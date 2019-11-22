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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Daha iyi seks için

22 Kasım 2019

Yazar arkadaşımız Ömür Gedik, enteresan bir fotoğraf eşliğinde bir paylaşım yaptı ve bizi durduk yere içinden çıkılmaz bir meseleye gark etti: Daha iyi seks için vegan olmak mı gerek?

HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Ömür, vaktiyle PETA’nın düştüğü hataya düştü. Ünlü hayvan hakları örgütü, birkaç yıl önce bir kampanya videosu hazırlamıştı.
Video, cinsellikten “hırpalanmış” bir kadını gösteriyor ve “Erkek arkadaşım vegan oldu ve canıma okudu” başlığını taşıyordu
Şu demek:
Siz de vegan olursanız bu kadar “kudretli” olursunuz.
Oysa PETA farkında olmadan, “erkek gücü”ne atıfta bulunuyor ve vegan felsefeyle taban tabana zıt düşüyordu.

HAKLI ÇÜNKÜ:
Vegan beslenmenin daha sağlıklı olduğunu, sadece cinsellik üzerinde değil, vücudun bütün fonksiyonlarını pozitif etkilediğini öne süren tezler var.
Kimsenin yatak odasına ölçüm cihazı koyamayız elbette.
Ama geçen hafta Hürriyet Cumartesi’de dünya şampiyonu vegan Türk boksör Ünsal Arık’ın röportajı vardı.
Arık, iddiaların aksine, veganlığın insanı güçsüz düşürmediğini, bu kararı verdikten sonra yaptığı dört önemli maçın dördünü de kazanarak en son WBC Asya’da da şampiyon olduğunu anlatıyordu.

HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Tam aksini söyleyen araştırmalar da mevcut.
Sadece hayvanlarda bulunan “taurin” eksikliğinin sperm kalitesini bozduğu öne sürülüyor.
Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen bakın ne diyor:
“Yeni bilimsel çalışmalara göre, taurin eksikliği olan erkeklerde kısırlık problemi daha sık görülüyor.
Fareler üzerinde yapılan araştırmada, taurin eksikliğinin sperm kuyruklarında şekil bozukluğu meydana gelmesine neden olduğu ve anormal kuyruklu spermlerin yumurtaya ulaşıp, dölleme yapamadığı bulundu.”

HAKLI ÇÜNKÜ:
Vejetaryenlik ve veganlık hem dünyada hem Türkiye’de yükselişte ve “vejeseksüellik” diye bir şey var.
Vegan olmayanlarla birlikte olmuyor, bunu reddediyorlar. Vaktiyle Akşam gazetesi üç kişiyi bulup röportaj yapmış.
Gülce şöyle diyor mesela: “Karşımdakinin vegan olmadığı bir durumda birçok özelliğini beğeniyorum diyelim ama aklıma onun et yerkenki görüntüsü geliyor. Böyle olunca da araya bir duvar koyuyorsunuz.”
Yani beyler dikkat, yarın öbür gün küçük bir çevrede sıkışıp kalabilir ya da o canım pirzolayı evde perdeleri kapatıp yemek zorunda kalabilirsiniz.

HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Ömür Gedik çaresiz sokak hayvanlarına yardım etmek için HAÇİKO adında bir dernek kurdu.
Bu dernek vasıtasıyla yardım ettiği köpecikleri “vegan mama” yemeye ne zaman ikna ederse biz de bu tezine o zaman inanacağız.

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