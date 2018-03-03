Gogoboy Şafak: Ailem, arkadaşlarım biliyor, bazıları hâlâ şokun etkisinde

Kostümlerini kendi hazırlıyor; ayda 4 bin lira kazanıyor. Haftada bir gün prova yapıyor, iki gece de sahne alıyor. Şov sırasındaki ‘küçük sarkıntılıkları’, onun için sorun değil. Bu hafta, bir gogoboy’un tuhaf ve ilginç hayatına dahil oluyoruz.

Gogoboy ne demek?

- Gogoboy, adı üstünde “Go, go” teriminden (İngilizcede “Aç, aç”) yola çıkarak insanları harekete geçirecek, enerjisini kendine özgü dans ve şovlarla yükseltecek kişilere deniyor.

“Kendine özgü” dedin. Dansta sana özel bir tarzın var mı?

- Diğer gogoboy’lara göre erotizm yerine sempatikliği ve enerjiyi kullandığımı düşünüyorum.

Onu soracaktım: Bu iş için biraz fazla temiz yüzlü değil misin?

- Bu biraz enteresan oldu... (Gülüyor) Alışılagelmiş şeylerin dışında olmak güzel ve bunun karşılığını alıyorum.

Ne kadar kazanıyorsun?

- Bu çok sallantıda bir durum. Bazı aylar baktığımda 4 bin lira kadar kazandığımı fark ediyorum, bazen de 2-3 civarı oluyor. Ama hep parça parça kazandığımız için fark edemiyor insan.



Şafak Şen, 21 yaşında, 178 boyunda, 85 kilo. Haftanın altı günü, iki saat spor yapıyor ama ona sorarsanız işin en can alıcı kısmı diyet: Günde tatsız-tuzsuz 300 gram pirinç, bir kilo tavuk yiyor.

Ne kadardır gogoboy’sun? Nasıl başladın?

- İki sene oldu. İlk İtalya’da görmüştüm. Türkiye’de de olduğunu çok sonra öğrendim. Müzik kulağıma ve fiziğime güvendiğim için denedim, kendimi sahnede buldum.

Ailen, arkadaşların biliyor mu?

- Evet, biliyorlar. Bazıları hâlâ şokun etkisinde. (Gülüyor)

Kostümlerinizi kim yapıyor?

- Sahnemiz, iki kategoriden oluşuyor. Biri koreografi, diğeri ‘free style’ dediğimiz gogo sahnesi. Koreografideki şovların kostümlerini çalıştığımız mekân, ‘free style’ olarak çıktığımız sahnenin kostümlerini kendimiz yaptırıyoruz. Bazen kumaş alıp terzide diktiriyoruz. Bazen kendi imkânlarımızla hallediyoruz.

Ne okudun? İleride yaş alınca ne iş yapacaksın?

- Restorasyon okudum fakat küçüklüğümden beri müzikle ilgilendiğim için konservatuara hazırlanıyorum. Bu sene müzik okuyacağım. İlerde bu işi yapamayacağım zaman tüm odağımı müziğe ayırmayı düşünüyorum.

Haftada kaç gün, kaç saat çalışıyorsun? Çalıştığın X Large Club dışında, özel partiler vs. de oluyor mu?

- Perşembe günleri prova, cuma-cumartesi sahne. X Large, gece 23.00’te açılılıyor; 01.30’da sahnemiz başlıyor ve 04.00 gibi bitiyor. Yılbaşı, Sevgililer Günü gibi özel günlerde fazladan prova ve normalde sahne aldığımız günlerin dışında da sahnemiz olabiliyor.

Kostümüm tamamen açıldı

Kendini rahatsız hissettiğin, taciz edildiğini düşündüğün zamanlar oluyor mu?

- Çalıştığımız mekândan dolayı bu tarz sorunlarla karşılaşmıyorum. Olanlar da tatlı şeyler. Hayranlık içerikli rahatsızlıklar sorun olmuyor. Mesela sosyal medyada olay daha çirkinleşiyor.

Şu meşhur iç çamaşırına para sokma olayı doğru mu?

- Evet, bazı müşterilerin beğendikleri özelliklerimizden dolayı bize jest yapmak amaçlı bunu yaptıkları doğrudur.

Başına ilginç olaylar geldiği oldu mu?

- Şovda kullandığım kostümlerden biri slip çamaşır. Yanları tokalı. Tokaları açıp kostümü striptiz edasıyla çıkarıyormuş gibi yapıyorum. Bir keresinde yine bu hareketi yaparken elimden kaçırdım ve kostümüm tamamen açıldı. Ne kadar hızlı toparlamaya çalışsam da bazıları bu manzarayı gördü.