

Böyle eften püften sebeplerle kadınların her gün şiddete uğradığı bir ülkede, Kıraç “Kadınlar kahvaltı bile hazırlamıyor” açıklamasını neden yaptı? Birkaç olasılık var.
Şarkıcı Kıraç’ın ettiği, “Şehirli kadın çocuğa bakmıyor, evde kahvaltı bile hazırlamıyor” sözlerine tepki yağıyor.
En başta da şarkıcı Aydilge, Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın gibi kadınlar geliyor.
Haksızlar mı?
Hiç değil.
Buket Aydın, kendisine senelerce babasının kahvaltı hazırladığından dem vurmuş mesela.
Çünkü anneciği de çalışıyormuş.
Demek ki kadıncağız, okul saatinden bile evvel çıkıyordu evden.
Ama böyle örnek insanlara rağmen sadece geçtiğimiz ay (eylül) 53 kadın öldürüldü.
Peki böyle eften püften sebeplerle kadınların her gün şiddete uğradığı bir ülkede, Kıraç bu açıklamayı neden yaptı?
Birkaç olasılık var. Gelin beraber inceleyelim.
İyi olasılık...
Hakikaten yumurta kırmaktan aciz bir adam, sabah annesi/eşi/kızı kahvaltı hazırlamazsa aç kalıp kırılacak.
Korkma Kıraç, korkma. Tavaya azıcık yağ... Hafif çıtırdamaya başlayınca kır yumurtayı üzerine... İçinden 60’a kadar say: Az pişmiş. Bir 30 daha sayabilirsen sarısı da katılaşır.
İlk birkaç denemede içine bir-iki küçük yumurta kabuğu kaçabilir. Çatalla alıverirsin, olur biter.
Korkma, Kıraç korkma; eline yapışmayacak.
Kötü olasılık...
Dikkat çekmek, gündem olmak için... Belki albüm çıkaracak, belki bir konseri falan var; öncesinde adı şöyle bir dönsün/dolaşsın istedi.
Sonuçta epeyce bir zamandır esamesi okunmuyor; “Hazır böyle sıcak bir kadın mevzusu var, ben de oradan yürürüm” diye düşündü.
“Reklamın
iyisi-kötüsü olmaz” ekolü için akıllıca bir hareket: Dönüp/dolaşmak ne kelime, milletin diline dolandı.
En kötü olasılık...
“Gidiyorum buralardan/ Tüm rüzgarlar senin olsun Benden ayrı rüyadasın/ Dilerim bir gün uyanırsın...” Eğer bu sözleri sabah menemen yemek için yazmışsa... Yıllarca asıl biz yanlış anlayıp boşuna dinlemişiz Kıraç’ı.
Cezası ne olsun?
Bence Kıraç’a verilecek en güzel ceza, onu “kıraç” erkek diyarlarından verimli kadın topraklarına indirmek.
Mesela 19-20 Ekim’de Watergarden’da Türkiye’nin ilk kadın festivali düzenleniyor.
Hakim olsam, “Festivaldeki tek erkek olarak bütün atölyelere, ‘doğuma hazırlık’, ‘kadın girişimcilerin başarıları’ gibi bütün sohbetlere katılıp özet çıkaracaksın” derdim.
Tabii ki canları her çektiğinde kadınların terlikle, cetvelle Kıraç’ın ellerine ellerine vurması da serbest...
Korkma Kıraç korkma eline yapışmaz
Böyle eften püften sebeplerle kadınların her gün şiddete uğradığı bir ülkede, Kıraç “Kadınlar kahvaltı bile hazırlamıyor” açıklamasını neden yaptı? Birkaç olasılık var.
Şarkıcı Kıraç’ın ettiği, “Şehirli kadın çocuğa bakmıyor, evde kahvaltı bile hazırlamıyor” sözlerine tepki yağıyor.
En başta da şarkıcı Aydilge, Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın gibi kadınlar geliyor.
Haksızlar mı?
Hiç değil.
Buket Aydın, kendisine senelerce babasının kahvaltı hazırladığından dem vurmuş mesela.
Çünkü anneciği de çalışıyormuş.
Demek ki kadıncağız, okul saatinden bile evvel çıkıyordu evden.
Ama böyle örnek insanlara rağmen sadece geçtiğimiz ay (eylül) 53 kadın öldürüldü.
Peki böyle eften püften sebeplerle kadınların her gün şiddete uğradığı bir ülkede, Kıraç bu açıklamayı neden yaptı?
Birkaç olasılık var. Gelin beraber inceleyelim.
İyi olasılık...
Hakikaten yumurta kırmaktan aciz bir adam, sabah annesi/eşi/kızı kahvaltı hazırlamazsa aç kalıp kırılacak.
Korkma Kıraç, korkma. Tavaya azıcık yağ... Hafif çıtırdamaya başlayınca kır yumurtayı üzerine... İçinden 60’a kadar say: Az pişmiş. Bir 30 daha sayabilirsen sarısı da katılaşır.
İlk birkaç denemede içine bir-iki küçük yumurta kabuğu kaçabilir. Çatalla alıverirsin, olur biter.
Korkma, Kıraç korkma; eline yapışmayacak.
Kötü olasılık...
Dikkat çekmek, gündem olmak için... Belki albüm çıkaracak, belki bir konseri falan var; öncesinde adı şöyle bir dönsün/dolaşsın istedi.
Sonuçta epeyce bir zamandır esamesi okunmuyor; “Hazır böyle sıcak bir kadın mevzusu var, ben de oradan yürürüm” diye düşündü.
“Reklamın
iyisi-kötüsü olmaz” ekolü için akıllıca bir hareket: Dönüp/dolaşmak ne kelime, milletin diline dolandı.
En kötü olasılık...
“Gidiyorum buralardan/ Tüm rüzgarlar senin olsun Benden ayrı rüyadasın/ Dilerim bir gün uyanırsın...” Eğer bu sözleri sabah menemen yemek için yazmışsa... Yıllarca asıl biz yanlış anlayıp boşuna dinlemişiz Kıraç’ı.
Cezası ne olsun?
Bence Kıraç’a verilecek en güzel ceza, onu “kıraç” erkek diyarlarından verimli kadın topraklarına indirmek.
Mesela 19-20 Ekim’de Watergarden’da Türkiye’nin ilk kadın festivali düzenleniyor.
Hakim olsam, “Festivaldeki tek erkek olarak bütün atölyelere, ‘doğuma hazırlık’, ‘kadın girişimcilerin başarıları’ gibi bütün sohbetlere katılıp özet çıkaracaksın” derdim.
Tabii ki canları her çektiğinde kadınların terlikle, cetvelle Kıraç’ın ellerine ellerine vurması da serbest...