‘Dron’un Schumacher’i Türkiye’ye geliyor

Dünya şampiyonu dron takımı XBlades ve onun star pilotu Luke Bannister, GameX İstanbul ve sonra final için Antalya Muratpaşa’da yarışacak. 16 yaşındaki genç milyonere merak ettiklerimi sordum.
Dron yarışlarına nasıl başladın?
- 2014’te başladım. O zamana kadar uzaktan kumandalı uçaklar uçuruyordum, sonra bir gün YouTube’da dron yarıştırılan bir video gördüm. Böylece hiç arkama bakmadan içine daldım.
İki yıl sonra 2016’da Dubai’de dünya şampiyonu oldun. Hayatında ne değiştirdi?
- En büyük değişiklik şu oldu bence: Dubai dron yarışçılığını benim için artık bir hobi olmaktan çıkarıp meslek haline getirdi.
Yani 2019’da dron sporlarından kazandıklarınla hayatını devam ettirebilir misin?
- Aslında bu yıl dron yarışları, daha önceden olduğu gibi en büyük önceliğim değildi. Bundan çok dronla çekimlerle ilgilendim.
Türkiye’ye geleceğin için ne hissediyorsun? İstanbul’dan özel bir amaç ya da beklentin var mı?
- Bu seyahat için heyecanlıyım. Güzel bir ülkeymiş, keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Şimdiye kadar TDL takımıyla hiç yarışmamıştım ama haklarında iyi şeyler duydum. Bence iyi bir yarış olacak.
Seni İstanbul’da sıkı rakipler bekliyor o zaman...
- Bir yarışa giderken amacım bütün yeteneklerimi kullanarak uçmak ve diğer pilotlarla güzel yarışlar çıkarmak. Bence TDL’de de inanılmaz hünerli yarışmacılar var, hepsi benim potansiyel rakibim.
Dron pilotu olmak isteyenlere bir önerin var mı?
- İyi bir dron pilotu olmak çok fazla pratik gerektirir. Sadece dronu uçurmaktan bahsetmiyorum. Onu yapmak, tamir etmek ve ayarlayabilmek de çok önemli. Biliyorum, biraz zaman alacak ama bir kere yarışmaya başlayınca göreceksiniz ki buna kesinlikle değiyor.
14 yaşında
250 bin dolar
‘BanniUK’ ismiyle bilinen Luke Bannister, iki yıl önce daha 15 yaşındayken Dubai’de dünya şampiyonu olmuş ve 250 bin dolar kazanmıştı. BanniUK’in DR1 ve 2016, 17, 18 DCL şampiyonlukları var. XBlades takımında kendisinden başka Mac Posh-wald, Harry Plested, Leo Whitfield ve Shlomo gibi tanınmış yarışçılar var. X Blades’in yerli rakibi TDL takımında da Türk pilotların yanı sıra Hollandalı şampiyonlar Jedeye FPV, DroneD ve Sir Crashalot yarışacak.
İstanbul’dan sonra Antalya
Ekipler ilk olarak 5-6 Eylül’de, Intercity İstanbul Park’ta 150 binden fazla ziyaretçinin beklendiği dijital oyun ve eğlence fuarı GameX’te yarışacak. Burada yarışlar dışında dron uçurma deneyimi, şov dronlarının gösterileri, dron oyunları, simülatörler, robot yarışması, robotik kodlama atölyeleri ve DJ performansları gibi aktiviteler yer alacak. Büyük finalse 7-8 Eylül’de Antalya Muratpaşa kent meydanında. Benzer etkinlikler orada yapılacak. Şampiyonayı ve festival organizasyonlarını 2017-19’da 80’in üzerinde etkinlik gerçekleştiren ve kendi dron takımı da olan TDL Drone Sporları Kulübü Derneği düzenliyor. Bugüne kadar 1.5 milyon kişiye ulaşan derneğin 50 pilot ve 25 eğitmeni bulunuyor.
Dron dünyasından birkaç
küçük haber
Dünyada dron kullanılan işkolu sayısı 300’e yakın: Sigorta, emlak, haritalama, güvenlik, tarım... Dünyanın en ünlü lojistik şirketlerinden biri Antarktika’da kargo dağıtımlarını dronlarla yapmaya başladı.
m İnsan taşıyan dronlar yoğun şekilde test ediliyor. Ehang, Airbus, Uber gibi kuruluşlar bu işin öncüleri. Ayrıca dünyada hem bireysel hem de kurumsal girişimciler bu konuda çalışmalarına devam ediyor.
m Dünyada bir dron kültürü oluşmaya başladı. Dünyanın en hızlı dronu, dünyanın en çok sayıda dronla senkronik ışıklı şovu, dünyanın en fazla yükünü kaldıran dron gibi rekorlar Guinness’e girdi.
‘Dron’un Schumacher’i Türkiye’ye geliyor
Dünya şampiyonu dron takımı XBlades ve onun star pilotu Luke Bannister, GameX İstanbul ve sonra final için Antalya Muratpaşa’da yarışacak. 16 yaşındaki genç milyonere merak ettiklerimi sordum.
Dron yarışlarına nasıl başladın?
- 2014’te başladım. O zamana kadar uzaktan kumandalı uçaklar uçuruyordum, sonra bir gün YouTube’da dron yarıştırılan bir video gördüm. Böylece hiç arkama bakmadan içine daldım.
İki yıl sonra 2016’da Dubai’de dünya şampiyonu oldun. Hayatında ne değiştirdi?
- En büyük değişiklik şu oldu bence: Dubai dron yarışçılığını benim için artık bir hobi olmaktan çıkarıp meslek haline getirdi.
Yani 2019’da dron sporlarından kazandıklarınla hayatını devam ettirebilir misin?
- Aslında bu yıl dron yarışları, daha önceden olduğu gibi en büyük önceliğim değildi. Bundan çok dronla çekimlerle ilgilendim.
Türkiye’ye geleceğin için ne hissediyorsun? İstanbul’dan özel bir amaç ya da beklentin var mı?
- Bu seyahat için heyecanlıyım. Güzel bir ülkeymiş, keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Şimdiye kadar TDL takımıyla hiç yarışmamıştım ama haklarında iyi şeyler duydum. Bence iyi bir yarış olacak.
Seni İstanbul’da sıkı rakipler bekliyor o zaman...
- Bir yarışa giderken amacım bütün yeteneklerimi kullanarak uçmak ve diğer pilotlarla güzel yarışlar çıkarmak. Bence TDL’de de inanılmaz hünerli yarışmacılar var, hepsi benim potansiyel rakibim.
Dron pilotu olmak isteyenlere bir önerin var mı?
- İyi bir dron pilotu olmak çok fazla pratik gerektirir. Sadece dronu uçurmaktan bahsetmiyorum. Onu yapmak, tamir etmek ve ayarlayabilmek de çok önemli. Biliyorum, biraz zaman alacak ama bir kere yarışmaya başlayınca göreceksiniz ki buna kesinlikle değiyor.
14 yaşında
250 bin dolar
‘BanniUK’ ismiyle bilinen Luke Bannister, iki yıl önce daha 15 yaşındayken Dubai’de dünya şampiyonu olmuş ve 250 bin dolar kazanmıştı. BanniUK’in DR1 ve 2016, 17, 18 DCL şampiyonlukları var. XBlades takımında kendisinden başka Mac Posh-wald, Harry Plested, Leo Whitfield ve Shlomo gibi tanınmış yarışçılar var. X Blades’in yerli rakibi TDL takımında da Türk pilotların yanı sıra Hollandalı şampiyonlar Jedeye FPV, DroneD ve Sir Crashalot yarışacak.
İstanbul’dan sonra Antalya
Ekipler ilk olarak 5-6 Eylül’de, Intercity İstanbul Park’ta 150 binden fazla ziyaretçinin beklendiği dijital oyun ve eğlence fuarı GameX’te yarışacak. Burada yarışlar dışında dron uçurma deneyimi, şov dronlarının gösterileri, dron oyunları, simülatörler, robot yarışması, robotik kodlama atölyeleri ve DJ performansları gibi aktiviteler yer alacak. Büyük finalse 7-8 Eylül’de Antalya Muratpaşa kent meydanında. Benzer etkinlikler orada yapılacak. Şampiyonayı ve festival organizasyonlarını 2017-19’da 80’in üzerinde etkinlik gerçekleştiren ve kendi dron takımı da olan TDL Drone Sporları Kulübü Derneği düzenliyor. Bugüne kadar 1.5 milyon kişiye ulaşan derneğin 50 pilot ve 25 eğitmeni bulunuyor.
Dron dünyasından birkaç
küçük haber
Dünyada dron kullanılan işkolu sayısı 300’e yakın: Sigorta, emlak, haritalama, güvenlik, tarım... Dünyanın en ünlü lojistik şirketlerinden biri Antarktika’da kargo dağıtımlarını dronlarla yapmaya başladı.
m İnsan taşıyan dronlar yoğun şekilde test ediliyor. Ehang, Airbus, Uber gibi kuruluşlar bu işin öncüleri. Ayrıca dünyada hem bireysel hem de kurumsal girişimciler bu konuda çalışmalarına devam ediyor.
m Dünyada bir dron kültürü oluşmaya başladı. Dünyanın en hızlı dronu, dünyanın en çok sayıda dronla senkronik ışıklı şovu, dünyanın en fazla yükünü kaldıran dron gibi rekorlar Guinness’e girdi.