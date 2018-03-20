Eda Taşpınar’ın kaçak amcası havlu ticaretine mi başladı?

Alaçatı’da El Beso adında bir restoranları vardı, Çeşme’nin en büyük plajı Propaganda’yı işletiyor, aynı isimle

Beyoğlu’nda bir gece kulübü çalıştırıyorlardı. Ben bile Indhira Taşpınar’la bir çekim yapmıştım. Gördüğünüz bu fotoğraf da işte o çekimden. Sonra bir sabah bir uyandık ki o rüya aslında bir kabusmuş...

Tedarikçilere, mal sahiplerine, yanlarında çalışanlara borçları vardı ama alacaklıların birbirinden haberi olmadığı için, kimsenin aklına koskoca Taşpınarların kaçacakları gelmiyordu. Piyasaya zamanın (2015) parasıyla 100 milyon lira takıp kaçabileceklerini kimse düşünmüyordu.



Olayı önce çalışanlar fark etti. Sabah işyerlerine gelince, tabelaların söküldüğünü, kilitlerin değiştiğini gördüler. Patronlara telefonla ulaşılamadığı gibi, sosyal medya hesaplarının da kapatılmış olduğunu anladılar.

En zor durumda da yine onlar kalacaklardı: Kendi paralarını alamadıkları yetmezmiş gibi, diğer alacaklılar tarafından “Sen patronunun nerede olduğunu biliyorsundur” diye tartaklanan mı ararsın, telefonda tehdit edilen mi...

Bunların çoğu da gencecik, pırıl pırıl insanlar.



Amcası ve yengesi sırra kadem basmıştı ama ikoncan Eda Taşpınar buradaydı.

Alacaklıların baskısından birkaç kez telefon numarasını değiştirdiği, hatta Bodrum’u bırakıp Mikonos’u mekân bellemesinin nedeninin de bu olduğu iddia edildi.

Peki Türkiye’den kaçıp da nereye gitmişti Taşpınar çifti?

Eda Taşpınar’ın amcası ve yengesinin nerede olduğundan haberi var mıydı?



Olmamasına imkân yok.

Hatta amcası, yengesi ve yine piyasayı dolandırıp yurtdışına kaçan borsa broker’ı Can Ateş’le Meksika’da buluştuğu iddiaları yayıldı.

Meksika ya da başka ülke... Buluştukları yerin önemi yok.

En kuvvetli ihtimal, Taşpınarların Indhira’nın memleketi Dominik Cumhuriyeti’ne gittikleriydi.

Adnan Taşpınar’ın, bana kayınpederinin bu ülkede çok kuvvetli bir adam olduğunu anlatmışlığı var. Hatta Indhira’yı istemek için oraya gittiğinde, kendisini havaalanında silahlı bir cip konvoyunun karşıladığını söylemişti.

Türkiye’ye gelip gidiyor mu?

Duyduğum son iddia ise Adnan Taşpınar’ın Türkiye’ye girip çıktığı. Rivayet o ki Denizli’den havlu alıp Dominik’teki otellere pazarlıyormuş.

Bunu nasıl yapıyor, alacaklılarını ve polisi nasıl atlatıyor, gerçek pasaportunu mu yoksa Dominik Cumhuriyeti üzerinden başka bir evrak mı kullanıyor, orası muallak.

Tek bildiğim, gözümün içine baka baka müthiş yalan söyleyebildiği...