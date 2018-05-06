Facebook’un çöpçatan uygulamasına kim girer, kim girmez?

Hayır, bu ısrar niye?

Bir kere olduysa demek ki yine olabilir.

Niye gidip yine aynı yere fotoğraf yüklüyorsunuz?

“Hack’e tahrik” diye bir ceza indirimi olsa, ilkini bilmem ama ikinci hack için bu indirimden kesin faydalanırdı hacker.

Facebook yeni çöpçatanlık uygulamasını işte tam da böyle tekinsiz bir ortamda tanıttı.

İçeride Berk&Merve çiftinin başına gelenler, dışarıda kullanıcıların verilerini paylaşma skandalı...

Uygulama, uzun süreli ilişkiler için olacakmış.

İnsanı paranoya yapıyor: İşin ucunda uzun metraj olmayalım da.

Demek ki neymiş: Hayır Berk! Hayır Merve! Sakın girmeyin! Size cızzz! Sakın!

Cem Yılmaz’ın evinden siz nasıl çıkardınız?

Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ın evine gitmiş, paparazziler fark edip kapıda nöbete başlayınca evde mahsur kalmışlar.

Cem Yılmaz sabaha kadar gidip gelip bahçe kapısının aralığından paparazziler gitti mi diye

bakıyormuş.

O andaki bakışları, ifadesi geliyor mu gözünüzün önüne? Siz de gülümsüyor musunuz?

Kaydı falan olsa, hayatının en büyük komedisi olabilirmiş.

Oturduğumuz yerden izlemesi zevkli tabii. Hadi bakalım, o gece Cem Yılmaz’ın yerinde olsanız siz ne yapardınız?

a) Zeki-Metin gibi kara çarşaf giyip kaçmaya çalışırdım.

b) Çarşafları uç uca bağlayıp Defne Samyeli’yi arka bahçeye sarkıtırdım.

c) Öyle de çarşaf çarşaf haber olacağım böyle de, bırak ne yazarlarsa yazsınlar.

Nusret’in “Mooonwalker” halayı





Nusret’in agresif PR halleri beni geri tutar.

Ama bu kez ben bile diyecek bir şey bulamıyorum.

Nusret’in New York’taki dükkânı kapattıktan sonra ekibiyle çektiği bir halay videosu var. Bulun buluşturun, izleyin.

Murat Cemcir’lerin

“Düğün Dernek” hareketini, Michael Jackson’ın “Moonwalker”ına bindirmiş...

Ceren Hindistan’da siz ne görüyorsunuz?



Kızı, zor bir kanserle boğuşuyor. 2 buçuk yaşında Arya. Ne olacaktı ki daha annesi bile çocuk sayılır, 29’unda.

Evli bir adamdan yaptı çocuğunu, yalnız anne, tek başına büyütüyor. Belli ki hayat taşıyamadığı bir yük vermiş, altında kıvranıyor: Durduk yere çocuğun tedavisini kesiyor. Tutup medyaya “Çocuğum iyi” açıklamaları yapıyor.

Biyolojik baba ve hastane dava açınca, bu kez başka bir hastanede tedaviye tekrar başlıyor.

İşin acı yanı yapılan bazı haberlerde çizilen “canavar anne” imajı.

Yahu görmüyor musunuz, karşımızda yavrusunun başına gelenle baş edemeyen gencecik ve yapayalnız bir anne var.

Öyle korkmuş ki, ne yapacağını bilemiyor, kendisine de yavrusuna da zarar veriyor.

Bu zor zamanda Arya’nın yanında durabilmesi için her şeyden önce Ceren Hindistan’ın sağlam bir psikoloji desteği alması lazım.