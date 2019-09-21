Doğada mücadele: Platinum Park Ve evde bir dizi: ‘Wild District’

Platinum Park, ormanlık bir alanın içinde Off Road eğitim kampı. Yapay ve doğal parkurlar hazırlamışlar, önce bir saat teorik eğitim alıyorsunuz, sonra bir saat de uzman hoca eşliğinde sahada çalışıp dev Off Road araçları zorlu yollarda artık kendiniz kullanabilecek hale geliyorsunuz.
Çocuklarınızı da götürebilirsiniz; salıncaklar, çocuk oyun alanları, açık hava sineması, hayvanları canlı canlı izleyebileceğiniz bir geyik bahçesi ve ‘Geyikli’ adında bir restoran yapmışlar, kahvaltı ve yemek servisi de veriyorlar.
Vadistanbul’un, Maslak gökdelenlerinin hemen dibinde, ağaçlar arasında, oksijen deposu bir vaha. Yalnız hemen belirteyim, ben kahvaltı yapmadım ama Geyikli Restoran’ın servis sorunuyla ilgili internette birkaç olumsuz yoruma rastladım. Onun dışında her şey temiz pak, personel güler yüzlü görünüyordu.
İki saatlik Off Road dersi ve deneyiminin ücreti 470 lira. Fakat Turkcell buraya sponsor olup ismini vermiş, Platinum üyelerine yüzde 50 indirim yapılıyor. Aynı şekilde restoranda da yüzde 15 indirim sağlıyorlar. İçki servisi yok.
Yeni Narcos geliyor
Turkcell, dijital platformu TV+’ın yeni dizisi ‘Wild District’in lansmanını da çanşamba akşamı bu Off Road Park’taki açık hava sinemasında yaptı. Türkiye’de çok ilgi gören ‘Narcos’un yeni muadili olarak sunulan dizi aslında bir Netflix yapımı ama burada sadece TV+ Özel kapsamında yayınlanacak. Zaten başrolünde de ‘Narcos’tan tanıdığımız Juan Pablo Raba yer alıyor. Kolombiya’da FARC’ın silah bırakma sürecini konu alan ‘Wild District’, dağılan hayatlar, evden kopan babalar, kaçırılan çocuklar gibi aslında bize de çok tanıdık gelecek hikâyelerle yakın tarihe bol aksiyonlu bir ışık tutuyor.
Bu da bizim Şakira
ASMALIMESCİT’TE BİR AFRİKA LOKANTASI: BARA LA AFRIKA
Shaakirah Hilbert, İstanbul’da farklı ülkelerin mutfaklarını, özellikle de Afrika mutfağını bulmanın kolay olmadığını fark edince, anneannesinin tarifleriyle bir restoran açmaya karar vermiş.
Restoranın sahibi Shaakirah’ın (Hilbert) karışık bir hayat hikâyesi var. Anne tarafı Eritreli. Aneannesi, çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için annesini ve diğer kardeşlerini de yanına alarak Almanya’ya yerleşmeye karar veriyor. Almanya’ya geldiklerinde birçok kültürel farklılıkla karşılaşıyorlar, özellikle yemek konusunda. Anneannesi, Eritre’deki yemeklerini yapabilmek için kendi baharatını üretmeye başlıyor, kendi kahvesini kavuruyor, kasaba gittiğinde eti nasıl kesmesi gerektiğini dahi tarif ediyor. Çocukluğunda anneanesinin pişirdiği yemekler onun Afrika’sı oluyor.
Babası Amerikalı. O sırada Almanya’da görevli bir Amerikan askeri. Bir şekilde annesiyle tanışıyorlar ve sonrasında Shaakirah dünyaya geliyor. İlkokulu Almanya’da, liseyi İsviçre’de, üniversiteyi de ABD’de okuyor.
İstanbul’a ilk geldiği gün çarpılıyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul’da staj şansı çıkınca hemen kabul ediyor ve buraya taşınıyor.
İstanbul’da farklı ülkelerin mutfaklarını, özellikle de Afrika mutfağını bulmanın kolay olmadığını fark edince, anneannesinin tarifleriyle bir restoran açmaya karar veriyor: Bara la Afrika. Svahili dilinde Afrika kıtası demek.
Tasarımcı olduğu için restoranın dekorasyonunu da tamamen kendisi yapıyor. Mönüye sadece Eritre değil Afrika’nın her yerinden yemekler koyuyor: Mesela Eritre-Etiyopya mutfağından yahniler (Sega wat ve doro wat), Etiyopya ekmeği injera, niter kibbe (Etiyopya tereyağı) ve özel Afrika baharatlarının kısık ateşte uzun süre pişirilmesiyle yapılıyor. Tapaslar 15-26, ana yemekler 39-45, kokteyller 45 lira. Mekânın müdavimleri İstanbul’da yaşayan yabancılar, turistler ve yeni lezzetleri denemek isteyenler ve tabii Afrika’nın birçok ülkesinden misafirler...
Bara la Afrika’da hafta sonu geceleri Doun Doun grubunun müzikleriyle tam bir Afrika eğlencesine dönüşüyor. (0212) 249 39 93
Kahvenin yanında pikan cevizli lezzetler
İstanbul Kahve Festivali 19-22 Eylül’de, Küçükçiftlik Park’ta altıncı yılını kutluyor. Kahve severleri bir araya getiren festivalde dört gün boyunca dünyanın farklı kahve lezzetleri ve kahve eşleşmelerine yer veriliyor. Bunlardan ilginç biri de Dr. Mehmet Öz’ün tavsiye ettiği pikan cevizi eşleşmeleri. Kurulan stantta bu faydalı yemişle yapılmış dondurma, biscotti, şeker ilavesiz lokum, ekşi maya ekmeği kahvelere eşlik ediyor.
5 + 1 kadın komedyen TOUCHE SEZONU AÇIYOR
Geçen yıl canlı caz performansları ve stand-up gösterileriyle hayatımıza giren Zorlu PSM’deki Touché, yeni sezona hazır.
“Hayatla dalga geçemezsek vallahi çatlarız” diyen, kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere’lerde stand-up yapıp gelmiş beş kadın komedyenden oluşan ‘Çok da Fifi Hatunlar’ın ilk performansı pazartesi akşamı 21.00’de. Biletler 49-85 lira.
Yıllarca birçok farklı sektörde çalıştıktan sonra, 40’lı yaşlarında komedyen olma yolculuğunun mizahını bize muzır bir şekilde sunan Lesli’nin stand up gösterisi ‘Upgrade’ salı akşamı 21.00’de. Biletler yine 49-85 lira.
Neue! Step tüm hızıyla sürüyor
Zorlu PSM’nin yeni sonbahar festivalindeyse bu hafta şunlar ilginizi çekebilir:
* Poetik söz yazarlığını minimal melodilerle bir araya getiren İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Douglas Dare konseri salı akşamı 21.00’de. Biletler 60-71 lira.
* Klasik müziği deneysel elektronik tınılarla harmanlayan İtalyan Roberto Cacciapaglia da yine salı akşamı 21.00’de sahnede olacak. Biletler 79-99 lira.
* İngiliz indie rock grubu Wild Beasts’in solisti Hayden Thorpe, solo çalışmalarıyla 26 Eylül, 21.30’da İstanbul izleyicisinin karşısında. Biletler 60-71 lira.
* BBC Music Magazine Awards’ta ‘Yılın Albümü’ ödülü sahibi İzlandalı piyanist Víkingur Ólafsson 27 Eylül, 20.30’da piyano başında. Biletler 90-154 lira.
Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?
* Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde bugün 18.30’da Takadhimi Hint Dans Topluluğu’nun 2018-2019 dönem sonu gösterisi olduğunu...
Festival anlamına gelen “Parvan” teması ile kathak, bhangra, gharba, dandiya ve Bollywood dans türlerinden farklı örnekler sunulacağını...
* İstanbullullara 24 şubeyle hizmet veren Çengelköy Börekçisi’nin meşhur suböreğinde altı ay dinlendirilmiş Ezine peyniri kullandığını...Formuna dikkat edenler için hazırladıkları cevizli börekteyse sızma zeytinyağı kullandıklarını (Kilosu 49 lira - 0216 318 51 39)...
* Bugün Ortaköy’deki Feriye’de, oyun fenomenlerinin de katılacağı Gençlik ve Oyun Festivali Chapter 8’in yapılacağını...
Bir öncekine 6 bin 200 kişinin katıldığı festivalin akşamında Multiplayer’ın 10’uncu yılı şerefine VIP bir parti düzenleneceğini...
ETKİNLİK
Oturmaya mı geldik!
Her türden müzik, komedi, hobi, festival... Haftanın rehberi burada.
Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri: David Garrett
21 Eylül, İstanbul
2008’de ‘Flight of the Bumblebee’ şarkısını, saniyede 13 nota basarak, 1 dakika 6.56 saniyede çalıp adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdıran David Garrett, Volkswagen Arena’ya geliyor. Bilet fiyatları 160 TL’den başlayıp 1000 TL’ye kadar çıkıyor.
Color Sensation Fest Vol 2
21 Eylül, Antalya
Larena Beach festival alanında Şanışer feat. Sokrat ST, Mert Şenel, DJ Siavash ve Arda Öz sahnede olacak. Biletler 55 TL.
Küçük Hayaller Festivali
21-22 Eylül, İstanbul
Aden Park Göktürk’te ilk kez yapılacak festivalde doğal yaşam etkinlikleri, aile ve çocuk atölyeleri, sahne performansları, söyleşiler ve alışveriş standları var. 0-13 yaş çocuklar ve aileleri için. Biletler 56.50-203.50 TL aralığında.
Antalya Komedi Festivali
21 Eylül-1 Ekim, Antalya
Festival Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun başrolde olduğu tiyatro oyunu ‘Donkişot’um Ben’le açılacak. Bilet fiyatları oyunlara göre değişiyor, kombine bilet 420 TL.
ÖrgüFest
22 Eylül, İstanbul
İlki geçen sene düzenlenen festival bu yıl da İstanbul Deniz Müzesi’nde, 11.00’den 19.00’a kadar. Giriş bileti 20, giriş ve atölye 60 TL.
KadFest Caz Günleri
25-28 Eylül, İstanbul
KadFest Uluslararası Kadıköy Festivali’nin son ayağı olan Caz Günleri’nde açılış Berlinli caz orkestrası Jayjaybece’yle Kalamış Parkı’nda. Programda TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’yla Kerem Görsev konseri de var.
Urla Caz Festivali
27-29 Eylül, İzmir
Festivalin ilk gününde Kerem Görsev Trio, Bülent Ortaçgil ve Fatih Erkoç’u dinleyeceğiz. 28 Eylül’de Ibis Maria Latin Project, Allstar Jazz Band, Jehan Barbur ve Ricky Ford Quartet sahnede olacak. Son günün sanatçılarıysa Erkan Oğur Anatolian Blues, Birsen Tezer ve İlhan Erşahin İstanbul Sessions. Kombine bilet 295 TL.
Animal Charm
25 Eylül, İstanbul
Babylon’da 25 Eylül’de bir insan ve hayvan konseri gerçekleşecek. Sanatatak’ın 16’ncı İstanbul Bienali’nin kavramsal çerçevesi ‘Yedinci Kıta’dan esinlenerek Ayşegül Sönmez’in müzik küratörlüğünde organize ettiği konser, Türkiye müziğindeki hayvanlara adanıyor. Biletler 25-45 TL.
20. Blok Hip Hop Festivali
25 Eylül, Denizli
Türkçe rap’in iddialı isimleri Denizli Açıkhava Tiyatrosu’na geliyor: Gazapizm, Anıl Piyancı, Çağrı Sinci, Kamufle, Aga B ve Cash Flow. Biletler 84 TL.
Aydın Esen
27 Eylül, İstanbul
Arter’in sanatın tüm dallarından örnekler sunacak etkinliği 27 Eylül Cuma akşamı saat 21.00’de piyanist ve besteci Aydın Esen’in konseriyle start alıyor. Biletler 50 ve 70 TL.
Doğada mücadele: Platinum Park Ve evde bir dizi: ‘Wild District’
Size İstanbul’a ilk yağmur damlası düştüğünde, en salaş kıyafeterinizi giyip gideceğiniz bir yer önereceğim: Ayazağa Platinum Park.
Platinum Park, ormanlık bir alanın içinde Off Road eğitim kampı. Yapay ve doğal parkurlar hazırlamışlar, önce bir saat teorik eğitim alıyorsunuz, sonra bir saat de uzman hoca eşliğinde sahada çalışıp dev Off Road araçları zorlu yollarda artık kendiniz kullanabilecek hale geliyorsunuz.
Çocuklarınızı da götürebilirsiniz; salıncaklar, çocuk oyun alanları, açık hava sineması, hayvanları canlı canlı izleyebileceğiniz bir geyik bahçesi ve ‘Geyikli’ adında bir restoran yapmışlar, kahvaltı ve yemek servisi de veriyorlar.
Vadistanbul’un, Maslak gökdelenlerinin hemen dibinde, ağaçlar arasında, oksijen deposu bir vaha. Yalnız hemen belirteyim, ben kahvaltı yapmadım ama Geyikli Restoran’ın servis sorunuyla ilgili internette birkaç olumsuz yoruma rastladım. Onun dışında her şey temiz pak, personel güler yüzlü görünüyordu.
İki saatlik Off Road dersi ve deneyiminin ücreti 470 lira. Fakat Turkcell buraya sponsor olup ismini vermiş, Platinum üyelerine yüzde 50 indirim yapılıyor. Aynı şekilde restoranda da yüzde 15 indirim sağlıyorlar. İçki servisi yok.
Yeni Narcos geliyor
Turkcell, dijital platformu TV+’ın yeni dizisi ‘Wild District’in lansmanını da çanşamba akşamı bu Off Road Park’taki açık hava sinemasında yaptı. Türkiye’de çok ilgi gören ‘Narcos’un yeni muadili olarak sunulan dizi aslında bir Netflix yapımı ama burada sadece TV+ Özel kapsamında yayınlanacak. Zaten başrolünde de ‘Narcos’tan tanıdığımız Juan Pablo Raba yer alıyor. Kolombiya’da FARC’ın silah bırakma sürecini konu alan ‘Wild District’, dağılan hayatlar, evden kopan babalar, kaçırılan çocuklar gibi aslında bize de çok tanıdık gelecek hikâyelerle yakın tarihe bol aksiyonlu bir ışık tutuyor.
Bu da bizim Şakira
ASMALIMESCİT’TE BİR AFRİKA LOKANTASI: BARA LA AFRIKA
Shaakirah Hilbert, İstanbul’da farklı ülkelerin mutfaklarını, özellikle de Afrika mutfağını bulmanın kolay olmadığını fark edince, anneannesinin tarifleriyle bir restoran açmaya karar vermiş.
Restoranın sahibi Shaakirah’ın (Hilbert) karışık bir hayat hikâyesi var. Anne tarafı Eritreli. Aneannesi, çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için annesini ve diğer kardeşlerini de yanına alarak Almanya’ya yerleşmeye karar veriyor. Almanya’ya geldiklerinde birçok kültürel farklılıkla karşılaşıyorlar, özellikle yemek konusunda. Anneannesi, Eritre’deki yemeklerini yapabilmek için kendi baharatını üretmeye başlıyor, kendi kahvesini kavuruyor, kasaba gittiğinde eti nasıl kesmesi gerektiğini dahi tarif ediyor. Çocukluğunda anneanesinin pişirdiği yemekler onun Afrika’sı oluyor.
Babası Amerikalı. O sırada Almanya’da görevli bir Amerikan askeri. Bir şekilde annesiyle tanışıyorlar ve sonrasında Shaakirah dünyaya geliyor. İlkokulu Almanya’da, liseyi İsviçre’de, üniversiteyi de ABD’de okuyor.
İstanbul’a ilk geldiği gün çarpılıyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul’da staj şansı çıkınca hemen kabul ediyor ve buraya taşınıyor.
İstanbul’da farklı ülkelerin mutfaklarını, özellikle de Afrika mutfağını bulmanın kolay olmadığını fark edince, anneannesinin tarifleriyle bir restoran açmaya karar veriyor: Bara la Afrika. Svahili dilinde Afrika kıtası demek.
Tasarımcı olduğu için restoranın dekorasyonunu da tamamen kendisi yapıyor. Mönüye sadece Eritre değil Afrika’nın her yerinden yemekler koyuyor: Mesela Eritre-Etiyopya mutfağından yahniler (Sega wat ve doro wat), Etiyopya ekmeği injera, niter kibbe (Etiyopya tereyağı) ve özel Afrika baharatlarının kısık ateşte uzun süre pişirilmesiyle yapılıyor. Tapaslar 15-26, ana yemekler 39-45, kokteyller 45 lira. Mekânın müdavimleri İstanbul’da yaşayan yabancılar, turistler ve yeni lezzetleri denemek isteyenler ve tabii Afrika’nın birçok ülkesinden misafirler...
Bara la Afrika’da hafta sonu geceleri Doun Doun grubunun müzikleriyle tam bir Afrika eğlencesine dönüşüyor. (0212) 249 39 93
Kahvenin yanında pikan cevizli lezzetler
İstanbul Kahve Festivali 19-22 Eylül’de, Küçükçiftlik Park’ta altıncı yılını kutluyor. Kahve severleri bir araya getiren festivalde dört gün boyunca dünyanın farklı kahve lezzetleri ve kahve eşleşmelerine yer veriliyor. Bunlardan ilginç biri de Dr. Mehmet Öz’ün tavsiye ettiği pikan cevizi eşleşmeleri. Kurulan stantta bu faydalı yemişle yapılmış dondurma, biscotti, şeker ilavesiz lokum, ekşi maya ekmeği kahvelere eşlik ediyor.
5 + 1 kadın komedyen TOUCHE SEZONU AÇIYOR
Geçen yıl canlı caz performansları ve stand-up gösterileriyle hayatımıza giren Zorlu PSM’deki Touché, yeni sezona hazır.
“Hayatla dalga geçemezsek vallahi çatlarız” diyen, kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere’lerde stand-up yapıp gelmiş beş kadın komedyenden oluşan ‘Çok da Fifi Hatunlar’ın ilk performansı pazartesi akşamı 21.00’de. Biletler 49-85 lira.
Yıllarca birçok farklı sektörde çalıştıktan sonra, 40’lı yaşlarında komedyen olma yolculuğunun mizahını bize muzır bir şekilde sunan Lesli’nin stand up gösterisi ‘Upgrade’ salı akşamı 21.00’de. Biletler yine 49-85 lira.
Neue! Step tüm hızıyla sürüyor
Zorlu PSM’nin yeni sonbahar festivalindeyse bu hafta şunlar ilginizi çekebilir:
* Poetik söz yazarlığını minimal melodilerle bir araya getiren İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Douglas Dare konseri salı akşamı 21.00’de. Biletler 60-71 lira.
* Klasik müziği deneysel elektronik tınılarla harmanlayan İtalyan Roberto Cacciapaglia da yine salı akşamı 21.00’de sahnede olacak. Biletler 79-99 lira.
* İngiliz indie rock grubu Wild Beasts’in solisti Hayden Thorpe, solo çalışmalarıyla 26 Eylül, 21.30’da İstanbul izleyicisinin karşısında. Biletler 60-71 lira.
* BBC Music Magazine Awards’ta ‘Yılın Albümü’ ödülü sahibi İzlandalı piyanist Víkingur Ólafsson 27 Eylül, 20.30’da piyano başında. Biletler 90-154 lira.
Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?
* Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde bugün 18.30’da Takadhimi Hint Dans Topluluğu’nun 2018-2019 dönem sonu gösterisi olduğunu...
Festival anlamına gelen “Parvan” teması ile kathak, bhangra, gharba, dandiya ve Bollywood dans türlerinden farklı örnekler sunulacağını...
* İstanbullullara 24 şubeyle hizmet veren Çengelköy Börekçisi’nin meşhur suböreğinde altı ay dinlendirilmiş Ezine peyniri kullandığını...Formuna dikkat edenler için hazırladıkları cevizli börekteyse sızma zeytinyağı kullandıklarını (Kilosu 49 lira - 0216 318 51 39)...
* Bugün Ortaköy’deki Feriye’de, oyun fenomenlerinin de katılacağı Gençlik ve Oyun Festivali Chapter 8’in yapılacağını...
Bir öncekine 6 bin 200 kişinin katıldığı festivalin akşamında Multiplayer’ın 10’uncu yılı şerefine VIP bir parti düzenleneceğini...
ETKİNLİK
Oturmaya mı geldik!
Her türden müzik, komedi, hobi, festival... Haftanın rehberi burada.
Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri: David Garrett
21 Eylül, İstanbul
2008’de ‘Flight of the Bumblebee’ şarkısını, saniyede 13 nota basarak, 1 dakika 6.56 saniyede çalıp adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdıran David Garrett, Volkswagen Arena’ya geliyor. Bilet fiyatları 160 TL’den başlayıp 1000 TL’ye kadar çıkıyor.
Color Sensation Fest Vol 2
21 Eylül, Antalya
Larena Beach festival alanında Şanışer feat. Sokrat ST, Mert Şenel, DJ Siavash ve Arda Öz sahnede olacak. Biletler 55 TL.
Küçük Hayaller Festivali
21-22 Eylül, İstanbul
Aden Park Göktürk’te ilk kez yapılacak festivalde doğal yaşam etkinlikleri, aile ve çocuk atölyeleri, sahne performansları, söyleşiler ve alışveriş standları var. 0-13 yaş çocuklar ve aileleri için. Biletler 56.50-203.50 TL aralığında.
Antalya Komedi Festivali
21 Eylül-1 Ekim, Antalya
Festival Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun başrolde olduğu tiyatro oyunu ‘Donkişot’um Ben’le açılacak. Bilet fiyatları oyunlara göre değişiyor, kombine bilet 420 TL.
ÖrgüFest
22 Eylül, İstanbul
İlki geçen sene düzenlenen festival bu yıl da İstanbul Deniz Müzesi’nde, 11.00’den 19.00’a kadar. Giriş bileti 20, giriş ve atölye 60 TL.
KadFest Caz Günleri
25-28 Eylül, İstanbul
KadFest Uluslararası Kadıköy Festivali’nin son ayağı olan Caz Günleri’nde açılış Berlinli caz orkestrası Jayjaybece’yle Kalamış Parkı’nda. Programda TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’yla Kerem Görsev konseri de var.
Urla Caz Festivali
27-29 Eylül, İzmir
Festivalin ilk gününde Kerem Görsev Trio, Bülent Ortaçgil ve Fatih Erkoç’u dinleyeceğiz. 28 Eylül’de Ibis Maria Latin Project, Allstar Jazz Band, Jehan Barbur ve Ricky Ford Quartet sahnede olacak. Son günün sanatçılarıysa Erkan Oğur Anatolian Blues, Birsen Tezer ve İlhan Erşahin İstanbul Sessions. Kombine bilet 295 TL.
Animal Charm
25 Eylül, İstanbul
Babylon’da 25 Eylül’de bir insan ve hayvan konseri gerçekleşecek. Sanatatak’ın 16’ncı İstanbul Bienali’nin kavramsal çerçevesi ‘Yedinci Kıta’dan esinlenerek Ayşegül Sönmez’in müzik küratörlüğünde organize ettiği konser, Türkiye müziğindeki hayvanlara adanıyor. Biletler 25-45 TL.
20. Blok Hip Hop Festivali
25 Eylül, Denizli
Türkçe rap’in iddialı isimleri Denizli Açıkhava Tiyatrosu’na geliyor: Gazapizm, Anıl Piyancı, Çağrı Sinci, Kamufle, Aga B ve Cash Flow. Biletler 84 TL.
Aydın Esen
27 Eylül, İstanbul
Arter’in sanatın tüm dallarından örnekler sunacak etkinliği 27 Eylül Cuma akşamı saat 21.00’de piyanist ve besteci Aydın Esen’in konseriyle start alıyor. Biletler 50 ve 70 TL.