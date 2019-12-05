Ömür Gedik bugünkü köşesinde Can Yaman’ın İspanyol hayranına yaptığı arka oda teklifini yazmış, “Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar tarafından bile eleştirildi Can” diyerek.
Demek ki hayranına “Arka odaya gidelim de göstereyim” diyen Can Yaman haklı. Çünkü bir kadın Ömür gibi böyle düşünüp yazabiliyorsa, o zaman erkeklerin her şeyi yapmaya hakları var.
“Arka oda teklifi” ya da en hafif haliyle “komik olmayan esprisi” diyelim, ister İspanya’da olsun, ister dünyanın başka bir yerinde düpedüz ta-ciz-dir. Nokta.
Hem de alenen, hiç çekinmeden, insan içinde taciz. Dava açsan kazanırsın.
Evet, Can Yaman’la o arka odaya gitmek için can atan bir sürü kadın olabilir.
Ama bunun ne konumuzla, ne Can Yaman’ın patlamak üzere olan egosuyla bir ilgisi var. Yaşadıklarından ders çıkarması gerekirken, onu sevenlerin bir kenara çekip akıl vermesi gerekirken bir de böyle cesaretlendirip teşvik etmeyin.
Savunacağım derken en büyük kötülüğü siz yapıyorsunuz.
E pes yani Ömür!
Ömür Gedik bugünkü köşesinde Can Yaman’ın İspanyol hayranına yaptığı arka oda teklifini yazmış, “Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar tarafından bile eleştirildi Can” diyerek.
Demek ki hayranına “Arka odaya gidelim de göstereyim” diyen Can Yaman haklı. Çünkü bir kadın Ömür gibi böyle düşünüp yazabiliyorsa, o zaman erkeklerin her şeyi yapmaya hakları var.
“Arka oda teklifi” ya da en hafif haliyle “komik olmayan esprisi” diyelim, ister İspanya’da olsun, ister dünyanın başka bir yerinde düpedüz ta-ciz-dir. Nokta.
Hem de alenen, hiç çekinmeden, insan içinde taciz. Dava açsan kazanırsın.
Evet, Can Yaman’la o arka odaya gitmek için can atan bir sürü kadın olabilir.
Ama bunun ne konumuzla, ne Can Yaman’ın patlamak üzere olan egosuyla bir ilgisi var. Yaşadıklarından ders çıkarması gerekirken, onu sevenlerin bir kenara çekip akıl vermesi gerekirken bir de böyle cesaretlendirip teşvik etmeyin.
Savunacağım derken en büyük kötülüğü siz yapıyorsunuz.