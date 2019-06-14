İstanbul’un çok bilinmeyenli vale problemi

Bana hava hoş, araba kullanmıyorum. Dalga geçen arkadaşım çok ama vale ücretlerini ve şikayetleri duydukça da bıyık altından gülüyorum. Arkadaş, meğer insanlar ne dertliymiş! Murat Boz vesilesiyle hiç bilmediğim bir dünyaya daldım.
En son Murat Boz’un başına gelmiş.
Bir AVM valesine 200 lira vermiş, sonra da şirkete telefon açıp kalan 170 lirayı bir sonraki uğrayışında alacağını söylemiş.
Durum dallanıp budaklanıp medyaya yansıdı.
Murat Boz da sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
“Şoka soktuğumuz vale kardeşlerimiz için ne yapacağımızı düşünüyoruz.
Alternatifler arasında para üstü istediğimiz için vale kardeşlerimizden özür dilemek de var...”
Geçen gün bir arkadaşım anlatıyordu:
“Alışverişe gidiyorsun, sonra bir yerde kahve içiyorsun, oradan yemeğe geçiyorsun, günün sonunda bir bakmışsın 200 lira vale parası ödemişsin...”
Bir başka tanıdığım çareyi TAV kart çıkarmakta bulmuş.
Artık nasıl bir anlaşma yapmışlarsa Zorlu
Center, Akasya AVM gibi yerlerde sadece otopark değil, vale hizmeti de bedavaymış.
Zorlu demişken...
Vale hizmetinden en memnun olunan yerler arasında Zorlu, Vadistanbul ve Kanyon varmış.
Hem fiyatı makulmüş (30 liraya makul diyorlar) hem de sekiz dakika önceden aradığınız zaman arabanız zınk kapıdaymış.
En şikayet edilen yerler arasındaysa St. Regis ve W Hotel var.
Hem 50 lira istiyor hem de ayazda yahut sıcakta çok uzun süre ağaç ediyorlarmış.
Bu vale mevzuu daha çok su kaldırır, belli.
Fikir, tespit ve başınıza gelenleri ulaştırın, hep beraber tartışalım.
HAFTANIN LAFI
Tükürdüğünüzü yalar mısınız?
Müzisyen Aslızen, bir süre önce hakkında sert açıklamalar yaparak eşinden ayrılmış, sonra yine barışmıştı.
Kanal D’de yayınlanan “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa” programına katılan sanatçı, kendisine bu durum sorulduğunda “Tükürük benim değil mi? İstediğim gibi yalarım” dedi.
Çok uzun zamandır böyle güzel, böyle insani bir şey duymamıştım.
Pişmanlıklarımız için hepimize ilham olsun.
Sık sık kullanınız/kullandırınız.
Durduğun yerde üç kulüp
İstanbul’un en sıkı gece kulübü Harbiye Klein, Beyoğlu ve Bodrum’dan sonra Çeşme’de de yazlık açtı: Sommer Klein.
Hem mekanın kendisi güzel hem de araziye Bodrum’dan daha çok oturmuş, sanki asıl yerini bulmuş.
Böyle düşünen bir tek ben de değilim ki kapısında 300 kişi birikmişti.
İnsana iyi geliyor, böyle bir manzarayı en son Halikarnas’ın önünde görmüştüm.
Sommer Klein’ın bir özelliği de cruise gemisi gibi olması.
Şu manada: Hani cruise gezilerini överken, “Otel değiştirmeden, bavul toplamadan tek bir gemiyle beş şehir görüyorsun” derler ya...
Burada da sen tek bir girişte bekliyor, tek taksi, tek giriş ücreti ödüyorsun; altındaki kulüp değişiyor.
Akşam 17.00-23.00 arası Sommer Klein. 23.00-03.00 arası Flamme. 03.00’ten sabah 08.00’e kadar Dusk.
Gidiniz, sabahlayınız, eğleniniz...
İstanbul’un çok bilinmeyenli vale problemi
Bana hava hoş, araba kullanmıyorum. Dalga geçen arkadaşım çok ama vale ücretlerini ve şikayetleri duydukça da bıyık altından gülüyorum. Arkadaş, meğer insanlar ne dertliymiş! Murat Boz vesilesiyle hiç bilmediğim bir dünyaya daldım.
En son Murat Boz’un başına gelmiş.
Bir AVM valesine 200 lira vermiş, sonra da şirkete telefon açıp kalan 170 lirayı bir sonraki uğrayışında alacağını söylemiş.
Durum dallanıp budaklanıp medyaya yansıdı.
Murat Boz da sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
“Şoka soktuğumuz vale kardeşlerimiz için ne yapacağımızı düşünüyoruz.
Alternatifler arasında para üstü istediğimiz için vale kardeşlerimizden özür dilemek de var...”
Geçen gün bir arkadaşım anlatıyordu:
“Alışverişe gidiyorsun, sonra bir yerde kahve içiyorsun, oradan yemeğe geçiyorsun, günün sonunda bir bakmışsın 200 lira vale parası ödemişsin...”
Bir başka tanıdığım çareyi TAV kart çıkarmakta bulmuş.
Artık nasıl bir anlaşma yapmışlarsa Zorlu
Center, Akasya AVM gibi yerlerde sadece otopark değil, vale hizmeti de bedavaymış.
Zorlu demişken...
Vale hizmetinden en memnun olunan yerler arasında Zorlu, Vadistanbul ve Kanyon varmış.
Hem fiyatı makulmüş (30 liraya makul diyorlar) hem de sekiz dakika önceden aradığınız zaman arabanız zınk kapıdaymış.
En şikayet edilen yerler arasındaysa St. Regis ve W Hotel var.
Hem 50 lira istiyor hem de ayazda yahut sıcakta çok uzun süre ağaç ediyorlarmış.
Bu vale mevzuu daha çok su kaldırır, belli.
Fikir, tespit ve başınıza gelenleri ulaştırın, hep beraber tartışalım.
HAFTANIN LAFI
Tükürdüğünüzü yalar mısınız?
Müzisyen Aslızen, bir süre önce hakkında sert açıklamalar yaparak eşinden ayrılmış, sonra yine barışmıştı.
Kanal D’de yayınlanan “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa” programına katılan sanatçı, kendisine bu durum sorulduğunda “Tükürük benim değil mi? İstediğim gibi yalarım” dedi.
Çok uzun zamandır böyle güzel, böyle insani bir şey duymamıştım.
Pişmanlıklarımız için hepimize ilham olsun.
Sık sık kullanınız/kullandırınız.
Durduğun yerde üç kulüp
İstanbul’un en sıkı gece kulübü Harbiye Klein, Beyoğlu ve Bodrum’dan sonra Çeşme’de de yazlık açtı: Sommer Klein.
Hem mekanın kendisi güzel hem de araziye Bodrum’dan daha çok oturmuş, sanki asıl yerini bulmuş.
Böyle düşünen bir tek ben de değilim ki kapısında 300 kişi birikmişti.
İnsana iyi geliyor, böyle bir manzarayı en son Halikarnas’ın önünde görmüştüm.
Sommer Klein’ın bir özelliği de cruise gemisi gibi olması.
Şu manada: Hani cruise gezilerini överken, “Otel değiştirmeden, bavul toplamadan tek bir gemiyle beş şehir görüyorsun” derler ya...
Burada da sen tek bir girişte bekliyor, tek taksi, tek giriş ücreti ödüyorsun; altındaki kulüp değişiyor.
Akşam 17.00-23.00 arası Sommer Klein. 23.00-03.00 arası Flamme. 03.00’ten sabah 08.00’e kadar Dusk.
Gidiniz, sabahlayınız, eğleniniz...