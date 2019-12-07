Cihangir tayfasının eğlenmek için Suadiye’de işi ne?

Normalde insanlar eğlenmek için Anadolu Yakası’ndan karşıya taşınır. Bağdat Caddesi’ndeki Porch’ta Cihangir’den tanıdık simalara rastlamak şaşırtıcı. Buranın sırrı ne olabilir ki?
Porch, Bağdat Caddesi üzerinde Günaydın Et Lokantası’nın üstünde. (0533) 667 26 80
Şehrin Kadıköy tarafında eğlence hayatının neden tutmadığı bir muamma.
Ha deseniz, İzmir büyüklüğünde bir yerden bahsediyoruz. Koca bir nüfus, gece eğlencesi için bir kıtadan öbürüne taşınıp duruyor.
Bar yok mu? Var tabii. Ama iş gece kulübü ve dansa gelince bir türlü olmuyor. Denemeler yapıldı ama ı ıhh. Mesela en son Şefik Öztek, Caddebostan sahilinde Laila’yı yeniden açtı. Tutunamadı, kapandı.
****
O yüzden Suadiye’de tıklım tıklım bir gece kulübü görmek şaşırtıcı. Dahası var: Dans eden kalabalığın arasında şehrin Avrupa Yakası’ndan simalara rastlıyorsunuz...
İşin sırrı şu: Cadde’deki Porch Club’ın işletmesini Cihangir’in müdavim mekânı Yan’ın işletmecisi DJ Murat Öztürk devraldı. Yan, enteresan bir yerdi. Semtin mahalle barı, müdavim mekânıydı. Kim, nerede eğlenirse eğlensin, evine dönmeden önce son bir kapı oraya uğrardı. Ahali çoğunlukla birbirini tanıyan, benzer müzik zevklerine sahip insanlardı.
Murat ve eğlence konsepti yaka değiştirip ‘karşı’ya transfer olunca, bunların bir kısmı da eğlenmek için ‘karşı’ya geçer olmuş. Kısa bir süre önce evini Cihangir’den Suadiye’ye taşıyan İsmail, Porch’ta eski mahallesinden tanıdıklarla karşılaştığına çok sevindiğini söylüyor mesela: “Eşimle birlikte selam verecek birçok insanla karşılaştık. ‘Yan muhabbeti’nin bizle beraber bu yakaya taşınması çok iyi oldu.”
****
Mekânın yaş ortalaması 25-40. Ve bir Cadde klasiği: Kadın nüfusu erkekten çok. Büyük bir yer değil. Olsun olsun 150 kişilik. Çok dolu olmadığı hafta içi gecelerde bile insanda kalabalık hissi yaratıyor, rahatlayıp eğlenceye kaptırmak kolaylaşıyor.
Acaba Suadiye Porch, Anadolu Yakası’nın makûs eğlence talihini yenebilecek mi? Ama asıl soru şu: Cihangir tayfası o kadar yolu altı ay sonra da göze almaya devam edecek mi? Yoksa bunlar sadece ‘müdavimlik hukuku’ndan gelen ve kısa sürecek ‘hayırlı olsun’ turları mı?
Ekrana bakmaktan etrafa bakamıyorsun
Porch’ta çarşamba akşamları Türkçe gecesi yapılıyor. Aylin Aslım’dan ‘Aşk Her Şeyi Affeder mi?’, Duman’dan ‘Eski Köprünün Altında’ gibi rock-pop parçalarla başlayan eğlence, gece yarısına doğru iyice poplaşıyor; Ajda’dan ‘Aman Petrol’e kadar yolu var. İşin güzel tarafı, bir yandan şarkı çalarken bir yandan da barkovizyonda şarkının o zamanki klibi dönüyor. Rahmetli Harun Kolçak’ın “Giiir Kanıma” derkenki deri montlu şalvar kotlu halini unutmuş olabilirsiniz.
O yıllarda aman ne kötü giyiniyormuşuz! Özel gece demişken...
19 Aralık’ta film çıkmadan önce Porch’ta Star Wars partisi var.
MEKÂN KARNESİ
Seksilik:
3 çünkü müdavim mekânı
Fiyatlar:
3 çünkü bir bira 25 lira
Ambiyans:
4 çünkü sıcak ve şirin bir yer
Müzik:
5 çünkü DJ, Yan’da da çalan Murat Öztürk
Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?
* Zorlu Center’da ay sonuna kadar Yılbaşı Festivali düzenlendiğini...
Oluşturulan yeni yıl köyünde 30’dan fazla alışveriş kulübesi kurulduğunu...
* Levent’teki İntema Yaşam’da iyi hamburger atölyesi yapıldığını...
Kişi başı 220 liralık kurslara biletlerin günler öncesinden tükendiğini...
* Enerji içeceklerine, içeni güzelleştirdiğini iddia eden rakip çıktığını...
Kolajen protein içeceklerinin daha parlak ve canlı bir cilt vaat ettiğini...
* Özel Şişli Sanat Kursu’nda seramik çömlek yapmayı öğrettiklerini...
Üç saatin sonunda çamurdan kendi vazonuzu yapıp fırına gönderdiğinizi...CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Pamela Çorlu Event Hall’da, Işın Karaca Bakırköy Nossa Costa’da, Bülent Ersoy Samsun Sheraton’da, Zeynep Bastık Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Teoman Kayseri Wyndham’da, Zülfü Livaneli Ankara Congresium’da, Eypio Muğla 6.45 KK’da, Can Bonomo Bursa Şarlo Stage’de, Sena Şener Ataşehir Gig’s Sahne’de, Manga Denizli Route’ta, Berkay İzmir Ooze Venue’de...
Güz Kumpanyası, Mask Live Pera’da
2003’te ODTÜ’de kurulup bugünlere gelen Güz Kumpanyası’nın konseri 10 Aralık saat 21.00’de. Giriş ücretsiz.
90 TL
Bugün Kadıköy Dorock XL’daki ‘Hiphop is Back’ partisine giriş ücreti... Eğlence 13.30’da grafiti, freestyle ve breakdance yarışmalarıyla başlayacak; sonra Ceza, Massaka, Yener Çevik, Anıl Piyancı, Ayben gibi rap'çilerin sahneleriyle
devam edecek.
YENİLERDEN YENİ BEĞEN
Etiler’de bir restoran-kulüp: Şeşbeş
Çeşme Alaçatı’dan Nispetiye Caddesi’ne transfer. Aynı zamanda hem restoran, hem bar hem kulüp. Alt katında canlı performans alanı var; dün Ümit Sayan sahne aldı. Gece kulübü kısmındaysa DJ’ler 70, 80 ve 90’lar çalıyor. Pazartesileri kapalı. (0552) 358 20 90
Maslak’ta bir barbekücü: 77 Somoked BBQ
Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nin içinde. Kaburgada iddialı. Hatta kaburga-burger bile yapıyorlar. Püf noktası, eti yedi gün marine edip sonra 12 saat de tütsülemeleri. Ekmekten turşuya kadar her şeyi kendi mutfaklarında üretiyorlar. (0212) 276 34 58
Cihangir tayfasının eğlenmek için Suadiye’de işi ne?
Normalde insanlar eğlenmek için Anadolu Yakası’ndan karşıya taşınır. Bağdat Caddesi’ndeki Porch’ta Cihangir’den tanıdık simalara rastlamak şaşırtıcı. Buranın sırrı ne olabilir ki?
Porch, Bağdat Caddesi üzerinde Günaydın Et Lokantası’nın üstünde. (0533) 667 26 80
Şehrin Kadıköy tarafında eğlence hayatının neden tutmadığı bir muamma.
Ha deseniz, İzmir büyüklüğünde bir yerden bahsediyoruz. Koca bir nüfus, gece eğlencesi için bir kıtadan öbürüne taşınıp duruyor.
Bar yok mu? Var tabii. Ama iş gece kulübü ve dansa gelince bir türlü olmuyor. Denemeler yapıldı ama ı ıhh. Mesela en son Şefik Öztek, Caddebostan sahilinde Laila’yı yeniden açtı. Tutunamadı, kapandı.
****
O yüzden Suadiye’de tıklım tıklım bir gece kulübü görmek şaşırtıcı. Dahası var: Dans eden kalabalığın arasında şehrin Avrupa Yakası’ndan simalara rastlıyorsunuz...
İşin sırrı şu: Cadde’deki Porch Club’ın işletmesini Cihangir’in müdavim mekânı Yan’ın işletmecisi DJ Murat Öztürk devraldı. Yan, enteresan bir yerdi. Semtin mahalle barı, müdavim mekânıydı. Kim, nerede eğlenirse eğlensin, evine dönmeden önce son bir kapı oraya uğrardı. Ahali çoğunlukla birbirini tanıyan, benzer müzik zevklerine sahip insanlardı.
Murat ve eğlence konsepti yaka değiştirip ‘karşı’ya transfer olunca, bunların bir kısmı da eğlenmek için ‘karşı’ya geçer olmuş. Kısa bir süre önce evini Cihangir’den Suadiye’ye taşıyan İsmail, Porch’ta eski mahallesinden tanıdıklarla karşılaştığına çok sevindiğini söylüyor mesela: “Eşimle birlikte selam verecek birçok insanla karşılaştık. ‘Yan muhabbeti’nin bizle beraber bu yakaya taşınması çok iyi oldu.”
****
Mekânın yaş ortalaması 25-40. Ve bir Cadde klasiği: Kadın nüfusu erkekten çok. Büyük bir yer değil. Olsun olsun 150 kişilik. Çok dolu olmadığı hafta içi gecelerde bile insanda kalabalık hissi yaratıyor, rahatlayıp eğlenceye kaptırmak kolaylaşıyor.
Acaba Suadiye Porch, Anadolu Yakası’nın makûs eğlence talihini yenebilecek mi? Ama asıl soru şu: Cihangir tayfası o kadar yolu altı ay sonra da göze almaya devam edecek mi? Yoksa bunlar sadece ‘müdavimlik hukuku’ndan gelen ve kısa sürecek ‘hayırlı olsun’ turları mı?
Ekrana bakmaktan etrafa bakamıyorsun
Porch’ta çarşamba akşamları Türkçe gecesi yapılıyor. Aylin Aslım’dan ‘Aşk Her Şeyi Affeder mi?’, Duman’dan ‘Eski Köprünün Altında’ gibi rock-pop parçalarla başlayan eğlence, gece yarısına doğru iyice poplaşıyor; Ajda’dan ‘Aman Petrol’e kadar yolu var. İşin güzel tarafı, bir yandan şarkı çalarken bir yandan da barkovizyonda şarkının o zamanki klibi dönüyor. Rahmetli Harun Kolçak’ın “Giiir Kanıma” derkenki deri montlu şalvar kotlu halini unutmuş olabilirsiniz.
O yıllarda aman ne kötü giyiniyormuşuz! Özel gece demişken...
19 Aralık’ta film çıkmadan önce Porch’ta Star Wars partisi var.
MEKÂN KARNESİ
Seksilik:
3 çünkü müdavim mekânı
Fiyatlar:
3 çünkü bir bira 25 lira
Ambiyans:
4 çünkü sıcak ve şirin bir yer
Müzik:
5 çünkü DJ, Yan’da da çalan Murat Öztürk
Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?
* Zorlu Center’da ay sonuna kadar Yılbaşı Festivali düzenlendiğini...
Oluşturulan yeni yıl köyünde 30’dan fazla alışveriş kulübesi kurulduğunu...
* Levent’teki İntema Yaşam’da iyi hamburger atölyesi yapıldığını...
Kişi başı 220 liralık kurslara biletlerin günler öncesinden tükendiğini...
* Enerji içeceklerine, içeni güzelleştirdiğini iddia eden rakip çıktığını...
Kolajen protein içeceklerinin daha parlak ve canlı bir cilt vaat ettiğini...
* Özel Şişli Sanat Kursu’nda seramik çömlek yapmayı öğrettiklerini...
Üç saatin sonunda çamurdan kendi vazonuzu yapıp fırına gönderdiğinizi...CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Pamela Çorlu Event Hall’da, Işın Karaca Bakırköy Nossa Costa’da, Bülent Ersoy Samsun Sheraton’da, Zeynep Bastık Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Teoman Kayseri Wyndham’da, Zülfü Livaneli Ankara Congresium’da, Eypio Muğla 6.45 KK’da, Can Bonomo Bursa Şarlo Stage’de, Sena Şener Ataşehir Gig’s Sahne’de, Manga Denizli Route’ta, Berkay İzmir Ooze Venue’de...
Güz Kumpanyası, Mask Live Pera’da
2003’te ODTÜ’de kurulup bugünlere gelen Güz Kumpanyası’nın konseri 10 Aralık saat 21.00’de. Giriş ücretsiz.
90 TL
Bugün Kadıköy Dorock XL’daki ‘Hiphop is Back’ partisine giriş ücreti... Eğlence 13.30’da grafiti, freestyle ve breakdance yarışmalarıyla başlayacak; sonra Ceza, Massaka, Yener Çevik, Anıl Piyancı, Ayben gibi rap'çilerin sahneleriyle
devam edecek.
YENİLERDEN YENİ BEĞEN
Etiler’de bir restoran-kulüp: Şeşbeş
Çeşme Alaçatı’dan Nispetiye Caddesi’ne transfer. Aynı zamanda hem restoran, hem bar hem kulüp. Alt katında canlı performans alanı var; dün Ümit Sayan sahne aldı. Gece kulübü kısmındaysa DJ’ler 70, 80 ve 90’lar çalıyor. Pazartesileri kapalı. (0552) 358 20 90
Maslak’ta bir barbekücü: 77 Somoked BBQ
Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nin içinde. Kaburgada iddialı. Hatta kaburga-burger bile yapıyorlar. Püf noktası, eti yedi gün marine edip sonra 12 saat de tütsülemeleri. Ekmekten turşuya kadar her şeyi kendi mutfaklarında üretiyorlar. (0212) 276 34 58