FidanChallenge OrmanChallenge olsa

Tohumlar fidana, fidanlar ağaca... İyi, güzel de benim bu “challenge” işinde anlamadığım bir şey var.
Rap’çi Norm Ender müthiş bir işe el attı: FidanChallenge.
Önce kendisi TEMA Vakfı’na 500 fidan bağışladı, sonra sosyal medyadan Reynmen’i davet etti.
O ona, bu buna derken iş Kenan Doğulu’ya, Cem Yılmaz’a kadar dayandı. Ünlülerin Türkiye’yi ağaçlandırma yarışı halinde...
Kendisi akıl ettiyse kalbine, PR-menajer ekibi ürettiyse ellerine sağlık.
Rap’çilerin kendi aralarında kavga etmekten, birbirini tehdit etmekten başka meziyetleri de olduğunu görmüş olduk böylece.
İlk defa hayırlı bir iş için hepimiz heyecanla takip ediyoruz: Acaba challenge’a ne zaman cevap verecek, bakalım topu, o kime atacak...
Ben bile gaza gelip kendi çapımda bağış yaptım TEMA’ya.
Yalnız bu challenge işinde anlamadığım bir şey var.
Niye herkes sadece bir kişiye çağrı yapabiliyor?
Aynı anda iki-üç kişiye pas atılabilse hem cevaplar
için daha az bekleriz hem de daha hızlı, daha çok insan katılmış olur.
Yeri gelmişken bir çağrı da TEMA’ya gelsin o zaman: İnternette bağış prosedürünüz o kadar uzun ki insan vazgeçer yarı yolda...
Cem Yılmaz’a göbek yakışıyor mu?
Defne Samyeli’yle ilişkiye başladığında gayet fit, hatta kas yapmış haldeydi Cem Yılmaz.
Aradan geçen geçen yaklaşık 1 yılda her Türk erkeği gibi: Evli, mutlu, göbekli.
Son Bodrum tatillerinden yansıyan fotoğraflar da ünlü komedyenin eski formuna kavuştuğunu gösteriyor: Bildiğimiz/sevdiğimiz Cem Yılmaz...
Sağlık sorunu yaratmadığı sürece yakıştırıyorum 7 aylık ayvasını.
Şimdi ifşa etmeyelim, bu konuyu konuştuğumuz masadaki bir hanım, hafif göbekle daha bile seksi olduğunu söylüyordu.
Sizi bu kadar güldüren birine de zaten “komedyen kası” yakışır.
Bakınız: Şahan Gökbakar, Ata Demirer...
Hatırlayınız: Zeki Alasya, Levent Kırca...
Bekleyiniz: Kaan Sekban, Doğu Demirkol...
Seren yine boşanıyor
19 yılda 4 evlilik: Ozan Kaçmaz, Cengiz İmren, Musa Aytun, Yaşar İpek...
Seren Serengil, bu son boşanmayla 45 yılda 7 evlilik yapan Gönül Yazar’ın ortalamasını bile geçti.
En uzun evliliği: 4 sene.
Evli kalma süresi, ortalama 2 buçuk yıl.
Artık ne kısmetli kadın mı dersiniz, ne bahtsız mı, neresinden baktığınıza bağlı. Bir tane bile bulamayanlar da var çünkü.
Yalnız, bu boşanma işlerinde erkekler için değil de kadınlar için sıkıntı olan bir soyadı meselesi var.
Bir insan, hayatta kaç kere bütün belgelerini yenileyebilir yahu?
Hüviyet, pasaport, ehliyet, ikamet, banka kartı...
Hem boşanırken hem tekrar evlenince yeniliyorsun bütün evrakları.
İki yılda bir, iki yılda bir:
Düşündükçe bana sıkıntı bastı.
FidanChallenge OrmanChallenge olsa
Tohumlar fidana, fidanlar ağaca... İyi, güzel de benim bu “challenge” işinde anlamadığım bir şey var.
Rap’çi Norm Ender müthiş bir işe el attı: FidanChallenge.
Önce kendisi TEMA Vakfı’na 500 fidan bağışladı, sonra sosyal medyadan Reynmen’i davet etti.
O ona, bu buna derken iş Kenan Doğulu’ya, Cem Yılmaz’a kadar dayandı. Ünlülerin Türkiye’yi ağaçlandırma yarışı halinde...
Kendisi akıl ettiyse kalbine, PR-menajer ekibi ürettiyse ellerine sağlık.
Rap’çilerin kendi aralarında kavga etmekten, birbirini tehdit etmekten başka meziyetleri de olduğunu görmüş olduk böylece.
İlk defa hayırlı bir iş için hepimiz heyecanla takip ediyoruz: Acaba challenge’a ne zaman cevap verecek, bakalım topu, o kime atacak...
Ben bile gaza gelip kendi çapımda bağış yaptım TEMA’ya.
Yalnız bu challenge işinde anlamadığım bir şey var.
Niye herkes sadece bir kişiye çağrı yapabiliyor?
Aynı anda iki-üç kişiye pas atılabilse hem cevaplar
için daha az bekleriz hem de daha hızlı, daha çok insan katılmış olur.
Yeri gelmişken bir çağrı da TEMA’ya gelsin o zaman: İnternette bağış prosedürünüz o kadar uzun ki insan vazgeçer yarı yolda...
Cem Yılmaz’a göbek yakışıyor mu?
Defne Samyeli’yle ilişkiye başladığında gayet fit, hatta kas yapmış haldeydi Cem Yılmaz.
Aradan geçen geçen yaklaşık 1 yılda her Türk erkeği gibi: Evli, mutlu, göbekli.
Son Bodrum tatillerinden yansıyan fotoğraflar da ünlü komedyenin eski formuna kavuştuğunu gösteriyor: Bildiğimiz/sevdiğimiz Cem Yılmaz...
Sağlık sorunu yaratmadığı sürece yakıştırıyorum 7 aylık ayvasını.
Şimdi ifşa etmeyelim, bu konuyu konuştuğumuz masadaki bir hanım, hafif göbekle daha bile seksi olduğunu söylüyordu.
Sizi bu kadar güldüren birine de zaten “komedyen kası” yakışır.
Bakınız: Şahan Gökbakar, Ata Demirer...
Hatırlayınız: Zeki Alasya, Levent Kırca...
Bekleyiniz: Kaan Sekban, Doğu Demirkol...
Seren yine boşanıyor
19 yılda 4 evlilik: Ozan Kaçmaz, Cengiz İmren, Musa Aytun, Yaşar İpek...
Seren Serengil, bu son boşanmayla 45 yılda 7 evlilik yapan Gönül Yazar’ın ortalamasını bile geçti.
En uzun evliliği: 4 sene.
Evli kalma süresi, ortalama 2 buçuk yıl.
Artık ne kısmetli kadın mı dersiniz, ne bahtsız mı, neresinden baktığınıza bağlı. Bir tane bile bulamayanlar da var çünkü.
Yalnız, bu boşanma işlerinde erkekler için değil de kadınlar için sıkıntı olan bir soyadı meselesi var.
Bir insan, hayatta kaç kere bütün belgelerini yenileyebilir yahu?
Hüviyet, pasaport, ehliyet, ikamet, banka kartı...
Hem boşanırken hem tekrar evlenince yeniliyorsun bütün evrakları.
İki yılda bir, iki yılda bir:
Düşündükçe bana sıkıntı bastı.