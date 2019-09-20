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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Hadise üzerinden Türkiye’nin sosyal medya sosyolojisi

20 Eylül 2019

Şarkıcı Hadise’nin Instagram’da 10 MN takipçiye ulaştığını şatafatla duyurması aklıma bazı sorular düşürdü...

Yaklaşık 30 milyon Instagram kullanıcısı olan Türkiye’de her üç kişiden biri gerçekten Hadise’yi takip ediyor olabilir mi?
Mesela Cem Yılmaz’ı 4.4 milyon, Can Yaman’ı 5.4 milyon kişi merak ederken Hadise daha büyük bir pop objesi olabilir mi?
Hadi onlar erkek diyelim, kadınlara bakalım: Mesela Türkçesi kötü olsa da sosyal medyayı çok aktif kullanan isimlerden biri Demet Akalın.
Sosyal olaylara tepki gösteriyor, oradan polemiklere giriyor; şarkı, dans vs. paylaşıyor. Yani takip duygusu uyandıracak şenlikli bir hesabı var. Hadise, ona bile 1.4 milyon fark atmış görünüyor.
Geç bizimkileri... Koskoca Madonna: Sadece ABD’de değil, Avrupa, Hindistan, Çin gibi dünyanın büyük nüfuslu yerlerinde hayranları var. Onun bile ancak 14 milyon takipçisi var.
Her işte yaptığımız gibi sosyal medyada bu takipçi meselesinin de cılkını çıkardık gibi geliyor bana.
“Uygun fiyattan TT verilir” ilanları görüyoruz. Belli ki gerçekten yapabiliyorlar çünkü verdikleri bu ilanı da TT yapmış adamlar.
Artık sadece takipçi satmıyorlar. İsterseniz paylaşımların altına yorum da satın alabiliyorsunuz.

Hadise’nin son 100 takipçisini taradım

Bilişim uzmanı değilim. Ama gerçek takipçiyle “yumurta” denilen sahte hesapları ayırmak için kendime göre bir kriterim var...
O hesap bugüne kadar kaç paylaşım yapmış diye bakıyorum.
Hiç ya da tek paylaşım yapmışsa belli ki gerçek kişi değil, “fake” hesap.
Üşenmedim, Hadise’nin son 100 takipçisini taradım.
Burada yerim yok, sadece son 50 tanesini yayımlayabiliyorum.
İşte sonuç:
@gaziantepçiçek4: 0,
@alçiçekaltu66: 0,
@derya-gaye613: 0,
@nevresel129: 0,
@ajlan-leyan816: 0,
@aslınaz-oya938: 0,
@arin-gülten225: 0,
@bestegül-inci176: 0,
@hesna-never739: 0,
@incilay-nazgül703: 0, canan-efil608: 0,
@aydeniz-ilgün271: 0,
@besime-idil950:0,
@gulbin-melike569: 0,
@ferah-kevser87: 0,
@ahunisa-lal567: 0,
@biricik-meliha331: 0,
@mehmethanjk: 0,
@mehves-nuray269: 0,
@övgü-özlem633: 0,
@dora-funda32: 0,
@baha-bennur406: 0,
@demet-desen326: 0,
@bala-berke571:0,
@aygonul-pelinsu231: 0,
@amine-fusun126: 0,
@itir-selda654: 0,
@afet-cavidan51: 0,
@arin-doga802: 0,
@gale-verda526: 0,
@ferhan-hayal557: 0,
@ezgi-gün107: 0,
@ddeenizkuray: 5
(bu gerçek olabilir),
@guleda-nursal898: 0,
@canay-lalezar174: 0,
@akasya-aslınır664: 0,
@belma-halenur531: 0,
@kıvılcım-nevres730: 0,
@ilbuke-karmen518: 0,
@buse-henna929: 0,
@kader-leyla870: 0,
@meric-selva241: 0,
@cagla-esra614: 0,
@isilti-kumsal696: 0,
@arkin-guliz: 0,
@asya-nazan657: 0,
@ahu-berrak884: 0,
@ahmed-samed: 2
(bu da gerçek olabilir),
@berke-gunnur388: 0,
@ecesu-ozgen55: 0,
@nagme-odul284: 0,
@eda-naz164: 0,
@balca-biricik54: 0,
@feride-lila528: 0,
@cana-izim503: 0 paylaşım...

Ya sen bizi ya da sosyal medyacın seni fena kekliyor

Sevgili Hadise, bu liste perşembe gecesi 00.00’da gece gece seni takibe almış görünen son 50 kişi.
100 takipçi inceledim, diğer 50 de aynı şekilde devam ediyor. İnanmıyorsan, gir kendin incele. “10 milyon takipçim var” derken ya sen bizi aptal yerine koyuyorsun ya da sosyal medyacın seni fena kekliyor.

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