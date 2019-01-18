Hazır, bitmiş 210 yerli film vizyon sırası bekliyor

Antrakt dergisi verileriyle Deniz Yavuz tarafından hazırlanan “2018 Vizyon Raporu” geçti elime. Yapımcılar ve salon işletmecileri arasında süren tartışmada fikir sahibi yapacak ilginç veriler var.
◊ 2018’de 176 yerli film, 250 yabancı film vizyon buldu.
◊ Şu anda yapımı bitmiş 210 yerli film vizyon için sıra bekliyor.
◊ 2018 sonu itibariyle ülkemizde 471 sinema kompleksi var. Toplam perde sayısı 2.789. Türkiye’de aynı anda 331.444 kişi film izleyebiliyor.
◊ Gösterime çıkan 426 filme kesilen bilet sayısı 70 milyon 375 bin 314. Bu rakamın yüzde 63’ü yerli filmlere ait. 176 yerli filme kesilen bilet sayısı 44 milyon 684 bin 445.
◊ 176 film arasında 22 film bakanlık desteği almış. Bu 22 filmin gişedeki toplam payı yüzde 3.
◊ 5 ve 6 kopyayla gösterime giren film sayısı 12. Sadece 1 kopyayla gösterime giren film sayısı 8.
◊ Kültür Bakanlığı destekli ‘1 Milyon Bilet’ kampanyasında “Ayla” filmi 167.158, “Bizim Köyün Şarkısı” 545.210, “Doru” 49.208, “Ertuğrul-1890” 67.371 ve “Son Mektup” 66.861 bilet olmak üzere toplamda 895.808 çocuğa ulaşıldı.
◊ 2 milyon barajına ulaşan yabancı film olmadı. 2.5 milyon barajını geçen sadece üç film olabildi: “Müslüm” 6 milyon 311 bin 619, “Arif V 216” 4 milyon 968 bin 619, “Ailecek Şaşkınız” 4 milyon 34 bin 858.
◊ En çok bilet Marmara bölgesinde satılıyor. Toplam biletin yüzde 43.65’i.
Bitmeyen grip
İlk geceyi bir titreyip bir ateş basarak geçiriyorsunuz.
Sonra birer gün arayla, arka arkaya üç-dört grip atlatmış gibi oluyorsunuz.
Sanki etlerinizi kesiyorlar. Sonsuz halsizlik... Telefona uzanacak haliniz olmuyor.
Tam “İyileştim” derken ertesi gün yeniden iniyor ciğerlere. Sonra yine ateşiniz çıkıyor.
Instagram serum fotoğraflarıyla doldu, sosyete iki günde bir hastanelere taşınıyor.
Ben ki sık hastalanmam, olsun olsun bir gün yazın, bir gün de kışın yatarım.
Dokuzuncu gün, hâlâ tam atlatamadım.
Üst solunum yollarına yerleştiği için adına “rhino” yani “burun virüsü” diyen de var; “gergedan gribi” diyen de. Boş yere isim aramayın...
Ben size söyleyeyim bunun adı olsa olsa bitmeyen grip...
Anaokulunda Çince
İngilizceye anaokulunda başlanması artık bayat haber.
Levent’te yeni açılan KEP Anaokulu’nda İngilizce’nin yanında çocuklara Çince eğitimi de veriyorlarmış.
“Bir lisan, bir insan” derler.
Peki iki yabancı dil kaç çocuk ediyor?
Hazır, bitmiş 210 yerli film vizyon sırası bekliyor
Antrakt dergisi verileriyle Deniz Yavuz tarafından hazırlanan “2018 Vizyon Raporu” geçti elime. Yapımcılar ve salon işletmecileri arasında süren tartışmada fikir sahibi yapacak ilginç veriler var.
◊ 2018’de 176 yerli film, 250 yabancı film vizyon buldu.
◊ Şu anda yapımı bitmiş 210 yerli film vizyon için sıra bekliyor.
◊ 2018 sonu itibariyle ülkemizde 471 sinema kompleksi var. Toplam perde sayısı 2.789. Türkiye’de aynı anda 331.444 kişi film izleyebiliyor.
◊ Gösterime çıkan 426 filme kesilen bilet sayısı 70 milyon 375 bin 314. Bu rakamın yüzde 63’ü yerli filmlere ait. 176 yerli filme kesilen bilet sayısı 44 milyon 684 bin 445.
◊ 176 film arasında 22 film bakanlık desteği almış. Bu 22 filmin gişedeki toplam payı yüzde 3.
◊ 5 ve 6 kopyayla gösterime giren film sayısı 12. Sadece 1 kopyayla gösterime giren film sayısı 8.
◊ Kültür Bakanlığı destekli ‘1 Milyon Bilet’ kampanyasında “Ayla” filmi 167.158, “Bizim Köyün Şarkısı” 545.210, “Doru” 49.208, “Ertuğrul-1890” 67.371 ve “Son Mektup” 66.861 bilet olmak üzere toplamda 895.808 çocuğa ulaşıldı.
◊ 2 milyon barajına ulaşan yabancı film olmadı. 2.5 milyon barajını geçen sadece üç film olabildi: “Müslüm” 6 milyon 311 bin 619, “Arif V 216” 4 milyon 968 bin 619, “Ailecek Şaşkınız” 4 milyon 34 bin 858.
◊ En çok bilet Marmara bölgesinde satılıyor. Toplam biletin yüzde 43.65’i.
Bitmeyen grip
İlk geceyi bir titreyip bir ateş basarak geçiriyorsunuz.
Sonra birer gün arayla, arka arkaya üç-dört grip atlatmış gibi oluyorsunuz.
Sanki etlerinizi kesiyorlar. Sonsuz halsizlik... Telefona uzanacak haliniz olmuyor.
Tam “İyileştim” derken ertesi gün yeniden iniyor ciğerlere. Sonra yine ateşiniz çıkıyor.
Instagram serum fotoğraflarıyla doldu, sosyete iki günde bir hastanelere taşınıyor.
Ben ki sık hastalanmam, olsun olsun bir gün yazın, bir gün de kışın yatarım.
Dokuzuncu gün, hâlâ tam atlatamadım.
Üst solunum yollarına yerleştiği için adına “rhino” yani “burun virüsü” diyen de var; “gergedan gribi” diyen de. Boş yere isim aramayın...
Ben size söyleyeyim bunun adı olsa olsa bitmeyen grip...
Anaokulunda Çince
İngilizceye anaokulunda başlanması artık bayat haber.
Levent’te yeni açılan KEP Anaokulu’nda İngilizce’nin yanında çocuklara Çince eğitimi de veriyorlarmış.
“Bir lisan, bir insan” derler.
Peki iki yabancı dil kaç çocuk ediyor?