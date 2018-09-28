Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Savaş ÖZBEY>Karius sakın haaa... Cızz!
"Savaş Özbey" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Savaş Özbey" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Savaş Özbey

Savaş Özbey

hiperaktif@hurriyet.com.tr

Karius sakın haaa... Cızz!

28 Eylül 2018

Birkaç gündür Instagram’da karşındaki kişi seni takip etmese bile, o kişiye görüntülü arama yapma imkanı konuşuluyor. Buyurun size, yeni bir sosyal medya özelliği karşısında tipik Türk halleri/hallenmeleri...

Biri, “Hikayeler” kısmına koymuş mesela: Robert Downey Jr.’a dadanmış... Çalıyormuş, çalıyormuş ama açmıyormuş. Yani al takibe, mesajlardan görüntülü arama yap, çat karşında Sezen. O açmadı Ajda... Hadi Tarkan! Bergüzarcım selam canım, naber?

İlk Türk tepkisi el klasiko: Bizzat deneme yöntemi...

“Şimdi sen beni takipten çıkart bi bakiyim, seni bir ariyim, bakalım düşüyor mu...”

”Düştü düştü, cevapsız geldi!”

Deney tamam. Fakat bu aşamaya kadar birlik ve beraberliklerini muhafaza eden Türkler, bundan sonra bölünmeye başlıyor. BKM komedileri gibi: Kasabadaki bütün kurnazlar, kendi meşrebine göre pozisyon alıyor: “Zeki Müren de bizi görecek mi...”

İçimizden biri “Dur ben Gisele Bündchen’i arıyorum” dedi.

Bağlanmıyor. Onunki kapalı.

Demek ki daha bu özelliği bilmeyen, “görüntülü arama” ayarını kapatmamış birini bulmak lazım.

“Sabaha kadar bütün top modelleri denerim. Nasılsa orada daha akşam” diyor.

Benim aklımdan ilk, “Eyvaah kim bilir pantolon cebinden yanlışlıkla kaç kişiyi aramışımdır” geçiyor.

İçimizden biri anne. Onun kafa tamamen başka çalışıyor: “Aman akşam ilk iş, oğlumunkini aranmaya kapatayım” diyor: “Her türlü sapık var!”

Hiç aklıma gelmemişti; çocukların bundan korunması mühim gerçekten.

Karius sakın haaa... Cızz

DM’den bana da yürüdoo

Tabii Instagram’daki bu özellik karşısında bir de şu futbolcu Karius’un korunması meselesi var. Hatırlarsınız, gelir gelmez kafa kola alıp “Karius bana DM’den yürüdü” diye yazışmalarını ifşa etmişlerdi.
Daha nasıl bir yere düştüğünü anlayamadan, küçük bir “Türkiye’ye hoş geldin” partisi yapmışlardı.
Az daha “Me too” gibi, “Bana da yürüdoo” hareketi çıkıyordu. Instagram ayarlarını “görüntülü”ye kapatsalar bari...

X
﻿
Savaş ÖZBEY Savaş ÖZBEYTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri