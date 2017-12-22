Kaza niye gelmedin?

Kars’ın trend olabileceği aklınıza gelir miydi? Baktım, bu soruyu 1 yıl önce ocak ayında sormuşum. Yani 1 sene olmuş Kars’ın yükselen trend olduğunu yazalı. Blogger’lar, turizm acenteleri, gurme grupları ardı ardına Kars gezileri düzenlemeye başlamıştı. Hürriyet Cumartesi’deki köşemde bastım hemen başlığı: “Haydi trenle gökyüzüne en yakın şehrimize... Rayların bittiği yere!”

İş artık o kadar popüler bir hale gelmiş ki CNN Türk önceki akşam Doğu Ekspresi’nin kalkışına canlı yayın ekibi göndermişti.

Bilet bulunamıyor, gençler akın akın trenle Kars’a gidiyor.

Bunu öngörebildiğim için kendimle gurur duydum tabii ama en çok Kars için, bu kartal yuvası ilimizin güzel insanları için mutlu oldum.

25 sene önce, lise öğrencisiyken yapmıştım bu tren yolculuğunu. Sadece varacağınız menzil değil, bizzat yolculuğun kendisiydi güzel olan.

Doğuda her yer dağlık olduğu için akarsu yataklarına yapıyorlar demiryollarını.

Ve tren altında bir sağa, bir sola geçen nehirle sevişerek ilerliyor dağların arasından.







Sabah güneşi vurmuş, su gümüş gibi parlayıp gözünüzü alıyor.

Ve bütün bunlara trenin tıtıktıtık tıtıktıtık ritmik ninnisi eşlik ediyor...

O yıllarda çok fakir, kırık dökük bir yerdi tabii Kars. Ama soğuk ve fukaralık ne kadar kesifse, insanlarının sıcaklığı ve misafirperverlik o kadar sarıp sarmalayıcıydı.

Hemen o gün edindiğim arkadaşların akşam ateş başında verdikleri bağlama ziyafetini ve çay bardağında ikram ettikleri rakının tadını hiç ama hiç unutmayacağım.

Bunları mutlaka yapın

Kars’a henüz gitmediyseniz, bir gün mutlaka gidin. Donmuş Çıldır Gölü’nde kızaklı at arabasıyla gezin.

Ani Harabeleri’ni, kiliseleri, Bakireler Manastırı’nı, Selçuklu Sarayı’nı gezin.

Göl kenarındaki Atalay’ın

Yeri’nde Çıldır

sazanı tadın,

kendinize Kars peynirleri tabağı yaptırın, ısırganotu çorbasıyla ısının;

Acem kavurması, pörtletme, umaç helvası götürün.

Gitmişken mutlaka Nuran Abla’da Kars kazı yiyin.

KUMANDAMIN UCUNDA

Sanki benimle alakası yok, kumanda kendiliğinden açıyor:

◊ Gülfem Saydan Sanver: Siyasal iletişim uzmanı. CNN TÜRK’te Ahu Özyurt’un gediklisi. Kadın o kadar güzel ki o konuştukça kendimi “Yahu bir insanoğlu bu kadar da haklı yaratılır mı?” falan diye saçmalarken buluyorum.





◊ Kübra Par: Habertürk’teki programında inanılmaz bir formatı var: En sivri, en sinirlendirici üslupla siyasetçilerin üzerine gidiyor.

Katılan politikacılara da bravo, bunu bilerek gidip sakince cevap vermeye çalışıyorlar.

İkinci sorudan itibaren gerilim filmi gibi.

◊ Dark: Netflix’in yeni bombası. “Lost” ile “Stranger Things” arası başladı, alakası olmadığını kanıtladı. Almanca. Önce biraz tuhaf geliyor, sonra alışıyorsunuz.

Hatta fazla alışıyorsunuz, bir şey kaçırma korkusuyla gözünüzü alamıyorsunuz.

Neler oluyor hayatta!

◊ Bu hafta iki albüm yollamışlar gazeteye. Biri Gülben Ergen’den: “Yansın Bakalım”... Kutunun içinden kına çıktı!

Tamam, şarkıda geçiyor ama bana özel bir iması var mı yarın arayıp soracağım Gülben’e.







◊ Diğeri Işın Karaca’dan. Albümün adı “Eyvallah” ama ablanın “eyvallah”ı yok... Eli belinde öyle bir fotoğraf koymuş ki kapağına, sıkıyorsa dinleme! Tamam, akşam eve gider gitmez ilk iş...

◊ Emrah botoks yaptırmış. Aklıma Jim Carry’nin iki filmi geldi: İlki “The Mask”... İkincisi “Truman Show”... Bütün hayatını izlemiş gibiyiz: Küçük Emrah’tı, kaşlarıyla inceltme işareti yapardı, şimdi o kaşlar oynamıyor.