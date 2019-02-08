Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Savaş ÖZBEY>İzmir’in kavakları İstanbul’un çınarları
"Savaş Özbey" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Savaş Özbey" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Savaş Özbey

Savaş Özbey

hiperaktif@hurriyet.com.tr

İzmir’in kavakları İstanbul’un çınarları

8 Şubat 2019

Nihat Zeybekçi, İzmir için “Mahallenin en güzel kızı, kim istemez?” dedi ya... Eleştiren çok oldu ama benim hoşuma gitti. Tuttum iki sevgilimi, İzmir’le İstanbul’u kıyasladım.

◊ Eğer İzmir cazibeli ve istenen genç bir kadınsa; İstanbul biraz hırt, bıçkın ve nemrut bir orta yaşlıdır.
◊ İzmir yaz, yazlık, sayfiye, meltemdir. Durduk yere insanın içini yumuşatır. İstanbul biraz kış, kışlıktır; hakim rüzgarı poyrazdır. İnsanın dışını kabuklaştırır.
◊ İzmir mahalledir, komşudur, sokaktır.
İstanbul evdir, evin içi gibidir. “Konak”tır.
Kalabalık bir ailenin yaşadığı, kavgası gürültüsü eksik olmayan bir konak...
◊ İzmir düzdür...
Yürürsün, sağa sola selam verirsin. İstanbul yedi tepelidir, tırmanır, tırmalarsın. Başın belaya girsin istemiyorsan hep önüne bakarsın.
◊ İzmir daha sakin, kalender ve rahattır.
Anlaması, anlaşması kolaydır. İstanbul’un sabahı başka, öğleni başka! Yorucu, başına buyruk ve sağı solu belli olmayandır.
◊ İzmir’in kavakları vardır, ince, uzunsan hemen fark edilirsin.
İstanbul’da ceviz ağacı gibisin, koca çınarların arasında ne sen, ne ben ne de polis farkında...
◊ Ankara’yı unuttuk iyi mi... “Denizsiz Ankara”nın en güzel yanı, İstanbul’a dönüşüdür. “Denizsiz Ankara”nın en kötü yanıysa... Dönüşte İzmir’e daha uzak olmasıdır.

Cem Yılmaz öğrenmeye ve öğrendiklerini öğretmeye devam ediyor

45 yaşındaki Cem Yılmaz, Vogue dergisine mülakat vermiş: “Üniversitenin birinci sınıfındayken ankesörlü telefonun başında ağlamıştım. Telefonla dergiye başvurdum. Dediler ki ‘Bu şekilde adam almıyoruz’. Ağlamıştım gerçekten.
Üzülmüştüm çünkü. Ne bekliyorsam, ‘Gel, sana kapak çizdireceğiz!’ mi diyeceklerdi?
Birkaç sene sonra gidebildim. Ama 19 yaşında dergiye başlarken de ‘Ulan geç kaldık be!’ diye düşünmüştüm.
Geçenlerde bana, Sinemada 20’nci Yıl Ödülü verdiler. Daha dün başlamışım gibi gittim aldım. 20 sene geçtiğinin farkında bile değilim. Önemli de değil zaten. Bir tane berbat iş her şeyi berbat edebilir.”
Vay be...
Kıssadan hisse:
Ne için geç?
Ne için erken?
Kendimi hatırladım: Ey şu anda sabırsızlıkla kıvranıp duran ergen!
Birinci vazifen...
Önce güzel hayal edip sonra hayal kırıklığına uğrayınca da güzel ağlamayı öğrenmen.

Bazen doktorlar da tuhaflaşır

Hekim ya da hastane, tıp dünyasının reklam/PR çalışmalarında bulunması genel olarak hoş karşılanmaz.
Ama bir halkla ilişkilercinin tutup, atıyorum “Şu andaki salgın, gergedan değil, ejderha gribi” gibi açıklamalar yapması, genel halk sağlığına girdiği için, artık vakai adiye. Fakat burası Türkiye...
Hiçbir şey haddinde/hududunda/kararında kalmamalı değil mi?
Geçen hafta bir mail...
- Gönderen: Operatör Doktor Ahmet Mete Uğurlu.
- Kime: Savaş Özbey.
- Konu: Bir Günde Vajinanızı Gençleştirin!
Aslında “yanıtla” yapıp yekten soracaksın:
Pardon hekim bey, neyimi?

X
﻿
Savaş ÖZBEY Savaş ÖZBEYTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.