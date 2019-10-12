İstanbul’un bilmeniz gereken 8 yenisi

Meyhane, kulüp, pub, bar... Hepsi yeni; bir kısmı açıldı, bir kısmı gün sayıyor. Buraları radarınıza almadan yeni sezona hazır sayılmazsınız.
Klein imparatorluğu büyüyor
AYAZAĞA-HARBİYE-KARAKÖY-MASLAK
◊KLEIN WAL:
Elektronik müzik mabedi Klein, Harbiye’ye veda ederek ‘Klein Wal’ adıyla Ayazağa’ya taşınıyor. 25 Ekim’de DJ Armen Miran ile yapılacak açılışa geri sayım sürüyor. 2 bin 500 kişilik kulüp sadece cuma ve cumartesileri 23.00-05.00 arası açık olacak. Bazı özel durumlarda ‘after party’lerle bu süre uzayacak. Sezon boyunca Damian Lazarus, Valeron, Dixon, Agents of Time, HVOB, H.O.S.H, Lehar, Musumeci ve Enzo Elia gibi dünyaca ünlü yıldızlar kabin başına geçecek. Mekânın bir özelliği de farklı disiplinlerden sanat dallarıyla flört edecek olması. Dekorunda ikonalar, mitik semboller, heykeller, Kazım Karakaya ve Erdil Yaşar gibi sanatçıların işleri sergilenecek.
◊PINK MAMA:
Harbiye’deki yeriniyse Pink Mama’ya bırakıyor. ‘Eklektik Milenyum’ konseptiyle yabancı ve Türkçe pop çalacak. Mottosu, ‘90’lar öldü, yaşasın 2000’ler’. Drag queen şovlarıyla çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesileri açık olacak. Açılış 26 Ekim’de.
◊KLEIN SANAYİ: Klein dünyasının Atatürk Oto Sanayi’deki yeni üyesi. Kapılarını önümüzdeki cuma açıyor. Haftanın beş günü, yine 23.00’ten 05.00’e kadar Saru, Emek Emre, Sezer Uysal, Serhat Demiral ve Seko gibi DJ’ler kabin başında olacak.
◊ KÜÇÜK BY KLEIN: Karaköy’ün en yeni buluşma noktası. Geleneksel meyhane ruhunu kendine özgü tarzıyla sunuyor, yüzde 100 Türkçe müzik var. 20.00’de yemek başlıyor, sonra 04.00’e kadar Türkçe müzik. Benim en hoşuma giden sürprizse inanılmaz taklitler yapan Fehmi Dalsaldı. Bir saatlik şovuyla Yeşil Kabare kültürünü günümüze taşıyor.
Bu numaraları aklınızda
tutun: 22 ve 54
Abdi İpekçi Caddesi 22 numaraya adı ‘No:22’ olan bir pub açıldı. Hemen Kırıntı’nın yanında. Şık bir yer, dekor karaların dansı gibi; siyah mermerler, siyah kadifelere karışıyor. Kırmızı etin yeşilliğe bu kadar yakışabileceğini tahmin etmezdim, aklınızda olsun, mükemmel kaburgalı salata yapıyorlar.
Ama beni asıl heyecanlandıran, hemen üst katına açılan Studio 54. Şehrin yeni gece kulübü. İnce, uzun, küçücük bir mekân. Zaten adı da sadece 54 kişi sığmasından kaynaklanıyor. İşletmecisi Serkan Koca’ya “Ne yani, 55’inci olarak gelsem almayacak mısın” diye sordum; “Sen yeter ki gel, ben kendim çıkarım” dedi. Türkçe-yabancı pop çalıyorlar. Çarşamba akşamki açılış gecesi de tıklım tıklımdı. Bu bacasız-penceresiz haliyle Nişantaşı’nın Gizli Kalsın’ı olacağa benziyor. Hem altta hem üst katta fiyatları Abdi İpekçi ortalamasına göre makul tutmuşlar. Mesela her yerde 80 lira olan votka, burada 70 lira. (0552) 602 54 54
Kepçe kepçe
Türk-İran lezzetleri
MASLAK
Fesegun güveç, nohutlu et yahni, safranlı pilav... Maslak 1453’te açılan Sulu Kepçe, yörelerinden getirilen ürünlerle Türk-İran mutfaklarını harmanlıyor. (0212) 358 00 01
Hayvan dostu
kahvaltı
NİŞANTAŞI
Alt katta ev hayvanı dostu kahvaltıyla başlayan hareketlilik, gece 23.00’ten sonra üst katta Murat Tokuz, Cüneyt Öztürk gibi DJ’lerle parti havasına bürünüyor. (0212) 225 96 00
İstanbul’un bilmeniz gereken 8 yenisi
Meyhane, kulüp, pub, bar... Hepsi yeni; bir kısmı açıldı, bir kısmı gün sayıyor. Buraları radarınıza almadan yeni sezona hazır sayılmazsınız.
Klein imparatorluğu büyüyor
AYAZAĞA-HARBİYE-KARAKÖY-MASLAK
◊KLEIN WAL:
Elektronik müzik mabedi Klein, Harbiye’ye veda ederek ‘Klein Wal’ adıyla Ayazağa’ya taşınıyor. 25 Ekim’de DJ Armen Miran ile yapılacak açılışa geri sayım sürüyor. 2 bin 500 kişilik kulüp sadece cuma ve cumartesileri 23.00-05.00 arası açık olacak. Bazı özel durumlarda ‘after party’lerle bu süre uzayacak. Sezon boyunca Damian Lazarus, Valeron, Dixon, Agents of Time, HVOB, H.O.S.H, Lehar, Musumeci ve Enzo Elia gibi dünyaca ünlü yıldızlar kabin başına geçecek. Mekânın bir özelliği de farklı disiplinlerden sanat dallarıyla flört edecek olması. Dekorunda ikonalar, mitik semboller, heykeller, Kazım Karakaya ve Erdil Yaşar gibi sanatçıların işleri sergilenecek.
◊PINK MAMA:
Harbiye’deki yeriniyse Pink Mama’ya bırakıyor. ‘Eklektik Milenyum’ konseptiyle yabancı ve Türkçe pop çalacak. Mottosu, ‘90’lar öldü, yaşasın 2000’ler’. Drag queen şovlarıyla çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesileri açık olacak. Açılış 26 Ekim’de.
◊KLEIN SANAYİ: Klein dünyasının Atatürk Oto Sanayi’deki yeni üyesi. Kapılarını önümüzdeki cuma açıyor. Haftanın beş günü, yine 23.00’ten 05.00’e kadar Saru, Emek Emre, Sezer Uysal, Serhat Demiral ve Seko gibi DJ’ler kabin başında olacak.
◊ KÜÇÜK BY KLEIN: Karaköy’ün en yeni buluşma noktası. Geleneksel meyhane ruhunu kendine özgü tarzıyla sunuyor, yüzde 100 Türkçe müzik var. 20.00’de yemek başlıyor, sonra 04.00’e kadar Türkçe müzik. Benim en hoşuma giden sürprizse inanılmaz taklitler yapan Fehmi Dalsaldı. Bir saatlik şovuyla Yeşil Kabare kültürünü günümüze taşıyor.
Bu numaraları aklınızda
tutun: 22 ve 54
Abdi İpekçi Caddesi 22 numaraya adı ‘No:22’ olan bir pub açıldı. Hemen Kırıntı’nın yanında. Şık bir yer, dekor karaların dansı gibi; siyah mermerler, siyah kadifelere karışıyor. Kırmızı etin yeşilliğe bu kadar yakışabileceğini tahmin etmezdim, aklınızda olsun, mükemmel kaburgalı salata yapıyorlar.
Ama beni asıl heyecanlandıran, hemen üst katına açılan Studio 54. Şehrin yeni gece kulübü. İnce, uzun, küçücük bir mekân. Zaten adı da sadece 54 kişi sığmasından kaynaklanıyor. İşletmecisi Serkan Koca’ya “Ne yani, 55’inci olarak gelsem almayacak mısın” diye sordum; “Sen yeter ki gel, ben kendim çıkarım” dedi. Türkçe-yabancı pop çalıyorlar. Çarşamba akşamki açılış gecesi de tıklım tıklımdı. Bu bacasız-penceresiz haliyle Nişantaşı’nın Gizli Kalsın’ı olacağa benziyor. Hem altta hem üst katta fiyatları Abdi İpekçi ortalamasına göre makul tutmuşlar. Mesela her yerde 80 lira olan votka, burada 70 lira. (0552) 602 54 54
Kepçe kepçe
Türk-İran lezzetleri
MASLAK
Fesegun güveç, nohutlu et yahni, safranlı pilav... Maslak 1453’te açılan Sulu Kepçe, yörelerinden getirilen ürünlerle Türk-İran mutfaklarını harmanlıyor. (0212) 358 00 01
Hayvan dostu
kahvaltı
NİŞANTAŞI
Alt katta ev hayvanı dostu kahvaltıyla başlayan hareketlilik, gece 23.00’ten sonra üst katta Murat Tokuz, Cüneyt Öztürk gibi DJ’lerle parti havasına bürünüyor. (0212) 225 96 00