Ben beğenmedim. Eski hali daha iyiydi. Ama bravo!
Tarkan... Yıllardır aynı.
Serdar Ortaç... Yıllardır aynı.
Kenan Doğulu... Yıllardır aynı.
Murat Boz, Murat Dalkılıç... Aynı, aynı, aynı.
Ceket değiştirip kasketi ters taksalar “İmaaaj değiştirdiiiii” diye manşet oluyorlar.
Dünyada öyle mi?
Bakınız: Kanye West / Seyrediniz: Zayn Malik / Dinleyiniz: Justin Bieber...
Neredeyse her albümün konseptine özel; yeni bir hâl, yeni bir tavır, yeni bir ilhamla çıkıyorlar dinleyicinin karşısına.
Bizde ana akımda bir tek Edis...
Saçlar sapsarı olmuş.
Kulağında çengelli iğneler...
“Biraz Justin, biraz Eminem” diyor hayranları.
Beğenen de var, beğenmeyen de.
İşin kuralı bu zaten: Konuşturmak, tartıştırmak ve bu yolla hem gündem olmak hem de gündem yaratmak.
Kendisinden sonrakiler için ilk tepkileri göğüslemek, cesaret vermek, yol açmak.
Öyle değil miydi uzun saçlı, koca yüzüklü Barış Manço?
Abiye payetli, makyajlı Zeki Müren?
Bana sorsa, “Eve böyle girme” derdim ama aferin, bravo Edis!
Sırf “sen” olduğun, kafana eseni yaptığın, şu gri zamanlarda hayatımıza biraz oryal sarısı kattığın için.
Beğenmeseniz de seviniz, takdir ediniz, hatta bu cesareti ayağa kalkıp alkışlayınız.
O konserde ne olacak?
Edis’in 1 Aralık’ta, İstanbul Volkswagen Arena’da konseri var. Biletix’teki bir ayrıntı dikkatimi çekti. Konserin yaş sınırı 15. Onların da yanlarında anne/babalarının olması şart.
Diğer sanatçılara baktım... Hepsinin yaş sınırı elbette var. Özellikle alkollü mekan konserlerinde 18, alt limit. Ama normal konserde...
Mesela İrem Derici 7 yaş.
Sıla 6 yaş.
Emel Sayın 6, Yıldız Tilbe 6, Candan Erçetin 6...
Edis’in konserinde ne olacak ki sınır 15?
İnsanın aklına Sertab Erener’in barkovizyonu sansürlenen konseri geliyor.
Edis’in yeni halini beğendiniz mi?
Ben beğenmedim. Eski hali daha iyiydi. Ama bravo!
Tarkan... Yıllardır aynı.
Serdar Ortaç... Yıllardır aynı.
Kenan Doğulu... Yıllardır aynı.
Murat Boz, Murat Dalkılıç... Aynı, aynı, aynı.
Ceket değiştirip kasketi ters taksalar “İmaaaj değiştirdiiiii” diye manşet oluyorlar.
Dünyada öyle mi?
Bakınız: Kanye West / Seyrediniz: Zayn Malik / Dinleyiniz: Justin Bieber...
Neredeyse her albümün konseptine özel; yeni bir hâl, yeni bir tavır, yeni bir ilhamla çıkıyorlar dinleyicinin karşısına.
Bizde ana akımda bir tek Edis...
Saçlar sapsarı olmuş.
Kulağında çengelli iğneler...
“Biraz Justin, biraz Eminem” diyor hayranları.
Beğenen de var, beğenmeyen de.
İşin kuralı bu zaten: Konuşturmak, tartıştırmak ve bu yolla hem gündem olmak hem de gündem yaratmak.
Kendisinden sonrakiler için ilk tepkileri göğüslemek, cesaret vermek, yol açmak.
Öyle değil miydi uzun saçlı, koca yüzüklü Barış Manço?
Abiye payetli, makyajlı Zeki Müren?
Bana sorsa, “Eve böyle girme” derdim ama aferin, bravo Edis!
Sırf “sen” olduğun, kafana eseni yaptığın, şu gri zamanlarda hayatımıza biraz oryal sarısı kattığın için.
Beğenmeseniz de seviniz, takdir ediniz, hatta bu cesareti ayağa kalkıp alkışlayınız.
O konserde ne olacak?
Edis’in 1 Aralık’ta, İstanbul Volkswagen Arena’da konseri var. Biletix’teki bir ayrıntı dikkatimi çekti. Konserin yaş sınırı 15. Onların da yanlarında anne/babalarının olması şart.
Diğer sanatçılara baktım... Hepsinin yaş sınırı elbette var. Özellikle alkollü mekan konserlerinde 18, alt limit. Ama normal konserde...
Mesela İrem Derici 7 yaş.
Sıla 6 yaş.
Emel Sayın 6, Yıldız Tilbe 6, Candan Erçetin 6...
Edis’in konserinde ne olacak ki sınır 15?
İnsanın aklına Sertab Erener’in barkovizyonu sansürlenen konseri geliyor.