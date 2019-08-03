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Savaş Özbey

Savaş Özbey

hiperaktif@hurriyet.com.tr

Cemil İpekçi’den dişilik semineri

3 Ağustos 2019

Muhafazakar modacı Cemil İpekçi Bodrum’da, ilginç bir seminer vermeye hazırlanıyor. Kadınlara, dişiliğin gizemini keşfetmeyi anlatacak.

Önümüzdeki perşembe akşamı Bodrum Karia Princess Otel’in konferans salonunda yapılacak kadınlık seminerinin duyurusu da bir tuhaf. Bizim ekipten iki erkeğe geldi bülten mail’i.
Katılsınlar diye değil, duyurusunu yapsınlar diye düşünecek oldum, biri röportajcı, diğeri sinema yazarı. Cemil İpekçi bu seminerlerde kadınların kendi içlerinde olan ama bilmedikleri kadınlıklarını anlatacakmış.
Böylece katılımcılar, içlerindeki dişiliğe derin bir spiritüel yolculuk yapacakmış.
Meğer daha önce bu seminerleri Belçika ve Hollanda’da da yapmış. İngiltere’de okurken Royal Academy of Arts’ta bu tür dersler gördü mü, seminer verecek birikimi nereden geliyor, bilemedim tabii.
Katılan falan olursa, nasıl bir şey çok merak ettim, iki satır yazsın.
Cemil İpekçi’den dişilik semineri
Moda’da bir
kokteyl bar: Mathildas
Küçücük fıçıcık, içi dolu kokteylcik. Ucuz değil, kokteyller 32-50 lira. Ama sahibi Vedat (Akar), kendi toniğini kendi yapacak kadar iyi barmendir. Caferağa Sakız Sokak’ta Mathilda’s’ı açmadan önce, Nişantaşı Frankie’deydi. Mönüdeki 9 imza kokteylinden cin ve greyfurtla
yaptığı #NO 6’yı deneyin.
Cemil İpekçi’den dişilik semineri
Cem Yılmaz
Zorlu PSM’de
CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus şovunun biletleri önceki gün satışa çıktı. Uzun bir aradan sonra geçen martta yeniden başladığı şovlarına Zorlu PSM’de devam edecek. Gösteri tarihleri şöyle: 30 Eylül, 1 Ekim, 11 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım, 16 Aralık, 17 Aralık, 18 Aralık ve 23 Aralık. Biletleri Biletix ve Zorlu PSM gişeleri üzerinden alabilirsiniz.
Cemil İpekçi’den dişilik semineri

CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Kenan Doğulu Vadi Açıkhava’da, Sena Şener Ankara If Performance’ta, Sıla Bodrum Antik Tiyatro’da, Erol Evgin Altınoluk Amfitiyatro’da, Defne Samyeli Çeşme Spiaggia Grande’de, Demet Akalın Bodrum Sahne İstanbul’da, Zeynep Bastık Kuşadası AVM Amfitiyatro’da...
Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ Bugün adadaki Cennet Bahçesi’nde Burgazada Music Festival olduğunu...
İlki yapılan festivalde 19.00’dan itibaren Brek,
Eskiz gibi isimlerin çıkacağını...
∆ Kilyos’un cool plajı Burç Beach’te ‘Yaz Konserleri’nin devam ettiğini...
Bugün yapılacak ‘Hip Hop on the Beach’ partisinde Ceza’nın sahne alacağını...
∆ Burç’un komşusu Milyon Beach’te de elektronik festivali yapıldığını...
Diynamic Festival’de DJ Solomun ve arkadaşlarının pikap başına geçeceğini....
80 TL
Antalya Olimpos Babylontown’da bugün ve yarın da devam edecek Renaissance Chill Out Festival’e günlük
giriş ücreti.

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