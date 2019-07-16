Ceen-giz biii-zi Dalyan’a götür

Bodrum’un, Çeşme’nin pahalılığından hiç şikayet etmeyin diye yazdım, başta sevgili Cengiz Semercioğlu olmak üzere kızan çok oldu. Halbuki ne cennetler var, sudan ucuz...
Bodrum ve Çeşme artık çocukluğumuzdan, ilk gençliğimizden bildiğimiz yerler değil. Dünyanın en önemli turizm ülkelerinden birinin, en pahalı beldeleri.
İşim gereği sürekli gidip gelmesem işim olmaz.
Arkadaşlarım var, ayda 3 bin kazanıyor ama ille de Bodrum’da, Çeşme’de tatil yapacak.
Sonra da şurada tanıdığın var mı, buraya isim yazdırır mısın, yana yakıla pahalılıktan şikayet ediyor.
Gitmeyin, giderseniz de pahalılıktan şikayet etmeyin diye yazdım... Sağ olsun başta sevgili Cengiz (Semercioğlu), bir sürü insan kızdı.
Şunu demek istiyordum halbuki:
O kadar şanslı bir ülkeyiz ki alternatifimiz sonsuz. Mesela benim cennetim Dalyan.
Evet hayat, özellikle de yeme-içme çok pahalandı ama Bodrum’la, Çeşme’yle kıyaslanmayacak kadar ucuz.
Biraz anlatayım, siz de seveceksiniz.
Yok Dalyan’ı beğenmediniz, üç tarafı denizle çevrili memleket.
Bodrum’a, Çeşme’ye mecbur değiliz ki.
Siz de kendi cennetinizi bulabilirsiniz.
Dünyanın en güzel yeri
Köyceğiz Gölü’ne suyu fazla geliyor, taşan su bir nehir halinde Ege’ye akıyor.
Nehrin iki yanı, sıradağların arasında yemyeşil bir vadi.
Dalyan kasabası bu vadinin ortasında, nehrin iki yakasına kurulmuş.
Ama tam anlamıyla iki yakasına: Cami bir tarafta, mezarlık öbür tarafta mesela.
İstersen nehirde yüz. Ama kim bakar nehrin yüzüne.
Çünkü nehir, Dalyan kasabasını geçtikten sonra dünyanın en güzel kumsallarından birine kavuşuyor:
İztuzu Plajı.
4 kilometre uzunluğunda, 100-150 metre eninde kumdan bir yarımada.
Bir tarafı tatlı su. Suyu soğuk, dalgasız ve bir-iki adımda hemen derinleşiyor.
Diğer tarafı tuzlu su. Sürekli dalgalı ama ne kadar gidersen git dizini aşmıyor. Sırf kum.
İlk gördüğümde burası dünyanın en güzel yeri demiştim.
Aradan geçen 20 yılda dünyanın yarısından fazlasını gördüm, fikrim hâlâ aynı.
Sadece ben değil, caretta caretta’lar da aynı fikirde olmalı ki milyonlarca yıldır yumurtlamaya buraya geliyorlar.
Fiyatlar makul
Bu cennet parçasına Dalyan merkezden dolmuş teknelerle gidiliyor. 20 lira.
Sizi nehrin oluşturduğu deltada, sazlıkların arasından dolaşa dolaşa boğaza getiriyorlar.
Gelip giden başka teknelere, tepedeki kaya mezarlarına selam çakarak gidiyorsunuz. Bak yeminle: Ömre ömür katıyor...
Dalyan’da vaktiyle onların sürdüğü sefahati, bugün iki kişi, geceliği 150-200 liraya, nehir kenarında, havuzlu otelde sürebiliyorsunuz. Kahvaltı dahil.
Kahvaltı demişken...
Eğer Dalyan’a giderseniz, bir sabahınızı mutlaka Gölbaşı restoranda serpme kahvaltıya ayırın.
30 çeşit kahvaltılık geliyor, bu sene fiyatı kişi başı 25 lira.
Su kaplumbağalarına, ördek ve kazlara taze bazlama atarken kendinizden geçeceksiniz.
Balıkçım diye balıkçısı var. Kendileri tutup kendileri pişiriyorlar. İki kişi içki dahil 200 lira.
Barlar sokağı küçücük ama şirin. Bir kokteyle 60 lira ödemiyorsunuz. Ha desen İstanbul’dan bile ucuz.
Bodrum’da, Çeşme’de geceliği 500 liradan başlayan otel, günlüğü 100 liradan başlayan beach mi dediniz?
Hadi canım sen de!
Ceen-giz biii-zi Dalyan’a götür
Bodrum’un, Çeşme’nin pahalılığından hiç şikayet etmeyin diye yazdım, başta sevgili Cengiz Semercioğlu olmak üzere kızan çok oldu. Halbuki ne cennetler var, sudan ucuz...
Bodrum ve Çeşme artık çocukluğumuzdan, ilk gençliğimizden bildiğimiz yerler değil. Dünyanın en önemli turizm ülkelerinden birinin, en pahalı beldeleri.
İşim gereği sürekli gidip gelmesem işim olmaz.
Arkadaşlarım var, ayda 3 bin kazanıyor ama ille de Bodrum’da, Çeşme’de tatil yapacak.
Sonra da şurada tanıdığın var mı, buraya isim yazdırır mısın, yana yakıla pahalılıktan şikayet ediyor.
Gitmeyin, giderseniz de pahalılıktan şikayet etmeyin diye yazdım... Sağ olsun başta sevgili Cengiz (Semercioğlu), bir sürü insan kızdı.
Şunu demek istiyordum halbuki:
O kadar şanslı bir ülkeyiz ki alternatifimiz sonsuz. Mesela benim cennetim Dalyan.
Evet hayat, özellikle de yeme-içme çok pahalandı ama Bodrum’la, Çeşme’yle kıyaslanmayacak kadar ucuz.
Biraz anlatayım, siz de seveceksiniz.
Yok Dalyan’ı beğenmediniz, üç tarafı denizle çevrili memleket.
Bodrum’a, Çeşme’ye mecbur değiliz ki.
Siz de kendi cennetinizi bulabilirsiniz.
Dünyanın en güzel yeri
Köyceğiz Gölü’ne suyu fazla geliyor, taşan su bir nehir halinde Ege’ye akıyor.
Nehrin iki yanı, sıradağların arasında yemyeşil bir vadi.
Dalyan kasabası bu vadinin ortasında, nehrin iki yakasına kurulmuş.
Ama tam anlamıyla iki yakasına: Cami bir tarafta, mezarlık öbür tarafta mesela.
İstersen nehirde yüz. Ama kim bakar nehrin yüzüne.
Çünkü nehir, Dalyan kasabasını geçtikten sonra dünyanın en güzel kumsallarından birine kavuşuyor:
İztuzu Plajı.
4 kilometre uzunluğunda, 100-150 metre eninde kumdan bir yarımada.
Bir tarafı tatlı su. Suyu soğuk, dalgasız ve bir-iki adımda hemen derinleşiyor.
Diğer tarafı tuzlu su. Sürekli dalgalı ama ne kadar gidersen git dizini aşmıyor. Sırf kum.
İlk gördüğümde burası dünyanın en güzel yeri demiştim.
Aradan geçen 20 yılda dünyanın yarısından fazlasını gördüm, fikrim hâlâ aynı.
Sadece ben değil, caretta caretta’lar da aynı fikirde olmalı ki milyonlarca yıldır yumurtlamaya buraya geliyorlar.
Fiyatlar makul
Bu cennet parçasına Dalyan merkezden dolmuş teknelerle gidiliyor. 20 lira.
Sizi nehrin oluşturduğu deltada, sazlıkların arasından dolaşa dolaşa boğaza getiriyorlar.
Gelip giden başka teknelere, tepedeki kaya mezarlarına selam çakarak gidiyorsunuz. Bak yeminle: Ömre ömür katıyor...
Dalyan’da vaktiyle onların sürdüğü sefahati, bugün iki kişi, geceliği 150-200 liraya, nehir kenarında, havuzlu otelde sürebiliyorsunuz. Kahvaltı dahil.
Kahvaltı demişken...
Eğer Dalyan’a giderseniz, bir sabahınızı mutlaka Gölbaşı restoranda serpme kahvaltıya ayırın.
30 çeşit kahvaltılık geliyor, bu sene fiyatı kişi başı 25 lira.
Su kaplumbağalarına, ördek ve kazlara taze bazlama atarken kendinizden geçeceksiniz.
Balıkçım diye balıkçısı var. Kendileri tutup kendileri pişiriyorlar. İki kişi içki dahil 200 lira.
Barlar sokağı küçücük ama şirin. Bir kokteyle 60 lira ödemiyorsunuz. Ha desen İstanbul’dan bile ucuz.
Bodrum’da, Çeşme’de geceliği 500 liradan başlayan otel, günlüğü 100 liradan başlayan beach mi dediniz?
Hadi canım sen de!