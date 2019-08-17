Kilyos’un Kayıkhane’si

Evet, Moda’da da bir Kayıkhane var ama bu başka. Karadeniz kıyısında, Kilyos’ta. Hemen yanı plaj. Kahvaltıya giden de var, akşam yemeğine de. Bizim gibi sekiz-dokuz saat oturup güneşi batıran da...
Restoranın terası denizin üstüne kurulmuş, dalgalar gelip altınızdan geçiyor. Millet kafa masalara kurulmuş, kimi hâlâ kahvaltısına devam ediyor, kimi rakı-balık sefasına geçmiş bile...
Karşı tarafta sıra sıra meşhur Kilyos beach’leri: Burç, Solar, Tırmata diye gidiyor. Sırtlar yemyeşil, İstanbul’da değil de Göcek’te falansınız gibi. Halbuki Beyoğlu’ndan 33 dakikada gittik.
Biz İstanbullular ne şanslı insanlarız.
Beş kişi, bir köpek; masadaki herkes durup durup “Oh, ne iyi ettik de geldik” diyor.
Ucuz mu? Değil. Mezeler 5 liradan başlıyor, 30’a kadar çıkıyor. Tekir, palamut 60, çikolata sufle 25 lira. Ama hepsi, patates kızartması bile acayip lezzetli.
Balığınızı akvaryumdan seçip alıyorsunuz.
Servis hızlı, çocuklar güler yüzlü ve efendi fakat en güzeli, yaz sıcağında denizden püfür püfür esmesi. Ve insana masaj yapan dalga sesleri.
Kayıkhane’nin hemen yanı plaj. Eğer isterseniz denize kendi merdiveninden de inebiliyorsunuz. Sabah saatlerinde biraz bulanık gibiydi, öğleden sonra sakinledi; cam gibi. Sırf kum. Ben sıcak su severim, peki niye bu kadar soğuk? Garsonlar arasındaki rivayet o ki Rusya’da buz kalmamış, ne varsa eriyip Karadeniz’e akmış.
Peki deyip çok da kurcalamıyoruz, zaten denize batan güneşin kızıllığından pelte gibi olmuşuz. (0212) 201 26 26
30 çeşit wrap
Maslak 1453’te açılan Rıfkı, Türkiye’ye özgü tatların yanında dünyanın birçok ülkesinden lezzetleri dürüm şeklinde sunuyor: Cheese-steak wrap, fajita wrap, kremalı mantarlı, köri soslu, Sezar soslu... Rıfkı Turkish Wrap’e gündüz gidebileceğiniz gibi, gece kazıntısı gidermek için de uğrayabilirsiniz; sabah 04.00’e kadar açık. Wrap dışındaysa domates, ıspanak, sade ve tam tahıllı tortilla seçenekleri, salatalar, soğan halkası, mozarella stick, nacos, tavuk parçacıkları ve quesadilla gibi alternatifler var. Üstüne de Meksika tatlısı churros....
Et dürümler 23-26, tavuk dürümler 18-19 lira. (0850) 223 57 27
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Kenan Doğulu Datça Açıkhava’da, Demet Akalın Türkbükü Sahne İstanbul’da, Ayhan Sicimoğlu Moda Kayıkhane’de, Mabel Matiz Kuşadası AVM Amfitiyatro’da, Can Bonomo Beyoğlu Sanat Performance’ta, Redd Ankara 6:45 KK’da...
Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış sahilinde
plaj voleybolu turnuvası düzenlediğini...
Bugün ve yarın devam edecek turnuvada 20 yaş altı genç kızlar ve 21 yaş altı erkeklerin yarıştığını...
∆ Yarın 08.00’de Eminönü’nden “Boğaz’da Balığa Çıkıyoruz” etkinliği yapılacağını...
350 liraya 1 yetişkin ve 1 çocuğa, dört saat balık tutmanın bütün inceliklerinin öğretileceğini
(www.biletix.com)....
40 TL
Bu akşam 22.00’de Emaar Hayal Kahvesi’ndeki ‘DJ Sisters’ 90’lar Türkçe partisine giriş ücreti...
Kilyos’un Kayıkhane’si
Evet, Moda’da da bir Kayıkhane var ama bu başka. Karadeniz kıyısında, Kilyos’ta. Hemen yanı plaj. Kahvaltıya giden de var, akşam yemeğine de. Bizim gibi sekiz-dokuz saat oturup güneşi batıran da...
Restoranın terası denizin üstüne kurulmuş, dalgalar gelip altınızdan geçiyor. Millet kafa masalara kurulmuş, kimi hâlâ kahvaltısına devam ediyor, kimi rakı-balık sefasına geçmiş bile...
Karşı tarafta sıra sıra meşhur Kilyos beach’leri: Burç, Solar, Tırmata diye gidiyor. Sırtlar yemyeşil, İstanbul’da değil de Göcek’te falansınız gibi. Halbuki Beyoğlu’ndan 33 dakikada gittik.
Biz İstanbullular ne şanslı insanlarız.
Beş kişi, bir köpek; masadaki herkes durup durup “Oh, ne iyi ettik de geldik” diyor.
Ucuz mu? Değil. Mezeler 5 liradan başlıyor, 30’a kadar çıkıyor. Tekir, palamut 60, çikolata sufle 25 lira. Ama hepsi, patates kızartması bile acayip lezzetli.
Balığınızı akvaryumdan seçip alıyorsunuz.
Servis hızlı, çocuklar güler yüzlü ve efendi fakat en güzeli, yaz sıcağında denizden püfür püfür esmesi. Ve insana masaj yapan dalga sesleri.
Kayıkhane’nin hemen yanı plaj. Eğer isterseniz denize kendi merdiveninden de inebiliyorsunuz. Sabah saatlerinde biraz bulanık gibiydi, öğleden sonra sakinledi; cam gibi. Sırf kum. Ben sıcak su severim, peki niye bu kadar soğuk? Garsonlar arasındaki rivayet o ki Rusya’da buz kalmamış, ne varsa eriyip Karadeniz’e akmış.
Peki deyip çok da kurcalamıyoruz, zaten denize batan güneşin kızıllığından pelte gibi olmuşuz. (0212) 201 26 26
30 çeşit wrap
Maslak 1453’te açılan Rıfkı, Türkiye’ye özgü tatların yanında dünyanın birçok ülkesinden lezzetleri dürüm şeklinde sunuyor: Cheese-steak wrap, fajita wrap, kremalı mantarlı, köri soslu, Sezar soslu... Rıfkı Turkish Wrap’e gündüz gidebileceğiniz gibi, gece kazıntısı gidermek için de uğrayabilirsiniz; sabah 04.00’e kadar açık. Wrap dışındaysa domates, ıspanak, sade ve tam tahıllı tortilla seçenekleri, salatalar, soğan halkası, mozarella stick, nacos, tavuk parçacıkları ve quesadilla gibi alternatifler var. Üstüne de Meksika tatlısı churros....
Et dürümler 23-26, tavuk dürümler 18-19 lira. (0850) 223 57 27
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Kenan Doğulu Datça Açıkhava’da, Demet Akalın Türkbükü Sahne İstanbul’da, Ayhan Sicimoğlu Moda Kayıkhane’de, Mabel Matiz Kuşadası AVM Amfitiyatro’da, Can Bonomo Beyoğlu Sanat Performance’ta, Redd Ankara 6:45 KK’da...
Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış sahilinde
plaj voleybolu turnuvası düzenlediğini...
Bugün ve yarın devam edecek turnuvada 20 yaş altı genç kızlar ve 21 yaş altı erkeklerin yarıştığını...
∆ Yarın 08.00’de Eminönü’nden “Boğaz’da Balığa Çıkıyoruz” etkinliği yapılacağını...
350 liraya 1 yetişkin ve 1 çocuğa, dört saat balık tutmanın bütün inceliklerinin öğretileceğini
(www.biletix.com)....
40 TL
Bu akşam 22.00’de Emaar Hayal Kahvesi’ndeki ‘DJ Sisters’ 90’lar Türkçe partisine giriş ücreti...