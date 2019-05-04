Etiler’de Atiler

Etiler’de öyle güzel bir yer keşfettik ki insanın yazmaya eli gitmiyor, Bebeköy’deki Backyard’ın başına gelen olmasın, keşfedilip bozulmasın istiyorsunuz.
İsmini sahibinden alıyor: Atilla Bey ve eşi. Sanki evlerine gitmişsiniz gibi rahat, tatlış... Uçaksavar Sitesi’nin içinde, yemyeşil bir tepenin üstünde. Ahşap, dağevi gibi bir görüntüsü var; etrafındaki parka masalar, koltuklar atılmış. Önümüzdeki sıcak yaz günleri için püfür püfür bir alternatif.
‘Sosyetik Çay Bahçesi’ diye başlık atıp, Bebeköy’deki Backyard’ı ben mahvetmiştim. Şimdi burayı da yazıyorum ama korka korka: Ya millet birden hücum edip güzelliğini/özelliğini bozarsa?
Ama eninde sonunda nasılsa keşfedilecek, tek güvcencemiz sahiplerinin titizliği. Atilla Bey uzun yıllar büyük otellerin yeme-içme işlerini yürütmüş, nasıl titiz, eli nasıl lezzetli anlatamam. Altı saatte ağır ağır pişirdiği bir kaburga getirdi önümüze, parmaklarımızı yiyorduk. Beş etobur bitiremedik, kalan yarısını paket yaptırdık. Yanında bir büyük rakı. İki kadeh cin. Herkese birer kol ahtapot. Kocaman kâselerde üç çeşit meze. Patates cipsi ve patates gratine. İki çikolata sufle. Rahat 10-15 çay. Kişi başı 120 lira. Üstelik Etiler’in göbeğinde. Yetmedi; Atilla Bey’den ‘sevdim sizi’ indirimi.
Ben gitmedim ama 65 liralık kahvaltısı da dillere destan: Adı, ‘Bitirebilene Aşk Olsun’. Menemen, pişi, sucuk, reçeller; çeşidin, porsiyonun haddi hesabı yokmuş. Rezervasyonumu da buradan yapmış olayım; bu pazar mutlaka gidile. (0533) 689 54 34
Şehrin diğer yenileri
‘Yeni’den ziyade, ‘yeniden’
FERİYE
Ortaköy’deki Feriye baştan aşağı yenilendi. Sinema yine var ama lokanta, fuaye, kafe, rıhtım bölümüyle artık bambaşka bir yer. Kafeden al yiyeceğini, ister fuayeye geç, çalış; ister rıhtıma git, mis gibi Boğaz’ı seyret. (0212) 227 22 12
Tarabya’nın yeni gözdesi
KUN
Marinada biraz fazla alengirli bir restoran ve kulüp. Restoran alengirli çünkü Akdeniz ve Uzakdoğu mutfakları karışımı; kulüp alengirli çünkü suşi yerken Mikonos DJ’lerini dinliyorsunuz. Rezervasyonsuz gidilmiyor. (0212) 616 34 34
Bak bakıştır, kes kesiştir
LOCO DE PERA
Passage de Petits Champs’da tam bir koktey barı. Yemek bitince ortadaki barın üstünde, asansörlü bir sistemle yukarı doğru çıkan bir LED aydınlatma var. Zaten bar da oval:
Bak bakıştır, kes kesiştir...
(0212) 252 26 56
İyi de etçi
GÜNAYDIN VE JUST BBQ
Günaydın’ın yeni şubesi Suadiye’de. Buradaki konsept, beş saat tütsülenmiş et. (0216) 519 99 15. Just BBQ ise Akeretler’de açıldı. Burası da eti tütsüleme üzerine ama süresi daha uzun: 12 saat.
(0850) 255 13 78
Umuda gark etti
OLİGARK
Reina saldırısından sonra iyice ıssızlaşan Boğaz hattı için bir umut. Mandarin Oriental otelinin hemen yanında. Şu anda kebapçı, balıkçı ve gece kulübü ama yakında tıpkı Reina gibi yazlıkçı mekânlar açılacak. (0212) 265 65 12
Kahvaltıdan DJ’e
ISOLA
Arnavutköy Hudson’cıların Bomontiada’daki yeni yeri. Yine kahvaltıyla başlıyor, gece DJ performanslarına kadar devam ediyor. Arnavutköy’de başarılıydılar, burada kokteyllerde daha da iddialılar.
(0212) 248 12 48
Etiler’de Atiler
Etiler’de öyle güzel bir yer keşfettik ki insanın yazmaya eli gitmiyor, Bebeköy’deki Backyard’ın başına gelen olmasın, keşfedilip bozulmasın istiyorsunuz.
İsmini sahibinden alıyor: Atilla Bey ve eşi. Sanki evlerine gitmişsiniz gibi rahat, tatlış... Uçaksavar Sitesi’nin içinde, yemyeşil bir tepenin üstünde. Ahşap, dağevi gibi bir görüntüsü var; etrafındaki parka masalar, koltuklar atılmış. Önümüzdeki sıcak yaz günleri için püfür püfür bir alternatif.
‘Sosyetik Çay Bahçesi’ diye başlık atıp, Bebeköy’deki Backyard’ı ben mahvetmiştim. Şimdi burayı da yazıyorum ama korka korka: Ya millet birden hücum edip güzelliğini/özelliğini bozarsa?
Ama eninde sonunda nasılsa keşfedilecek, tek güvcencemiz sahiplerinin titizliği. Atilla Bey uzun yıllar büyük otellerin yeme-içme işlerini yürütmüş, nasıl titiz, eli nasıl lezzetli anlatamam. Altı saatte ağır ağır pişirdiği bir kaburga getirdi önümüze, parmaklarımızı yiyorduk. Beş etobur bitiremedik, kalan yarısını paket yaptırdık. Yanında bir büyük rakı. İki kadeh cin. Herkese birer kol ahtapot. Kocaman kâselerde üç çeşit meze. Patates cipsi ve patates gratine. İki çikolata sufle. Rahat 10-15 çay. Kişi başı 120 lira. Üstelik Etiler’in göbeğinde. Yetmedi; Atilla Bey’den ‘sevdim sizi’ indirimi.
Ben gitmedim ama 65 liralık kahvaltısı da dillere destan: Adı, ‘Bitirebilene Aşk Olsun’. Menemen, pişi, sucuk, reçeller; çeşidin, porsiyonun haddi hesabı yokmuş. Rezervasyonumu da buradan yapmış olayım; bu pazar mutlaka gidile. (0533) 689 54 34
Şehrin diğer yenileri
‘Yeni’den ziyade, ‘yeniden’
FERİYE
Ortaköy’deki Feriye baştan aşağı yenilendi. Sinema yine var ama lokanta, fuaye, kafe, rıhtım bölümüyle artık bambaşka bir yer. Kafeden al yiyeceğini, ister fuayeye geç, çalış; ister rıhtıma git, mis gibi Boğaz’ı seyret. (0212) 227 22 12
Tarabya’nın yeni gözdesi
KUN
Marinada biraz fazla alengirli bir restoran ve kulüp. Restoran alengirli çünkü Akdeniz ve Uzakdoğu mutfakları karışımı; kulüp alengirli çünkü suşi yerken Mikonos DJ’lerini dinliyorsunuz. Rezervasyonsuz gidilmiyor. (0212) 616 34 34
Bak bakıştır, kes kesiştir
LOCO DE PERA
Passage de Petits Champs’da tam bir koktey barı. Yemek bitince ortadaki barın üstünde, asansörlü bir sistemle yukarı doğru çıkan bir LED aydınlatma var. Zaten bar da oval:
Bak bakıştır, kes kesiştir...
(0212) 252 26 56
İyi de etçi
GÜNAYDIN VE JUST BBQ
Günaydın’ın yeni şubesi Suadiye’de. Buradaki konsept, beş saat tütsülenmiş et. (0216) 519 99 15. Just BBQ ise Akeretler’de açıldı. Burası da eti tütsüleme üzerine ama süresi daha uzun: 12 saat.
(0850) 255 13 78
Umuda gark etti
OLİGARK
Reina saldırısından sonra iyice ıssızlaşan Boğaz hattı için bir umut. Mandarin Oriental otelinin hemen yanında. Şu anda kebapçı, balıkçı ve gece kulübü ama yakında tıpkı Reina gibi yazlıkçı mekânlar açılacak. (0212) 265 65 12
Kahvaltıdan DJ’e
ISOLA
Arnavutköy Hudson’cıların Bomontiada’daki yeni yeri. Yine kahvaltıyla başlıyor, gece DJ performanslarına kadar devam ediyor. Arnavutköy’de başarılıydılar, burada kokteyllerde daha da iddialılar.
(0212) 248 12 48