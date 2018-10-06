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Savaş Özbey

Savaş Özbey

hiperaktif@hurriyet.com.tr

İstanbul'un en büyük zeytinliği

6 Ekim 2018

Nişantaşı’nda sessiz sedasız kapılarını açan dev İtalyan restoranı Galvin’in içinde 80 zeytin ağacı var.

İstanbulun en büyük zeytinliği
Aşırı lüks. Bütün detaylarda.

Karo karo, vitray vitray, sandalye sandalye, tabak tabak, çatal çatal...

Sadece gümüş aksamın tutarı 290 bin avro. Mekânın toplam maliyeti 16 milyon Türk Lirası.

Mönüdeki en pahalı yemek: Fırında dilbalığı; 110 lira.

Galvin’in kendini amorti etmesi için yaklaşık 150 bin tabak dilbalığı satmaları lazım.

İnsanların masraflarını kıstığı, gittikçe daha az harcadığı böyle bir dönemde neden bu denli büyük bir yatırım yaptıklarını Jüpiter Grup’un patronu Tayfun Topal’a sordum.

Cevap: “Acelemiz yok. Karşılığını beş yılda çıkaracağız. Ama lüks ve kalitenin her zaman alıcısı vardır.”

Gerçekten öyle mi?
İstanbulun en büyük zeytinliği
Kapılarını açalı daha beş gün oldu; her akşam full. Beş gecedir üst üste gelen var.

Kapıdan Şirin Payzın yurtdışından misafirleriyle giriyor, Ahmet Hakan tek tabanca çıkıyor.

Sağ masa filanca holding; sol taraf öz bilmem kimler... Önüm arkam, sağım solum sosyete.

Başta işletmeci, kimsenin yemeklerden bahsettiği yok, sanki müze gezer gibi herkes sütunu, duvarı, heykeli konuşuyor.

1200 metrekare alana 80 tane zeytin ağacı koymuşlar.

Pergeli koy, bu kadar çok zeytini belki de en yakın İzmit’te bulursun.

Hayırlı uğurlu olsun.

CUMARTESİ ATEŞİ

Bu akşam sen neredesin

Edis Vadistanbul’da, Sertab Erener Bursa Açıkhava’da, Kenan Doğulu Antalya Konyaaltı’nda, Sıla İzmir Kültürpark’ta, Teoman Bursa Jolly Joker’de, Aşkın Nur Yengi Beyoğlu Sanat Performance’ta, Manga Beşiktaş Dorock XL’da, Mirkelam Beyoğlu Grand Pera’da...
İstanbulun en büyük zeytinliği
35 TL
Bu akşam Zorlu PSM Studio’daki Thug Life hiqhop ve R&B partisine öğrenci giriş ücreti.

Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?

* Syka Tur’un 11-14 Ekim’de Nemrut, Zeugma ve Göbeklitepe’yi kapsayan bir gezi düzenlediğini...
Kişi başı her şey dahil 1990 lira olan geziye araştırmacı yazar Bülent Demirdurak’ın rehberlik edeceğini...
* Bu akşam 19.00’da Gayrettepe’deki Eataly’de mükemmel hamburger yapma kursu verileceğini...
Kişi başı 195 lira olan atölyede patlıcan dip soslu çizburger ve karamelize soğanlı duble burger öğretileceğini...
* Atakent’teki Hayal Kahvesi’nde bu akşam 22.00’de orkestra eşliğinde karaoke partisi yapılacağını...
35 liraya girilecek partide ister başkalarını dinleyip eğlenebileceğinizi, ister kendinizin sahne alacağını...

 

 

 

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