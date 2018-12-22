En pahalı yılbaşı

Yılbaşını dışarıda geçirmek isteyip de hâlâ karar verememiş olanlara, semt semt, şehir şehir nokta atışlı alternatif öneriler... Fiyatlar her sene pahalıydı ama bu yıl delirmiş gibi. Neredeyse araba parasına localar var.
ETİLER’DE DA MARIO
Yeni yıla balkabağıyla hazırlanan İtalyan lezzetleriyle girmek isteyenler için ideal. Bu mönüyü zaten bir süredir devam ettiriyorlar o yüzden fiks mönü yok, siparişler alakart olacak. Giriş ücreti yok. (0212) 265 15 96
Da Mario’nun balkabaklı mönüsü
KADIKÖY’DE WINDHAM KALAMIŞ
Yılbaşında Burak Kut ve Reyhan Karaca’yla 90’lar rüzgârı esecek. Balo salonunda Gökhan Tepe, terastaki Ouzo Restaurant’daysa Grek müziğin sevilen ismi Yorgo var. Fiyatlar kişi başı 125 liradan başlıyor. (0216) 400 00 66
NİŞANTAŞI’NDA FRANKIE
Semtteki sokak eğlencelerinin tam merkezinde yer alan Frankie yeni yıla DJ Ari Kürkyapıcı’nın müzikleri ve Nez’in canlı performansıyla giriyor. Evet, fiyatlar da Nişantaşı ayarında: Kişi başı 1450 lira. (0212) 230 66 66
BOĞAZ’DA SORTIE
DJ Ozan Bahtiyar’ın müziklerine yurtdışından gelen dansçıların şovu eşlik edecek. 22.30’da başlayacak partiye giriş 900 lira olacak. 10 kişilik locaların fiyatı 9 bin, premium locaların fiyatı 11 bin lira. (0212) 327 85 85
ÇEŞME’DE THE STAY
Yılbaşı eğlencesinin adresi yine Alaçatı olacak. The Stay Otel’deki yılbaşı partisi 20.00’de yemekle, sonra DJ’ler Majnoon, Milo Hafliger ve Armen Miran’ın müzikleriyle devam edecek. Kişi başı 1250 lira. www.biletix.com
BODRUM’DA SOPRANO’S
Geçen hafta stand up gösterileriyle kış sezonunu açan Soprano’s Bodrum’daki yılbaşı kutlamalarını tepeden izlemek isteyenler için. DJ Cenk ve DJ Aykut’un müziklerine perküsyon ve saksofon eşlik edecek. Giriş ücreti yok. (0252) 316 03 73
İZMİR’DE SWISSOTEL
Yılbaşı balolarının değişmez adresi Konak’taki tarihi Büyük Efes Swissotel. Aeden Band ve Fatih Erkoç’un sahne alacağı gece için fiyatlar, sınırsız yerli içki ve fiks mönüyle kişi başı 359 liradan başlıyor. (0232) 414 00 00
ANKARA’DA DİVAN ÇUKURHAN
Gala mönüsünü canlı müzik eşliğinde
sunacak. Kişi başı 270 lira. Yılın ilk gecesini otelde geçirmek isteyenler içinse
iki kişilik kahvaltı dahil konaklama
699 lira. İkisi paket halinde 1099 lira.
(0850) 333 02 20
KIBRIS’TA NUH’UN GEMİSİ
Deluxe SPA oteli Nuh’un Gemisi’nde yılbaşı akşamı Funda Arar sahne alıyor. Fiyatlar masanın sahneye yakınlığına ya da uzaklığına göre kişi başı 150’den başlıyor, 1000 liraya kadar çıkıyor.
(+90.392) 630 30 00
Cafe Aman’la erken yılbaşı partisi
Gelsin zeybek, gitsin sirtaki!
Cafe Aman İstanbul, Türkçe-Yunanca rembetiko ve Türk müziği yapan bir grup. O kadar başarılılar ki kasım sonunda Atina’daki ünlü Megaron’da sahne aldılar. Yılbaşı öncesinde çokkültürlülüğümüzü yansıtan bir eğlenceye katılmak isterseniz, 25 Aralık’ta Armada İstanbul’da erken yılbaşı partisi veriyorlar: Gelsin zeybek, gitsin sirtaki! Fiks mönü 180 lira. (0212) 455 44 55
Dronların savaşı
Saatte 200 kilometre hızla yarışan dronların yarıştığı Lifecell Tech Drone Ligi Finalleri bugün ve yarın Nişantaşı Üniversitesi’nin Maslak 1453 Neotech Kampüsü’nde. Heyecanlı final için son durum şu: İlk iki yarışı kazanan Vince Irie, 112 puanla liderliği elinde bulundururken Berat Özdemir, Buğra Kaan Kabakçı ve Barış Alp de mutlu sona ulaşma umutlarını koruyorlar.
Helikopterle İstanbul yılbaşı turu
Yılbaşının belki de en ‘havalı’ hediyesi Kaan Air’den: Helikopterle İstanbul turu fiyatları pilot yanı için 175, cam kenarı 125, diğer
koltuklar 75 Euro. Helikopterler yedi kişilik, tur 15 dakika sürüyor. (0530) 540 42 00
En pahalı yılbaşı
Yılbaşını dışarıda geçirmek isteyip de hâlâ karar verememiş olanlara, semt semt, şehir şehir nokta atışlı alternatif öneriler... Fiyatlar her sene pahalıydı ama bu yıl delirmiş gibi. Neredeyse araba parasına localar var.
ETİLER’DE DA MARIO
Yeni yıla balkabağıyla hazırlanan İtalyan lezzetleriyle girmek isteyenler için ideal. Bu mönüyü zaten bir süredir devam ettiriyorlar o yüzden fiks mönü yok, siparişler alakart olacak. Giriş ücreti yok. (0212) 265 15 96
Da Mario’nun balkabaklı mönüsü
KADIKÖY’DE WINDHAM KALAMIŞ
Yılbaşında Burak Kut ve Reyhan Karaca’yla 90’lar rüzgârı esecek. Balo salonunda Gökhan Tepe, terastaki Ouzo Restaurant’daysa Grek müziğin sevilen ismi Yorgo var. Fiyatlar kişi başı 125 liradan başlıyor. (0216) 400 00 66
NİŞANTAŞI’NDA FRANKIE
Semtteki sokak eğlencelerinin tam merkezinde yer alan Frankie yeni yıla DJ Ari Kürkyapıcı’nın müzikleri ve Nez’in canlı performansıyla giriyor. Evet, fiyatlar da Nişantaşı ayarında: Kişi başı 1450 lira. (0212) 230 66 66
BOĞAZ’DA SORTIE
DJ Ozan Bahtiyar’ın müziklerine yurtdışından gelen dansçıların şovu eşlik edecek. 22.30’da başlayacak partiye giriş 900 lira olacak. 10 kişilik locaların fiyatı 9 bin, premium locaların fiyatı 11 bin lira. (0212) 327 85 85
ÇEŞME’DE THE STAY
Yılbaşı eğlencesinin adresi yine Alaçatı olacak. The Stay Otel’deki yılbaşı partisi 20.00’de yemekle, sonra DJ’ler Majnoon, Milo Hafliger ve Armen Miran’ın müzikleriyle devam edecek. Kişi başı 1250 lira. www.biletix.com
BODRUM’DA SOPRANO’S
Geçen hafta stand up gösterileriyle kış sezonunu açan Soprano’s Bodrum’daki yılbaşı kutlamalarını tepeden izlemek isteyenler için. DJ Cenk ve DJ Aykut’un müziklerine perküsyon ve saksofon eşlik edecek. Giriş ücreti yok. (0252) 316 03 73
İZMİR’DE SWISSOTEL
Yılbaşı balolarının değişmez adresi Konak’taki tarihi Büyük Efes Swissotel. Aeden Band ve Fatih Erkoç’un sahne alacağı gece için fiyatlar, sınırsız yerli içki ve fiks mönüyle kişi başı 359 liradan başlıyor. (0232) 414 00 00
ANKARA’DA DİVAN ÇUKURHAN
Gala mönüsünü canlı müzik eşliğinde
sunacak. Kişi başı 270 lira. Yılın ilk gecesini otelde geçirmek isteyenler içinse
iki kişilik kahvaltı dahil konaklama
699 lira. İkisi paket halinde 1099 lira.
(0850) 333 02 20
KIBRIS’TA NUH’UN GEMİSİ
Deluxe SPA oteli Nuh’un Gemisi’nde yılbaşı akşamı Funda Arar sahne alıyor. Fiyatlar masanın sahneye yakınlığına ya da uzaklığına göre kişi başı 150’den başlıyor, 1000 liraya kadar çıkıyor.
(+90.392) 630 30 00
Cafe Aman’la erken yılbaşı partisi
Gelsin zeybek, gitsin sirtaki!
Cafe Aman İstanbul, Türkçe-Yunanca rembetiko ve Türk müziği yapan bir grup. O kadar başarılılar ki kasım sonunda Atina’daki ünlü Megaron’da sahne aldılar. Yılbaşı öncesinde çokkültürlülüğümüzü yansıtan bir eğlenceye katılmak isterseniz, 25 Aralık’ta Armada İstanbul’da erken yılbaşı partisi veriyorlar: Gelsin zeybek, gitsin sirtaki! Fiks mönü 180 lira. (0212) 455 44 55
Dronların savaşı
Saatte 200 kilometre hızla yarışan dronların yarıştığı Lifecell Tech Drone Ligi Finalleri bugün ve yarın Nişantaşı Üniversitesi’nin Maslak 1453 Neotech Kampüsü’nde. Heyecanlı final için son durum şu: İlk iki yarışı kazanan Vince Irie, 112 puanla liderliği elinde bulundururken Berat Özdemir, Buğra Kaan Kabakçı ve Barış Alp de mutlu sona ulaşma umutlarını koruyorlar.
Helikopterle İstanbul yılbaşı turu
Yılbaşının belki de en ‘havalı’ hediyesi Kaan Air’den: Helikopterle İstanbul turu fiyatları pilot yanı için 175, cam kenarı 125, diğer
koltuklar 75 Euro. Helikopterler yedi kişilik, tur 15 dakika sürüyor. (0530) 540 42 00