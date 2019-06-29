Karaköy’de kadınlar suaresi Duble Meze

Emre Çapa’nın Beyoğlu’ndaki yerinden sonra Karaköy’de açtığı Duble Meze kadınlar hamamı gibi. Mezeler güzel ama “Dolmaları kendiniz sarın getirin” deseniz, onu da yapacaklar.
Mekânda kıyameti koparan kadınlar ve masada sıkılan erkekler...
Duble Meze İstanbul’da modern meyhane dedikleri türün ilk örneklerinden: Modernize edilmiş mezeler ve Türk yemekleri, üstüne 90’lar başta olmak üzere Türkçe eller havaya müzikleri.
Yaklaşık bir yıl önce, Karaköy’de Ferahfeza’nın yerine bir benzerini açtı. Şube yerine bir benzeri diyorum çünkü iki dükkânın konsepti benzer olmasına rağmen ortamı tamamen farklı.
Beyoğlu’ndaki kadınlı-erkekli bildiğiniz modern meyhane. Karaköy’dekiyse kadınlar hamamı gibi. Erkekler yine var ama yüzde 80’i, masa masa, öbek öbek, gerdan gerdan, göbek göbek kadın. Her yaştan. Ben hafta içi gittim, tıklım tıklımdı. Hafta sonu kim bilir nasıl oluyordur...
Eskiden kadınlar matinesi olurdu ya, bu da bir çeşit kadınlar suaresi. Bir çeşit östrojen zehirlenmesi yaşıyorsunuz. Zaten iki-üç şarkı dinledikten sonra kendinizi kötü hissetmeye başlıyorsunuz: “Çalkala Hadi Adamım’, ‘Her Gün Peşime Bıyıklı Takılıyor’... Sahibi Emre de bunu doğruluyor: “Zaten erkek arkadaşlarım pek tutmuyor...”
Canım mezeler kimsenin umurunda değil
Masaların tepesinde göbek atmaya geliyorlar. 195 liralık fiks mönüde hardallı levrek, Yunan cacığı, deniz mahsullü kokoreç, keçi paçanga, lokum antrikot gibi kalemler var ama kimin umurunda? “Dolmaları kendiniz sarın getirin” deseniz, onu da yapacaklar. (0549) 822 30 11
Patlıcan kumpir yemediyseniz yaşamıyorsunuz!
Gastronomi yazarı Aydan Üstkanat’ın güzel bir tespiti var: “Biz Amerika gibi mısır medeniyeti değiliz. Biz buğday medeniyetiyiz. Bugün yaşadığımız birçok sorun da bundan kaynaklanıyor.”
Katılıyor ve el artırıyorum: Biz patates medeniyeti de değiliz. Biz patlıcan medeniyetiyiz. Patates Amerika’nın keşfinden sonra geldi, koskoca Kanuni bir patates yemeği yiyemedi. Ama patlıcan öyle mi? Anavatanının Amerika değil, Anadolu olduğunu öne süren araştırmalar var. Yani özünde püre değil, bir beğendi toplumuyuz biz.
Umut Karakuş genç ve çok yetenekli bir Türk şef. Londra’da restoranı var ama şu sıra Kuruçeşme’de yeni açılan Oligark’ın restoranında.
Mehmet Gürs ekolünden geliyor, dolayısıyla en büyük tutkusu Anadolu yemek ve lezzetleri.
Geçen akşam acayip bir şey tattırdı. Green egg’de közleyerek tütsü aroması verdiği bostan patlıcanlarının içini çıtır pastırma, keçi, Ezine ve başka peynirlerle doldurup üstüne baharat ve kıtırlar koyarak servis ediyor. Fanfinifinfon bir adı var ama ben tadar tatmaz ‘patlıcan kumpir’ koydum.
Fiyatı pahalı. Ama inanılmaz bir şey; n’apın, edin kıyın 55 liranıza. (0212) 265 65 12
Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?
İstanbul’da şu anda tonbalığı kalmadığını, hiçbir suşicinin bulamadığını...
Servis edilenlerin hepsinin buzhane balığı olduğunu, renginin anlaşılmayacağı ürünlerde kullanıldığını....
Emaar AVM’nin sosyal medyada yüzü olacak genç yetenek aradığını...
@ceylanatinc, @modavesosyete ve @bikotbitisortmag’in seçeceği fenomen için 5 bin kişinin başvurduğunu...
Peki bu akşam sen neredesin?
Edis Antalya EPM’de, Emel Sayın Harbiye Açıkhava’da, Yalın Ankara Armada AVM’de, Gülşen Vadiistanbul Jolly Joker’de, Bülent Ersoy Bodrum Sahne İstanbul’da, Tan Taşçı Çeşme Jolly Joker’de, Manga Kadıköy Dorock XL’da..
180 TL
Bu akşam Binbirdirek Sarnıcı’nda Satori’nin de performans sergileyeceği, 8 saatlik Getcloser partisine giriş ücreti.
Karaköy’de kadınlar suaresi Duble Meze
Emre Çapa’nın Beyoğlu’ndaki yerinden sonra Karaköy’de açtığı Duble Meze kadınlar hamamı gibi. Mezeler güzel ama “Dolmaları kendiniz sarın getirin” deseniz, onu da yapacaklar.
Mekânda kıyameti koparan kadınlar ve masada sıkılan erkekler...
Duble Meze İstanbul’da modern meyhane dedikleri türün ilk örneklerinden: Modernize edilmiş mezeler ve Türk yemekleri, üstüne 90’lar başta olmak üzere Türkçe eller havaya müzikleri.
Yaklaşık bir yıl önce, Karaköy’de Ferahfeza’nın yerine bir benzerini açtı. Şube yerine bir benzeri diyorum çünkü iki dükkânın konsepti benzer olmasına rağmen ortamı tamamen farklı.
Beyoğlu’ndaki kadınlı-erkekli bildiğiniz modern meyhane. Karaköy’dekiyse kadınlar hamamı gibi. Erkekler yine var ama yüzde 80’i, masa masa, öbek öbek, gerdan gerdan, göbek göbek kadın. Her yaştan. Ben hafta içi gittim, tıklım tıklımdı. Hafta sonu kim bilir nasıl oluyordur...
Eskiden kadınlar matinesi olurdu ya, bu da bir çeşit kadınlar suaresi. Bir çeşit östrojen zehirlenmesi yaşıyorsunuz. Zaten iki-üç şarkı dinledikten sonra kendinizi kötü hissetmeye başlıyorsunuz: “Çalkala Hadi Adamım’, ‘Her Gün Peşime Bıyıklı Takılıyor’... Sahibi Emre de bunu doğruluyor: “Zaten erkek arkadaşlarım pek tutmuyor...”
Canım mezeler kimsenin umurunda değil
Masaların tepesinde göbek atmaya geliyorlar. 195 liralık fiks mönüde hardallı levrek, Yunan cacığı, deniz mahsullü kokoreç, keçi paçanga, lokum antrikot gibi kalemler var ama kimin umurunda? “Dolmaları kendiniz sarın getirin” deseniz, onu da yapacaklar. (0549) 822 30 11
Patlıcan kumpir yemediyseniz yaşamıyorsunuz!
Gastronomi yazarı Aydan Üstkanat’ın güzel bir tespiti var: “Biz Amerika gibi mısır medeniyeti değiliz. Biz buğday medeniyetiyiz. Bugün yaşadığımız birçok sorun da bundan kaynaklanıyor.”
Katılıyor ve el artırıyorum: Biz patates medeniyeti de değiliz. Biz patlıcan medeniyetiyiz. Patates Amerika’nın keşfinden sonra geldi, koskoca Kanuni bir patates yemeği yiyemedi. Ama patlıcan öyle mi? Anavatanının Amerika değil, Anadolu olduğunu öne süren araştırmalar var. Yani özünde püre değil, bir beğendi toplumuyuz biz.
Umut Karakuş genç ve çok yetenekli bir Türk şef. Londra’da restoranı var ama şu sıra Kuruçeşme’de yeni açılan Oligark’ın restoranında.
Mehmet Gürs ekolünden geliyor, dolayısıyla en büyük tutkusu Anadolu yemek ve lezzetleri.
Geçen akşam acayip bir şey tattırdı. Green egg’de közleyerek tütsü aroması verdiği bostan patlıcanlarının içini çıtır pastırma, keçi, Ezine ve başka peynirlerle doldurup üstüne baharat ve kıtırlar koyarak servis ediyor. Fanfinifinfon bir adı var ama ben tadar tatmaz ‘patlıcan kumpir’ koydum.
Fiyatı pahalı. Ama inanılmaz bir şey; n’apın, edin kıyın 55 liranıza. (0212) 265 65 12
Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?
İstanbul’da şu anda tonbalığı kalmadığını, hiçbir suşicinin bulamadığını...
Servis edilenlerin hepsinin buzhane balığı olduğunu, renginin anlaşılmayacağı ürünlerde kullanıldığını....
Emaar AVM’nin sosyal medyada yüzü olacak genç yetenek aradığını...
@ceylanatinc, @modavesosyete ve @bikotbitisortmag’in seçeceği fenomen için 5 bin kişinin başvurduğunu...
Peki bu akşam sen neredesin?
Edis Antalya EPM’de, Emel Sayın Harbiye Açıkhava’da, Yalın Ankara Armada AVM’de, Gülşen Vadiistanbul Jolly Joker’de, Bülent Ersoy Bodrum Sahne İstanbul’da, Tan Taşçı Çeşme Jolly Joker’de, Manga Kadıköy Dorock XL’da..
180 TL
Bu akşam Binbirdirek Sarnıcı’nda Satori’nin de performans sergileyeceği, 8 saatlik Getcloser partisine giriş ücreti.