Hakan Akkaya’nın parfüm lansmanında Çağla Şıkel'den öğrendiklerimiz

Modacı Hakan Akkaya kendi adıyla bir parfüm çıkardı. Sıkı bir magazin takipçisiyseniz, bu parfümün ünlü dostlarıyla beraber yaptığı lansmanını boy boy gazetelerde, VTR VTR televizyonlarda görmüşsünüzdür, görmeye devam edeceksiniz.

Parfümün tanıtımında Akkaya’ya destek olmak için yakın dostları Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy da yanındaydı.

Ama belki de hiç gelmeselerdi daha iyiydi...

Fotoğraf makinelerinin flaşları, kameraların da ışıkları hazır olunca üç ünlü arkadaş medya mensuplarının karşısında yerini aldı.

Üçü de sosyal medyada yansıttıkları hallerindeler: Çekici, bakımlı, sağlıklı, mutlu, başarılı ve neşeli...

Bir ürünü tanıtıp tükettirmek için ne gerekiyorsa var. Parfüm değil zehir tanıtsalar, bir koşu alıp içesiniz gelir.

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Her şey tam da olması gerektiği gibi giderken mikrofon Çağla Şıkel’e uzatıldı, “Siz ne zaman parfüm çıkaracaksınız” diye soruldu. Gerçi sonradan toparladı ama Şıkel öyle bir gaf yaptı ki...

Gelişmiş herhangi bir başka ülkede medya parfümü bırakır, arkadaşının ürün tanıtımında söylediği bu lafları başlığa taşırdı.





Büyük gaf mı yoksa büyük laf mı?

Çağla Şıkel bir an, kim için, ne için, neyin tanıtımında olduğunu unutmuş da bu soru sanki sokakta, durduk yere sorulmuş gibi; “Ben bir de oyum olsun, bir de buyum olsun diye bir şey çıkaracak biri değilim” deyiverdi.

İnsan kavgada söylemez.

Ama bulunduğu ortamdan soyutlarsanız, çok samimi ve aslında sistem eleştirisi gibi laflar bunlar.

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Gir Google’a bak: Daha önce Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses, Mustafa Sandal, Beyazıt Öztürk, Tarkan, Banu Alkan...

Hepsi kendi adlarına parfüm çıkarmışlar.

Şimdi de gir bir parfümcüye bak:

Raflarda hangisinin, hangi parfümü var?

Hayranlardan ekstra para kazanmak için, menajerlerinin ayarladığı, çoğu zaman kendilerinin bile ilk kez tanıtımda kokladıkları...

İnsanların bir heves alıp sonra belki kullanmadıkları, kullansalar da arayıp bulamayacakları ‘vurgun markalar’...





Umarım kalıcı olur ve çok satar

Olup biteni eleştirmek için Çağla Şıkel konumuna düşmek istemem.

Elbette ki üzerine titizlenilen, emek verilen her girişime saygım var.

Hakan Akkaya çıkardığı bu yeni ürün için işin uzmanlarıyla çalıştığını, üç senedir hazırlandığını söylüyor.

Umarım beğenilir, kalıcı olur ve çok satar.