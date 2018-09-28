Birkaç gündür Instagram’da karşındaki kişi seni takip etmese bile, o kişiye görüntülü arama yapma imkanı konuşuluyor. Buyurun size, yeni bir sosyal medya özelliği karşısında tipik Türk halleri/hallenmeleri...
Biri, “Hikayeler” kısmına koymuş mesela: Robert Downey Jr.’a dadanmış... Çalıyormuş, çalıyormuş ama açmıyormuş. Yani al takibe, mesajlardan görüntülü arama yap, çat karşında Sezen. O açmadı Ajda... Hadi Tarkan! Bergüzarcım selam canım, naber?
İlk Türk tepkisi el klasiko: Bizzat deneme yöntemi...
“Şimdi sen beni takipten çıkart bi bakiyim, seni bir ariyim, bakalım düşüyor mu...”
”Düştü düştü, cevapsız geldi!”
Deney tamam. Fakat bu aşamaya kadar birlik ve beraberliklerini muhafaza eden Türkler, bundan sonra bölünmeye başlıyor. BKM komedileri gibi: Kasabadaki bütün kurnazlar, kendi meşrebine göre pozisyon alıyor: “Zeki Müren de bizi görecek mi...”
İçimizden biri “Dur ben Gisele Bündchen’i arıyorum” dedi.
Bağlanmıyor. Onunki kapalı.
Demek ki daha bu özelliği bilmeyen, “görüntülü arama” ayarını kapatmamış birini bulmak lazım.
“Sabaha kadar bütün top modelleri denerim. Nasılsa orada daha akşam” diyor.
Benim aklımdan ilk, “Eyvaah kim bilir pantolon cebinden yanlışlıkla kaç kişiyi aramışımdır” geçiyor.
İçimizden biri anne. Onun kafa tamamen başka çalışıyor: “Aman akşam ilk iş, oğlumunkini aranmaya kapatayım” diyor: “Her türlü sapık var!”
Hiç aklıma gelmemişti; çocukların bundan korunması mühim gerçekten.
DM’den bana da yürüdoo
Tabii Instagram’daki bu özellik karşısında bir de şu futbolcu Karius’un korunması meselesi var. Hatırlarsınız, gelir gelmez kafa kola alıp “Karius bana DM’den yürüdü” diye yazışmalarını ifşa etmişlerdi.
Daha nasıl bir yere düştüğünü anlayamadan, küçük bir “Türkiye’ye hoş geldin” partisi yapmışlardı.
Az daha “Me too” gibi, “Bana da yürüdoo” hareketi çıkıyordu. Instagram ayarlarını “görüntülü”ye kapatsalar bari...
Karius sakın haaa... Cızz!
Birkaç gündür Instagram’da karşındaki kişi seni takip etmese bile, o kişiye görüntülü arama yapma imkanı konuşuluyor. Buyurun size, yeni bir sosyal medya özelliği karşısında tipik Türk halleri/hallenmeleri...
Biri, “Hikayeler” kısmına koymuş mesela: Robert Downey Jr.’a dadanmış... Çalıyormuş, çalıyormuş ama açmıyormuş. Yani al takibe, mesajlardan görüntülü arama yap, çat karşında Sezen. O açmadı Ajda... Hadi Tarkan! Bergüzarcım selam canım, naber?
İlk Türk tepkisi el klasiko: Bizzat deneme yöntemi...
“Şimdi sen beni takipten çıkart bi bakiyim, seni bir ariyim, bakalım düşüyor mu...”
”Düştü düştü, cevapsız geldi!”
Deney tamam. Fakat bu aşamaya kadar birlik ve beraberliklerini muhafaza eden Türkler, bundan sonra bölünmeye başlıyor. BKM komedileri gibi: Kasabadaki bütün kurnazlar, kendi meşrebine göre pozisyon alıyor: “Zeki Müren de bizi görecek mi...”
İçimizden biri “Dur ben Gisele Bündchen’i arıyorum” dedi.
Bağlanmıyor. Onunki kapalı.
Demek ki daha bu özelliği bilmeyen, “görüntülü arama” ayarını kapatmamış birini bulmak lazım.
“Sabaha kadar bütün top modelleri denerim. Nasılsa orada daha akşam” diyor.
Benim aklımdan ilk, “Eyvaah kim bilir pantolon cebinden yanlışlıkla kaç kişiyi aramışımdır” geçiyor.
İçimizden biri anne. Onun kafa tamamen başka çalışıyor: “Aman akşam ilk iş, oğlumunkini aranmaya kapatayım” diyor: “Her türlü sapık var!”
Hiç aklıma gelmemişti; çocukların bundan korunması mühim gerçekten.
DM’den bana da yürüdoo
Tabii Instagram’daki bu özellik karşısında bir de şu futbolcu Karius’un korunması meselesi var. Hatırlarsınız, gelir gelmez kafa kola alıp “Karius bana DM’den yürüdü” diye yazışmalarını ifşa etmişlerdi.
Daha nasıl bir yere düştüğünü anlayamadan, küçük bir “Türkiye’ye hoş geldin” partisi yapmışlardı.
Az daha “Me too” gibi, “Bana da yürüdoo” hareketi çıkıyordu. Instagram ayarlarını “görüntülü”ye kapatsalar bari...