Eski eşi Türkiye’ye dönen Işın Karaca:Yaşadığım, kadına ve çocuğa şiddet

Boşandığı önceki kocası tehditler eşliğinde Brezilya’dan geri geldi. Işın Karaca apar topar bir açıklama yaptı. Kendisiyle konuştum; korkup korkmadığını, ne önlem aldığını sordum.
Önce özetler...
◊ Sedat Doğan, fotoğrafçı ve klip yönetmeni. Saçlar rasta. Omuzlar dövme. Bodrum beach’lerinde hava 1500...
2011’de Işın Karaca’yla evlendi. Mia adında bir kız çocukları oldu ama iki yıl sonra sancılı şekilde boşandılar.
◊ Işın Karaca yoluna devam etti. İşadamı Tuğrul Odabaş ile evlendi. Bu evliliğinde öncekine göre daha mutluydu.
Bir yandan kızı büyüyor, bir yandan yeni eşiyle yarış atı sahibi olmak gibi keyifler yaşıyordu.
◊ Sedat Doğan cephesindeyse işler iyi gitmedi.
Adı; Demet Akalın dahil, en tenezzül edilmezinden-en büyüğüne, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karıştı.
Artık buralarda barınamazdı, Brezilya’ya gitti.
◊ Brezilya’da işler daha da sarpa sardı. İki kez hırsızlıktan tutuklandı. Gazeteciler onu bulduğunda sokakta yaşayan bir uyuşturucu bağımlısıydı.
Ailesinin beş kez gönderdiği uçak parasını da uyuşturucuya harcadı.
◊ Bu arada Işın Karaca geçen ayın başında yeni eşinden de ayrıldı. O güzelim atlar satışa çıkarıldı.
Fakat bu, önceki gibi sancılı değildi. Hatta boşandığı eşi, sosyal medyada kızı Mia hakkında duygusal bir paylaşım yaptı.
◊ Ne olduysa bu paylaşımdan sonra oldu. Sedat Doğan önce sosyal medyadan Tuğrul Odabaş’ı tehdit etti, sonra çeşitli kanallara bağlanarak yıllardır görmediği çocuk üzerinde hak iddia edip Türkiye’ye döneceğini açıkladı.
◊ Işın Karaca, Sedat Doğan’ın skandalları ilk patlak verdiğinde mahkeme kararıyla çocuğun soyadını değiştirip biyolojik babasının uzak
durması kararı çıkarmıştı.
Ama Sedat Doğan önceki gün yurda giriş yaptı...
Son durum...
◊ Türkiye’ye iner inmez karakola götürülerek sorgulanan Sedat Doğan, çocukla ilgili hakları için mahkemeye başvuracağını söylüyor.
Işın Karaca ise “zorunlu bilgilendirme” başlığıyla uzun bir açıklama yaptı.
◊ Özetle şöyle diyor: “Mahkeme kararı gereğince çocukla ilgili iyi ya da kötü konuşamazsın. Nerede mi konuşursun? Mahkemede. Basına karşı değil.”
Söylediğine göre Mia, biyolojik babasına yatılı gönderileceği için korkuyormuş.
Şimdi sorular...
◊ Bir çocuğun biyolojik annesi/babası olmak, ona koşulsuz ebeveynlik hakkı/hakları tanır mı?
◊ Davranışlarıyla “ibret vesikası” olacak birinin yıllar sonra çocuğun psikolojisini bozmaya hakkı var mı?
Söz Işın Karaca’da: Kızı için yapmıyor bunları
◊ Önceki eşiniz, kızı için Türkiye’ye döndü. Sizin uzaklaştırma kararınız var. Kızınıza ne oldu da babası yıllar sonra ortaya çıktı?
- Kızı için yapmıyor bunları. Kendi babasından miras kaldı. Miras açıklandı, onun için geldi. Beni ve kızımı kullanarak kendini aklamaya çalışıyor. Tek derdi, dolandırdığı insanlarla cebinde parası varmış gibi uzlaşmak.
◊ Brezilya’da uyuşturucu için hırsızlıktan tutuklanmıştı.
- Bir bağımlıdan bahsediyoruz. Kimyasal uyuşturucudan 15 yaşında Balıklı Rum’a yattığını daha iki sene önce öğrendim.
◊ Türkiye’de eski eş şiddeti yaşanıyor. Daha geçen hafta bir balerin, bir uyuşturucu müptelası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Eski eşinizin Türkiye’ye dönmüş olmasından korkuyor musunuz?
- Korkuyorum, evet. Her kadın gibi. Çocuğumu servise vermiyorum. Okula kendim götürüp getiriyorum. Ama ben o korkuyu yaşarsam ne kadın olabilirim, ne anne olabilirim ne de 5 bin kişinin arasına girip konserimi verebilirim.
◊ Nedir sizi böyle cesur yapan?
- Çünkü şiddete maruz kalmak zorunda değilim. Sanatçı olmadan önce, anne olmadan önce de ben bir kadındım. Yaşama hakkına sahibim. Hayatımda istediğim ve istemediğim insanları seçme hakkına sahibim. Bu yaşadığım, kadına ve çocuğa şiddettir. Bütün derdim, iyi bir Türk vatandaşı yetiştirebilmek. O çocuk daha 8 yaşında. Kendisi çok olgun ama bir okulu, arkadaşları ve sosyal çevresi var.
Eski eşi Türkiye’ye dönen Işın Karaca:Yaşadığım, kadına ve çocuğa şiddet
Boşandığı önceki kocası tehditler eşliğinde Brezilya’dan geri geldi. Işın Karaca apar topar bir açıklama yaptı. Kendisiyle konuştum; korkup korkmadığını, ne önlem aldığını sordum.
Önce özetler...
◊ Sedat Doğan, fotoğrafçı ve klip yönetmeni. Saçlar rasta. Omuzlar dövme. Bodrum beach’lerinde hava 1500...
2011’de Işın Karaca’yla evlendi. Mia adında bir kız çocukları oldu ama iki yıl sonra sancılı şekilde boşandılar.
◊ Işın Karaca yoluna devam etti. İşadamı Tuğrul Odabaş ile evlendi. Bu evliliğinde öncekine göre daha mutluydu.
Bir yandan kızı büyüyor, bir yandan yeni eşiyle yarış atı sahibi olmak gibi keyifler yaşıyordu.
◊ Sedat Doğan cephesindeyse işler iyi gitmedi.
Adı; Demet Akalın dahil, en tenezzül edilmezinden-en büyüğüne, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karıştı.
Artık buralarda barınamazdı, Brezilya’ya gitti.
◊ Brezilya’da işler daha da sarpa sardı. İki kez hırsızlıktan tutuklandı. Gazeteciler onu bulduğunda sokakta yaşayan bir uyuşturucu bağımlısıydı.
Ailesinin beş kez gönderdiği uçak parasını da uyuşturucuya harcadı.
◊ Bu arada Işın Karaca geçen ayın başında yeni eşinden de ayrıldı. O güzelim atlar satışa çıkarıldı.
Fakat bu, önceki gibi sancılı değildi. Hatta boşandığı eşi, sosyal medyada kızı Mia hakkında duygusal bir paylaşım yaptı.
◊ Ne olduysa bu paylaşımdan sonra oldu. Sedat Doğan önce sosyal medyadan Tuğrul Odabaş’ı tehdit etti, sonra çeşitli kanallara bağlanarak yıllardır görmediği çocuk üzerinde hak iddia edip Türkiye’ye döneceğini açıkladı.
◊ Işın Karaca, Sedat Doğan’ın skandalları ilk patlak verdiğinde mahkeme kararıyla çocuğun soyadını değiştirip biyolojik babasının uzak
durması kararı çıkarmıştı.
Ama Sedat Doğan önceki gün yurda giriş yaptı...
Son durum...
◊ Türkiye’ye iner inmez karakola götürülerek sorgulanan Sedat Doğan, çocukla ilgili hakları için mahkemeye başvuracağını söylüyor.
Işın Karaca ise “zorunlu bilgilendirme” başlığıyla uzun bir açıklama yaptı.
◊ Özetle şöyle diyor: “Mahkeme kararı gereğince çocukla ilgili iyi ya da kötü konuşamazsın. Nerede mi konuşursun? Mahkemede. Basına karşı değil.”
Söylediğine göre Mia, biyolojik babasına yatılı gönderileceği için korkuyormuş.
Şimdi sorular...
◊ Bir çocuğun biyolojik annesi/babası olmak, ona koşulsuz ebeveynlik hakkı/hakları tanır mı?
◊ Davranışlarıyla “ibret vesikası” olacak birinin yıllar sonra çocuğun psikolojisini bozmaya hakkı var mı?
Söz Işın Karaca’da: Kızı için yapmıyor bunları
◊ Önceki eşiniz, kızı için Türkiye’ye döndü. Sizin uzaklaştırma kararınız var. Kızınıza ne oldu da babası yıllar sonra ortaya çıktı?
- Kızı için yapmıyor bunları. Kendi babasından miras kaldı. Miras açıklandı, onun için geldi. Beni ve kızımı kullanarak kendini aklamaya çalışıyor. Tek derdi, dolandırdığı insanlarla cebinde parası varmış gibi uzlaşmak.
◊ Brezilya’da uyuşturucu için hırsızlıktan tutuklanmıştı.
- Bir bağımlıdan bahsediyoruz. Kimyasal uyuşturucudan 15 yaşında Balıklı Rum’a yattığını daha iki sene önce öğrendim.
◊ Türkiye’de eski eş şiddeti yaşanıyor. Daha geçen hafta bir balerin, bir uyuşturucu müptelası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Eski eşinizin Türkiye’ye dönmüş olmasından korkuyor musunuz?
- Korkuyorum, evet. Her kadın gibi. Çocuğumu servise vermiyorum. Okula kendim götürüp getiriyorum. Ama ben o korkuyu yaşarsam ne kadın olabilirim, ne anne olabilirim ne de 5 bin kişinin arasına girip konserimi verebilirim.
◊ Nedir sizi böyle cesur yapan?
- Çünkü şiddete maruz kalmak zorunda değilim. Sanatçı olmadan önce, anne olmadan önce de ben bir kadındım. Yaşama hakkına sahibim. Hayatımda istediğim ve istemediğim insanları seçme hakkına sahibim. Bu yaşadığım, kadına ve çocuğa şiddettir. Bütün derdim, iyi bir Türk vatandaşı yetiştirebilmek. O çocuk daha 8 yaşında. Kendisi çok olgun ama bir okulu, arkadaşları ve sosyal çevresi var.