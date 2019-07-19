Etme rakıyı snobe çıkar aheste aheste

Yanında yabancı misafirin olsa, rezil olursun. Şık mekanların rakıya karşı tavrı Meksika’da tekila, Japonya’da sake, Yunanistan’da uzo satmamaya benziyor.
Türkiye’nin en bilinen beach’lerinden biri. Akşamüstü, gurup vakti. Şezlongda Ege’ye bakıp keyif sürüyoruz: Güneşin kızılı denize düşmüş... Acaba karşıda hayal meyal seçilen dağlar Sakız Adası olabilir mi?
Garsona rakı sipariş ettik... Garson gitti, birazdan rakı değil, mekan sahibi geldi: “Biz rakı servis etmiyoruz.”
Rum aksanıyla konuşasım geldi: “Ne yanim? Raki içmek için karsiya, Yunanistan’da gizeceğiz?”
Halbuki envai çeşit kokteyl yapıyorlar, çok zengin bir barları var. Akıl etmedim ama sorsam, eminim uzo bile mevcuttur bir kenarda.
Neyse ki dünya şekeri insanlar, tanıdık olduğum için dışarıdan bulup buluşturdular.
Güneş düştükçe keyfimiz daha da yerine geliyor...
Biraz sonra mekan sahibi tekrar geldi:
“Senden sonra beş grup daha rakı istedi; onlara yok dedik...”
Yahu senede bir hafta tatile gelmiş, bırakınız yapsınlar, bırakınız içsin insancıklar.
Yanında yabancı misafirin olsa, “Hadi şu sizin meşhur içkinizi deneyelim” dese rezil olursun.
Böyle gece mekanları da çok... Yemekte
rakı-balık yapmışım. Oradan sana gelince, karıştırıp başka içkiye mi geçmek zorundayım?
Meksika’da tekila, Japonya’da sake, Yunanistan’da uzo satmamaya benziyor bu tavır.
Herkesin sehpasında viskisi, cini, kokteyli...
Hepsi uslu
oturuyor da...
Rakı içen kalkıp harmandalına mı duracak sanki?
Küçümsenen, alt sınıf görülen aslında hepimizi âşık eden, koca bir külliyat.
Ne çabuk unuttun aşkı öğreten onca romanı, şarkıyı, şiiri?
Haberin olsun, bir yerlerden çok fena bakıyor Orhan Veli.
Timeline’a takılanlar...
◊ Vedat Milor’a en sevdiği tatlıyı sormuşlar, “Eşimin dudakları” cevabını vermiş. Neydi o tatlının adı? Dilberdudağı?
◊ Sinan Akçıl “Türk bir rap’çi dünyada saygı göremez, imitasyon duruyor” demiş. Sanki kendisi Türk halk müziği yapıyor...
◊ Nusret, koca bir parça etin üstüne bir tektaş yerleştirip “Evet dedi” yazmış Instagram’da. Sizce bir kadına mı yoksa bonfileye mi evlilik teklif etti?
◊ Onur Saylak, Çeşme ve Bodrum’daki beach giriş fiyatlarına isyan etmiş. Son iki yazıyı buna ayırmıştım: Saylak Çeşme’de bir beach açsın, girişte o kaç lira almak zorunda kalacak bakalım?
Etme rakıyı snobe çıkar aheste aheste
Yanında yabancı misafirin olsa, rezil olursun. Şık mekanların rakıya karşı tavrı Meksika’da tekila, Japonya’da sake, Yunanistan’da uzo satmamaya benziyor.
Türkiye’nin en bilinen beach’lerinden biri. Akşamüstü, gurup vakti. Şezlongda Ege’ye bakıp keyif sürüyoruz: Güneşin kızılı denize düşmüş... Acaba karşıda hayal meyal seçilen dağlar Sakız Adası olabilir mi?
Garsona rakı sipariş ettik... Garson gitti, birazdan rakı değil, mekan sahibi geldi: “Biz rakı servis etmiyoruz.”
Rum aksanıyla konuşasım geldi: “Ne yanim? Raki içmek için karsiya, Yunanistan’da gizeceğiz?”
Halbuki envai çeşit kokteyl yapıyorlar, çok zengin bir barları var. Akıl etmedim ama sorsam, eminim uzo bile mevcuttur bir kenarda.
Neyse ki dünya şekeri insanlar, tanıdık olduğum için dışarıdan bulup buluşturdular.
Güneş düştükçe keyfimiz daha da yerine geliyor...
Biraz sonra mekan sahibi tekrar geldi:
“Senden sonra beş grup daha rakı istedi; onlara yok dedik...”
Yahu senede bir hafta tatile gelmiş, bırakınız yapsınlar, bırakınız içsin insancıklar.
Yanında yabancı misafirin olsa, “Hadi şu sizin meşhur içkinizi deneyelim” dese rezil olursun.
Böyle gece mekanları da çok... Yemekte
rakı-balık yapmışım. Oradan sana gelince, karıştırıp başka içkiye mi geçmek zorundayım?
Meksika’da tekila, Japonya’da sake, Yunanistan’da uzo satmamaya benziyor bu tavır.
Herkesin sehpasında viskisi, cini, kokteyli...
Hepsi uslu
oturuyor da...
Rakı içen kalkıp harmandalına mı duracak sanki?
Küçümsenen, alt sınıf görülen aslında hepimizi âşık eden, koca bir külliyat.
Ne çabuk unuttun aşkı öğreten onca romanı, şarkıyı, şiiri?
Haberin olsun, bir yerlerden çok fena bakıyor Orhan Veli.
Timeline’a takılanlar...
◊ Vedat Milor’a en sevdiği tatlıyı sormuşlar, “Eşimin dudakları” cevabını vermiş. Neydi o tatlının adı? Dilberdudağı?
◊ Sinan Akçıl “Türk bir rap’çi dünyada saygı göremez, imitasyon duruyor” demiş. Sanki kendisi Türk halk müziği yapıyor...
◊ Nusret, koca bir parça etin üstüne bir tektaş yerleştirip “Evet dedi” yazmış Instagram’da. Sizce bir kadına mı yoksa bonfileye mi evlilik teklif etti?
◊ Onur Saylak, Çeşme ve Bodrum’daki beach giriş fiyatlarına isyan etmiş. Son iki yazıyı buna ayırmıştım: Saylak Çeşme’de bir beach açsın, girişte o kaç lira almak zorunda kalacak bakalım?