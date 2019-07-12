Çeşme ve Bodrum’un pahalılığından kimse şikayet etmesin

Herkes kitle dalkavukluğu yapıyor, birinin de çıkıp doğruyu söylemesi lazım. İçinizden bana kızacak çok, biliyorum. Ama önce okuyun...
Hasbelkader dünyanın yarısından çoğunu gezdim. Bence dünyanın en güzel yeri Dalyan ve İztuzu Plajı.
Üstelik Bodrum’la, Çeşme’yle kıyaslan-mayacak kadar ucuz.
Güzelliğini bir başka yazıda anlatırım.
Hadi Dalyan’ı sevmediniz diyelim. Ama Akdeniz’e kısrak başı gibi uzanmış, üç tarafı denizle çevrili memleketimiz var.
İnsanlar dünyanın dört bir tarafından kalkıp geliyorlar.
Biraz araştırsanız, siz de kendi cennetinizi bulabilirsiniz.
Mesleğim gereği sürekli gidip gelmesem ne işim olur Bodrum’da, Çeşme’de?
Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Gelin biraz ondan bahsedelim.
Yunanistan’la kıyaslamak doğru mu?
Yok efendim, beach’ler çok pahalıymış, içerisi dıptıs dıptısmış...
Evet, pahalı.
Mesela Bodrum’daki Caresse Otel’in girişinde 450 lira alıyorlar.
Ama beach’inde Buddha Bar var.
Git bakayım Buddha Bar’a Dubai’de giriş ne kadar?
İşten anlamayan cahiller Bodrum’u, Çeşme’yi Yunanistan’la kıyaslıyorlar.
Aynı şey mi?
Yunan adalarında adam zaten üst katta oturuyor, evinin alt katını da restoran yapmış, karısı, çocuğuyla işletiyor.
Bizde Ege’de çalışacak insan bulamazsınız.
Çeşme’de, Bodrum’da çalışacak komiyi bile İstanbul’dan getirmek zorundasınız.
Personeli yatırmak için de ayrıca otel tutacaksınız.
Sezon kısa. Çeşme’de daha yeni başladı.
Bir küçük lokanta açtığınızı düşünün.
2.5 ayda ödediğiniz onca kirayı, yaptığınız yatırımı çıkardınız, çıkardınız. Toplam
75 gününüz var.
Eylül 15’te geçmişler olsun.
Mesela bu yıl ramazan erkene geldi, turizm sezonu bölünmeyecekti, bu kez de seçim yenilendi.
İki yıl önceki Bodrum depreminin yıldönümüne 15 gün var.
Düş oradan da bir 15: Varını yoğunu bu işe yatıran bir girişimciye kaldı 60 gün...
Tam bir orta sınıf kompleksi
Evet, tarım ülkesi olmamız bir avantaj ama rakının, biranın yüzde 70’i vergi.
Kaçtan alıp kaçtan satacaksın bir kadehi?
Bodrum, Çeşme dünyanın en önemli turizm ülkelerinden birinin en gözde yerleri.
İlle de Yalıkavak’ta Abramoviç’in yatına, Çeşme’de Prohorov’un katına nazır içeceksen o kadehi, elbette Oligark fiyatlarıyla ödeyeceksin bedelini.
Benim içinde bulunduğum, etrafımda yaşadığım şey, tam bir orta sınıf kompleksi.
Orta halli bir Fransız’ın “İlle de Riviera’da, Monte Carlo’da tatil yapacağım” deyip sonra da pahalılıktan şikayet etmesine benziyor.
Ayrıca sanıyor musunuz ki çok meraklılar bize?
Oralarda yarattığımız kalabalığa, pahalılığa, gürültüye?
Git de bir sor bakalım Alaçatı’nın 20 yıllık,
30 yıllık sakinlerine...
Vaktiyle yazlığını yapmış yerlisine, İzmirliye...
Durun durun, böyle olmayacak.
En iyisi bir dahaki yazıda ben size Dalyan’ı anlatayım.
İlle de Dalyan olsun diye değil.
Toplama kampı gibi Bodrum-Çeşme’ye gitmek zorunda değiliz.
Kendi cennetinizi bulmanız için fikir verir belki.
Çeşme ve Bodrum’un pahalılığından kimse şikayet etmesin
Herkes kitle dalkavukluğu yapıyor, birinin de çıkıp doğruyu söylemesi lazım. İçinizden bana kızacak çok, biliyorum. Ama önce okuyun...
Hasbelkader dünyanın yarısından çoğunu gezdim. Bence dünyanın en güzel yeri Dalyan ve İztuzu Plajı.
Üstelik Bodrum’la, Çeşme’yle kıyaslan-mayacak kadar ucuz.
Güzelliğini bir başka yazıda anlatırım.
Hadi Dalyan’ı sevmediniz diyelim. Ama Akdeniz’e kısrak başı gibi uzanmış, üç tarafı denizle çevrili memleketimiz var.
İnsanlar dünyanın dört bir tarafından kalkıp geliyorlar.
Biraz araştırsanız, siz de kendi cennetinizi bulabilirsiniz.
Mesleğim gereği sürekli gidip gelmesem ne işim olur Bodrum’da, Çeşme’de?
Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Gelin biraz ondan bahsedelim.
Yunanistan’la kıyaslamak doğru mu?
Yok efendim, beach’ler çok pahalıymış, içerisi dıptıs dıptısmış...
Evet, pahalı.
Mesela Bodrum’daki Caresse Otel’in girişinde 450 lira alıyorlar.
Ama beach’inde Buddha Bar var.
Git bakayım Buddha Bar’a Dubai’de giriş ne kadar?
İşten anlamayan cahiller Bodrum’u, Çeşme’yi Yunanistan’la kıyaslıyorlar.
Aynı şey mi?
Yunan adalarında adam zaten üst katta oturuyor, evinin alt katını da restoran yapmış, karısı, çocuğuyla işletiyor.
Bizde Ege’de çalışacak insan bulamazsınız.
Çeşme’de, Bodrum’da çalışacak komiyi bile İstanbul’dan getirmek zorundasınız.
Personeli yatırmak için de ayrıca otel tutacaksınız.
Sezon kısa. Çeşme’de daha yeni başladı.
Bir küçük lokanta açtığınızı düşünün.
2.5 ayda ödediğiniz onca kirayı, yaptığınız yatırımı çıkardınız, çıkardınız. Toplam
75 gününüz var.
Eylül 15’te geçmişler olsun.
Mesela bu yıl ramazan erkene geldi, turizm sezonu bölünmeyecekti, bu kez de seçim yenilendi.
İki yıl önceki Bodrum depreminin yıldönümüne 15 gün var.
Düş oradan da bir 15: Varını yoğunu bu işe yatıran bir girişimciye kaldı 60 gün...
Tam bir orta sınıf kompleksi
Evet, tarım ülkesi olmamız bir avantaj ama rakının, biranın yüzde 70’i vergi.
Kaçtan alıp kaçtan satacaksın bir kadehi?
Bodrum, Çeşme dünyanın en önemli turizm ülkelerinden birinin en gözde yerleri.
İlle de Yalıkavak’ta Abramoviç’in yatına, Çeşme’de Prohorov’un katına nazır içeceksen o kadehi, elbette Oligark fiyatlarıyla ödeyeceksin bedelini.
Benim içinde bulunduğum, etrafımda yaşadığım şey, tam bir orta sınıf kompleksi.
Orta halli bir Fransız’ın “İlle de Riviera’da, Monte Carlo’da tatil yapacağım” deyip sonra da pahalılıktan şikayet etmesine benziyor.
Ayrıca sanıyor musunuz ki çok meraklılar bize?
Oralarda yarattığımız kalabalığa, pahalılığa, gürültüye?
Git de bir sor bakalım Alaçatı’nın 20 yıllık,
30 yıllık sakinlerine...
Vaktiyle yazlığını yapmış yerlisine, İzmirliye...
Durun durun, böyle olmayacak.
En iyisi bir dahaki yazıda ben size Dalyan’ı anlatayım.
İlle de Dalyan olsun diye değil.
Toplama kampı gibi Bodrum-Çeşme’ye gitmek zorunda değiliz.
Kendi cennetinizi bulmanız için fikir verir belki.