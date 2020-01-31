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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Dron mron dinlemem seversem çeker öperim

31 Ocak 2020

Ben bile yaptıysam herkes yapabilir. Bir sürü dron festivali falan düzenleniyor, denk gelirseniz mutlaka siz de deneyin.

Dron mron dinlemem seversem çeker öperim

Bir teknoloji firmasından arayıp bana “dron test uçuşu” yaptırmak istediklerini söylediler.
“Ah keşke” dedim; “Ben teknofobum, beceremem; cihazınızı da kırar, başıma iş alırım.”
Çünkü eve elektronik alet aldığımda bile hemen kullanamıyorum. Birbirimize alışma süremiz var, önce bir-iki hafta kesişiyoruz.
“Kırılmaz korkmayın, yanında pilotu olacak, o size gösterecek” diye ısrar edince; “O vakit buyurun gazeteye gelin, bizim helikopter pistimiz var, orada yapalım” dedim.
Geldiler.
5 dakika diye kabul ettim, 15 dakika elimden bırakamadım. O kadar da zor değil. Çocukluğumuzun uzaktan kumandalı arabalarına benziyor.
Hatta bir ara dibime kadar getirip öpücük bile kondurdum.
Ben yaptıysam herkes yapabilir. Bir sürü dron festivali falan düzenleniyor, denk gelirseniz mutlaka siz de deneyin. Artık tarımdan madenciliğe, arama kurtarmaya kadar her alanda kullanılıyor, yakın gelecekte araba sürmek gibi bir şey olacak.
Merak ettiyseniz, hayır! Otomobil de kullanamıyorum.

Açık hava tımarhanesinde bugün

◊ Lerzan Mutlu da hafızasını sildirecekmiş.
Yaşadığı gereksiz insanları, lüzumsuz anları falan tertemiz yaptıracakmış.
Sen tek kişisin kolay tabii, sildir, kurtul.
Peki biz 82 milyon bu gereksiz bilgilerden nasıl kurtulacağız?
◊ Sıla, Demet Akalın’ı sosyal medyadan silmiş. Demet Akalın, “Danilo Şef’i paylaştım diye eşi Hazer Amani sildirmiştir” demiş.
Bu nasıl iş ya?
Çok bilinmeyenli havuz problemi gibi.
Bu “star şefler” ne zaman bu kadar saç saça baş başa geldi?
◊ Burcu Esmersoy, eylül ayında boşandığı Berk Suyabatmaz ile yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç’ın aşk fotoğrafını layklamış.
“Hiç rahatsız olmadım” mesajı veren bu hareket aslında ne kadar rahatsız olduğunu bağırıyor.
Sana mı kaldı
dört ay önceki kocanın saadeti? Bizi bir sal allasen!

Türkan Şoray kimin kapısını çalıp  evinde giyindi?

Nevra Serezli, “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunuyla tiyatroya döndü.
Benim ta “Devekuşu Kabare”den kalma çocuksu bir hayranlığım vardır Serezli’ye. Son performansını henüz göremedim ama giden arkadaşlarım, “Sahneye fırlayıp ısırasın geliyor” diye anlatıyor şekerliğini.
Oyun vesilesiyle açıklama yapan Nevra Hanım, yeni nesil oyuncuların ne kadar şanslı olduğundan dem vurup kendi zamanının çalışma koşullarını anlattı:
“Taksilerde havlu tutup üstümüzü değiştirirdik. Hülya Avşar bir sitenin tuvaletinde giyindi. Türkan Şoray bir evin kapısını çalıp ‘Sizde giyinebilir miyim?’ demişti.”
O evi merak ettim açıkçası. Bize denk gelmez ki... Vallahi kimseye el sürdürtmeden, müze gibi saklardım odayı.

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