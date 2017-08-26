Kâr amacı gütmeyen ultra-lüks restoran

Boğaz’ın en sota açılarından biri... Raviolinin pancarlısı, humusun kajulusu... Tiril tiril kızlar, pırıl pırıl oğlanlar... Sabancı Müzesi, eski Müzede Changa’nın yeri. Mahalle restoranı kadar ucuz ve dünya standardında kaliteli. Bu bir iddia: Beğenmeyene anahtar teslim ediyorlar; benim vicdanım yalan söylemeye elvermedi; alamadım.

Garsonlarla iktidar ilişkisi kuranlardansanız, baştan uyarayım ki siniriniz bozulmasın: Çoğu hanım, tabanca gibi insanlar; sadece bir-iki tanesinin tek yabancı dili var. Kalanı iki, üç...

Zaten şu anda bir restoranda değil, derstesiniz. Karşınızdakiler de ‘bildiğiniz’ mânâda garsonlar değil, öğrendiklerini test eden öğrenciler... Lüzumsuz ukalalığa meyledecekseniz, hazırlıklı olun: Karşınızdakiler Dünya Ekmekçilik Şampiyonu Komorovsky’den, Çikolatacılık Şampiyonu Azouz’dan, en iyi restoran listesinin başını kimseye bırakmayan Joan Rocca’dan ders almış tipler...

Madem ‘ders’i biliyorsunuz, ‘konu’yu da söyleyeyim: ‘Bir restoran nedir, nasıl işletilir, mutfakta neler yapılabilir, nasıl hizmet edilir?’

Eski Müzede Changa

Barda kimya mühendisi, mutfakta ve serviste Mutfak Sanatları Akademisi’nin hocaları ve öğrencileri var.

Yer, Kandilli’nin tam karşısı. Emirgân’daki Atlı Köşk. Sabancı Müzesi’ndeki eski Müzede Changa. Önünüz koru, onun ardında bütün turunculuğuyla Boğaziçi.

Gittim, gördüm, yedim; kendimi “Şu anda İstanbul’da bir restoran sorsalar tereddütsüz önereceğim ilk yer” derken buldum.

Müzede Changa fine-dining kapanınca, Sabancı ailesi burayı MSA’ya teklif etmiş; onlar da hocası, yöneticisi, öğrencisi kafayı kırıp; bütün know-how’larını derleyip bambaşka bir şey çıkarmışlar ortaya.



MSA’nın kurucusu Mehmet Aksel (Fotoğraf: Murat Şaka)

“Kâr amacı gütmüyoruz, burası bizim vitrinimiz” diyorlar. Daha restoranı resmi olarak açmadılar ama fısıltı gazetesiyle inanılmaz yürüyor. Siz siz olun bugün-yarın gidecekseniz rezervasyon yapmayı ihmal etmeyin.

Gidince mi? Bütün sevdiklerinizden birer tane ortaya söyleyin, beğendikçe yenisini isteyin çünkü Boğaz ortalamasına göre bir hayratta bulunuyorsunuz: Fiyatlar Boğaz ortalamasının üçte biri. (0212) 277 22 00

MSA’da ders veren bazı üstatlar

Joan Rocca

Tom Aikens

Ron Blaauw

60 BİN: Bugüne kadar MSA’nın mutfak workshoplarına katılan amatörlerin sayısı

MSA Lizbon’dan dünyaya açılıyor

Gerçekten dünyanın en iyisi MSA mı?

◊ Portekiz Avrupa’nın en fukara ama belki de akıllıca politikalarını yürüten ülke. Bütün derdi başkent Lizbon’u Avrupa’nın Silikon Vadisi’ne dönüştürmek.

◊ Eski şehrin önemli bir kısmını büyük ticari avantajlarla dünyanın en önemli otomotiv, teknoloji, bilişim ve yaratıcı şirketlerine tahsis ediyorlar. Keşke bizde de olsa.

◊ Bunu büyük ölçüde başardılar. Artık Mercedes’in AR-GE’si bu bölgede. Ve yakın gelecekte bildiğiniz bütün büyük teknoloji ve tasarım devleri... Aralarında tek gastronomik üs mü?

◊ Evet, Lizbon Belediye Başkanı davet etmiş ve MSA’nın burada olmasını olmasını istemiş. Araştırmış, onca mutfak eğitim markası arasında, mesela Mercedes’in yanına, MSA’yı layık görmüş. MSA Lizbon kampüsü 2020’de faaliyete geçecek ve şehrin gastronomi alanında bir merkez olacak.

◊ Niçin mi? Dünyada gastronomi eğitimi veren yaklaşık 50 okul var. Bu da yılda 60 bin kadar mezun demek. Bunun 2 bini Türkiye’den mezun oluyor ve NoMA’dan tut, dünyanın en iyi restoranlarında iş buluyor.

◊ Fark nasıl mı ortaya çıkıyor? Bir örnek: MSA’nın kütüphanesinde 400’ü nadir, 12’si eşsiz; 5 bin kitap mevcut. İsteyen her hoca/öğrenci bunlara eski Türkçe dahil, üç dil bilen bir uzman yardımıyla erişiyor.

◊ Mezun olan öğrencilerin iş bulma oranı yüzde 97.8. Çünkü Dünya Şefler Birliği tarafından ‘En yüksek kaliteli mutfak eğitimi’ ödüllü bir akademiden eğitim alıyorlar.

◊ Bu yıl, Oxford’da her yıl Temmuz ayında düzenlenen Oxford Food Symposium’un ana akşam yemeğini hazırladılar. Oxford Üniversitesi’nin ana internet sayfasına girdiler.