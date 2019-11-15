Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Savaş ÖZBEY>Edis’in yeni halini beğendiniz mi?
"Savaş Özbey" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Savaş Özbey" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Edis’in yeni halini beğendiniz mi?

15 Kasım 2019

Ben beğenmedim. Eski hali daha iyiydi. Ama bravo!

Edis’in yeni halini beğendiniz mi

Tarkan... Yıllardır aynı.
Serdar Ortaç... Yıllardır aynı.
Kenan Doğulu... Yıllardır aynı.
Murat Boz, Murat Dalkılıç... Aynı, aynı, aynı.
Ceket değiştirip kasketi ters taksalar “İmaaaj değiştirdiiiii” diye manşet oluyorlar.
Dünyada öyle mi?
Bakınız: Kanye West / Seyrediniz: Zayn Malik / Dinleyiniz: Justin Bieber...
Neredeyse her albümün konseptine özel; yeni bir hâl, yeni bir tavır, yeni bir ilhamla çıkıyorlar dinleyicinin karşısına.
Bizde ana akımda bir tek Edis...
Saçlar sapsarı olmuş.
Kulağında çengelli iğneler...
“Biraz Justin, biraz Eminem” diyor hayranları.
Beğenen de var, beğenmeyen de.
İşin kuralı bu zaten: Konuşturmak, tartıştırmak ve bu yolla hem gündem olmak hem de gündem yaratmak.
Kendisinden sonrakiler için ilk tepkileri göğüslemek, cesaret vermek, yol açmak.
Öyle değil miydi uzun saçlı, koca yüzüklü Barış Manço?
Abiye payetli, makyajlı Zeki Müren?
Bana sorsa, “Eve böyle girme” derdim ama aferin, bravo Edis!
Sırf “sen” olduğun, kafana eseni yaptığın, şu gri zamanlarda hayatımıza biraz oryal sarısı kattığın için.
Beğenmeseniz de seviniz, takdir ediniz, hatta bu cesareti ayağa kalkıp alkışlayınız.

O konserde ne olacak?

Edis’in 1 Aralık’ta, İstanbul Volkswagen Arena’da konseri var. Biletix’teki bir ayrıntı dikkatimi çekti. Konserin yaş sınırı 15. Onların da yanlarında anne/babalarının olması şart.
Diğer sanatçılara baktım... Hepsinin yaş sınırı elbette var. Özellikle alkollü mekan konserlerinde 18, alt limit. Ama normal konserde...
Mesela İrem Derici 7 yaş.
Sıla 6 yaş.
Emel Sayın 6, Yıldız Tilbe 6, Candan Erçetin 6...
Edis’in konserinde ne olacak ki sınır 15?
İnsanın aklına Sertab Erener’in barkovizyonu sansürlenen konseri geliyor.

X
Savaş ÖZBEY Savaş ÖZBEYTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Zirvenin artı ve eksileriNilgün Tekfidan GÜMÜŞZirvenin artı ve eksileri15.11.2019
Diyabet ve yeme bozuklukları üzerine bazı rahatsız edici gerçeklerSevin TURANDiyabet ve yeme bozuklukları üzerine bazı rahatsız edici gerçekler15.11.2019
Hayatta aldığımız darbeler içimizdeki potansiyeli dışarı çıkartmak için bir vesiledir.Aygül AydınHayatta aldığımız darbeler içimizdeki potansiyeli dışarı çıkartmak için bir vesiledir.15.11.2019
Enfeksiyon kaynaklı ölümler içinde ilk sırayı Zatürre alıyorAyşegül DOMANİÇ YELÇEEnfeksiyon kaynaklı ölümler içinde ilk sırayı Zatürre alıyor15.11.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.