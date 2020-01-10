İnsanların hayatını bahçe sobaları kurtarmış

Zorlu Center’daki Morini Restoran’ın önündeki çatı çöktü ve altı kişi yaralandı. O anda 100 civarında insanın bulunduğu çöküntüyü bahçe sobaları tuttu ve insanlar kaçabildi.
İstediğiniz kadar güvence verin. İşte bu yüzden Türkiye’de parasailing’e de, balona da, teleferiğe de binmeye korkuyorum.
Biri kesin işini aksatmıştır, o kontrolü yapmamıştır, o son vidayı sıkmamıştır, o son halatı yağlamamıştır kaygısı beni benden alıyor.
Çünkü başımıza gelmeyen iş değil. İşte son örneği: Türkiye’nin en lüks AVM’si, en lüks markaları, en kalburüstü insanları...
Ama gel gör ki sonuç değişmiyor. Zorlu Center’daki Morini Restoran’ın önündeki çatı çöktü, altı kişi yaralandı.
Yapılan açıklamalarda üç gün süren rüzgârların birtakım gevşemelere neden olduğu, kazanın bu yüzden meydana geldiği söyleniyor.
Olabilir ama fırtına bir önceki gün bitmişti.
Madem yapıda, malzemede böyle gevşeme yaratabilecek bir durum var, neden fırtınadan sonra kontrolü yapılmadı?
O sırada orada olan bir görgü tanığı, insanları kışın kurulan bahçe sobalarının kurtardığını söylüyor.
İnsan boyundan uzun sobalar çöküntüyü tutmuş, böylece altından kaçıp gidebilmişler.
Tam sayamadığını ama olay esnasında kaza mahallinde 100 civarında insan olduğunu söylüyor olayın tanığı.
Çok ucuz atlatmışız.
O bahçe sobaları insanları korudu ya... Peki ya içlerindeki tüpler patlasaydı?
Aleyna ve Can Yaman
◊ Aleyna Tilki, Madame Tussauds müzesindeki balmumu heykelini görmeye gitmiş. Heykelin yanında durup poz vermiş. Fotoğrafta Aleyna’nın baseniyle heykelin basenine bakınca.... Mumdan çalmışlar biraz galiba.
◊ Can Yaman’ın askerlikten dolayı kısa saçlı, sakalsız fotoğrafları düşüyor timeline’lara... Kolejli çocuk gibi.
Meğer saç-sakalmış bütün karizma. Eyvah eyvah! Sakal dört-beş ayda uzar da, o saçın temiz iki senesi var...
Öğleye kadar çalışmak?
◊ Haluk Bilginer “İnsanlar sadece öğleye kadar çalışmalı” demiş: “Öğleden sonra da dere kenarına gidip resim yapmalı, felsefe yapmalı, tartışmalı. İnsanlık ancak böyle gelişir. 70 sene insan bir ev almak için çalışır mı kardeşim?”
◊ Sonuçta Emmy ödüllü adam Haluk abi. Bilgin bilgin konuşmuş, kulağa da hoş geliyor tabii ama birçoğumuzun saat ücreti onunki kadar değil.
Bırakın fazla mesai zorunluluğunu falan...
Sadece öğleye kadar çalışsak değil ertesi günü, akşamüstünü zor getiririz.
İnsanların hayatını bahçe sobaları kurtarmış
Zorlu Center’daki Morini Restoran’ın önündeki çatı çöktü ve altı kişi yaralandı. O anda 100 civarında insanın bulunduğu çöküntüyü bahçe sobaları tuttu ve insanlar kaçabildi.
İstediğiniz kadar güvence verin. İşte bu yüzden Türkiye’de parasailing’e de, balona da, teleferiğe de binmeye korkuyorum.
Biri kesin işini aksatmıştır, o kontrolü yapmamıştır, o son vidayı sıkmamıştır, o son halatı yağlamamıştır kaygısı beni benden alıyor.
Çünkü başımıza gelmeyen iş değil. İşte son örneği: Türkiye’nin en lüks AVM’si, en lüks markaları, en kalburüstü insanları...
Ama gel gör ki sonuç değişmiyor. Zorlu Center’daki Morini Restoran’ın önündeki çatı çöktü, altı kişi yaralandı.
Yapılan açıklamalarda üç gün süren rüzgârların birtakım gevşemelere neden olduğu, kazanın bu yüzden meydana geldiği söyleniyor.
Olabilir ama fırtına bir önceki gün bitmişti.
Madem yapıda, malzemede böyle gevşeme yaratabilecek bir durum var, neden fırtınadan sonra kontrolü yapılmadı?
O sırada orada olan bir görgü tanığı, insanları kışın kurulan bahçe sobalarının kurtardığını söylüyor.
İnsan boyundan uzun sobalar çöküntüyü tutmuş, böylece altından kaçıp gidebilmişler.
Tam sayamadığını ama olay esnasında kaza mahallinde 100 civarında insan olduğunu söylüyor olayın tanığı.
Çok ucuz atlatmışız.
O bahçe sobaları insanları korudu ya... Peki ya içlerindeki tüpler patlasaydı?
Aleyna ve Can Yaman
◊ Aleyna Tilki, Madame Tussauds müzesindeki balmumu heykelini görmeye gitmiş. Heykelin yanında durup poz vermiş. Fotoğrafta Aleyna’nın baseniyle heykelin basenine bakınca.... Mumdan çalmışlar biraz galiba.
◊ Can Yaman’ın askerlikten dolayı kısa saçlı, sakalsız fotoğrafları düşüyor timeline’lara... Kolejli çocuk gibi.
Meğer saç-sakalmış bütün karizma. Eyvah eyvah! Sakal dört-beş ayda uzar da, o saçın temiz iki senesi var...
Öğleye kadar çalışmak?
◊ Haluk Bilginer “İnsanlar sadece öğleye kadar çalışmalı” demiş: “Öğleden sonra da dere kenarına gidip resim yapmalı, felsefe yapmalı, tartışmalı. İnsanlık ancak böyle gelişir. 70 sene insan bir ev almak için çalışır mı kardeşim?”
◊ Sonuçta Emmy ödüllü adam Haluk abi. Bilgin bilgin konuşmuş, kulağa da hoş geliyor tabii ama birçoğumuzun saat ücreti onunki kadar değil.
Bırakın fazla mesai zorunluluğunu falan...
Sadece öğleye kadar çalışsak değil ertesi günü, akşamüstünü zor getiririz.