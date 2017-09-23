Çıktıktan sonra, sekmeden önce...

Nişantaşı’nın sosyalleşme sokağı Atiye’de yeni bir ara mekân açıldı: The Muse. ‘Ara mekân’ ne mi demek?

İşletmecilerin en sevdiği türden: Millet çıkar gelir, açsa bir şeyler atıştırır, değilse kokteylini içip sosyalleşir, hesabını alırsın; eğer sarhoş olup arıza çıkaracaksa senden sekip başka mekânda patlar...

Yani ara mekân.

Kendi mêkanını erken kapattığın için, istersen sen de başka yerde eğlenmeye gidebilirsin.

Ersin’i (Süzer) kıskanmadım desem yalan olur valla. Nişantaşı Atiye Sokak’ta açtığı The Muse işte tam böyle bir yer.

Tamam, sabah erken açıyor; Bodrum Hatice Teyze’den reçellerle kahvaltı veriyor ama gece 01.30 dedi mi, kapıyor dükkânı; çav bella!



Fotoğraf: Levent Kulu

The Muse, salaş değil ama rahat, lüks değil ama derli toplu, ucuz değil ama civara göre makul bir yer olmuş. Tam bir mahalle mekânı. Hatta sokakla biraz fazla içli dışlı.

Çünkü Atiye’deki diğer yerlerden farklı olarak önünde stantlar var.

Ayakta dikilirken gören biri yanınıza uğruyor; ona “Çak”, buna “Selam”... İçindeyken sokakta, sokaktayken içinde gibi hissediyorsunuz.

Kimler mi gelip gidiyor? Dedik ya bir semt mekânı, yani öncelikle civar sakinleri...

Ben denk gelmedim ama Demet Akalın, Ozan Doğulu gibi ünlüler...

Şehri teftişe çıkmış gece kurtları...

Dışarı çıkmış, geceyi sabah edecek fakat asıl mekâna sekmeden önce “Bakalım nerede, kim var?” yahut “Acaba bizimkiler n’apıyor?”cular...

Çok ‘ara’ hareketler bunlar!



Barmen Ali’nin salatalıkla yaptığı ödüllü bir kokteyli de var ama ben en çok bunu beğendim: Constantin. Kupada geliyor, tarçınlı. 40 lira. (0212) 258 55 01

NESİ GÜZEL: Abdi İpekçi’yle Atiye’nin tam köşesinde olduğu için hem sokaktan hem de caddeden geçenleri aynı anda kesebiliyorsunuz.

NESİ FENA: Siz bakıyorsunuz da elâlemin gözü armut toplamıyor tabii; gelip geçen herkes de sizin kimle olduğunuzu, ne yiyip içtiğinizi görüyor.

Bu akşam sen neredesin

CUMARTESİ ATEŞİ

MFÖ, İzmir Kültürpark’ta. Zuhal Olcay, Beyoğlu Açıkhava Sahnesi’nde. Mirkelam, Ankara Newcastle’da. Leman Sam, Moda Kayıkhane’de. Levent Yüksel, Bursa Jolly Joker’da. Hayko Cepkin, Tuzla Marina Arena’da. Can Bonomo, Ataşehir IF Performance’ta. Mabel Matiz, Kartal Beyrut Performance’ta...

Dersaadet’te yaşıyorsun peki bunları biliyor musun?

∆ Loris adlı bir parfüm firmasının Antalya, Trabzon gibi 17 kente özel parfüm ürettiğini... Kadın ve erkek versiyonları olan parfümlerin yakında Ankara, İzmir ve İstanbul için de çıkarılacağını...

∆ Zorlu Center’daki Eataly’de 30 Eylül’e kadar başvurulabilecek reçel yarışması düzenlendiğini... Dereceye giren reçellerin burada satılacağını ve Sahrap Soysal’ın programına konuk olacağını...

21.30 - Bu akşam Suda Tur teknesiyle Boğaz’da yapılacak Hip Hop is Back partisinin başlama saati... Biletler Biletix’te 78.5 TL. Türk rap camiası ‘battle’a doysun bakalım!

Yüzlerce bisiklet Osmangazi’den geçecek

İstanbul’dan Bursa’ya uzanan amatör yol bisikleti mücadelesi ‘Gran Fondo Marmara’ ikinci kez 111 ve 53 kilometrelik uzunlukta iki ayrı parkuruyla bisiklet tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Osmangazi Köprüsü’nden geçen 111 kilometre mesafeli Uzun Parkur mücadelesi yarın 9.00’da İstanbul’da ViaPort Asia Outlet Shopping önünden start alacak. 53 kilometre uzunluğundaki Kısa Parkur ise 11.00’de Bursa Orhangazi’den başlayacak. Gran Fondo Marmara heyecanı her iki parkur için aynı noktada Bursa Endülüs Park’da sürpriz etkinliklerin yer alacağı görkemli ödül töreniyle sona erecek. Yarışa geçen yıl 1240 kişi katılırken, bu yıl katılımcı sayısının 2 bine yaklaşması bekleniyor. Program hakkında detaylı bilgi için: (granfondomarmara.com)