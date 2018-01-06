Çatıdaki Alaçatı Limon Köyiçi

Adının sonunda ‘köyiçi’ yazdığına bakmayın. Nişantaşı’nın göbeğinde, City’s AVM’nin tam karşısında. O ‘köyiçi’ lafı Çeşme’den geliyor: Geçen yaz Alaçatı’da sezonun en iyi çıkışını yapan Limon, Exclusive Hotel’in terasına kışlık açtı.



Limon Köyiçi’nin şimdiden Özge Ulusoy, Berkay, Cenk Eren, Cüneyt Özdemir, Ayşe Özyılmazel gibi müdavimleri var. Haftanın her günü açık. (0531) 102 48 48 (Fotoğraf: Murat Şaka)

Deneme turlarını saymazsanız, aslında tam yılbaşı çocuğu: Limon, 2018 itibarıyla emrinize amade, şehrin en yenisi. Mahallede yeni ama aslında o kadar toy değil, hatta biraz dişli. Geçen sezon onca rakibinin arasından sıyrılarak Alaçatı’da parmak ısırtan bir performans sergiledi.

Alaçatı’dan da Sofa Hotel’in bitişiğindeki Nişantaşı Exclusive Hotel’in tepesine kondu. Alaçatı’da, bahçesine kurulduğu villayı anımsatan yüksek çatı, taş dekorasyon ve sepet avizelerle...

Gündüz kapalı. 19.00’da açılıyor, yemekten sonra eğlence 02.00’ye kadar devam ediyor. Yemekler biraz İstanbul’a ve kışa uyarlanmış: Makarnalar, etler çoğalmış; ördek falan girmiş mönüye.

Ama ana yemekleri boş verin, asıl mesele ara sıcaklar. Bir kere bol kepçe: İki kişi, bunlardan üç-dört tane söyleyince doyuyorsunuz. Fiyatları 22 liradan başlıyor: Yaprak sarma, yaprak ciğer ve kokoreç bruschetta... Ana yemek alın ya da almayın ama bu sonuncudan mutlaka söyleyin.

SEVDİM: İşletmeci Serkan Koca’nın sanat zevkini...

Duvarda Emre Yusufi imzalı ‘Hercule’s Bathtubs’ tablosu asılı. Şeffaf bir küvette keyif yapan Yunan tanrısı...

SEVMEDİM: Asansörün yavaşlığını...

Arada teklediği de oluyormuş. Yedinci kat, insan yarı yolda kalır. Neyse ki bir-iki aya ikinci bir asansör yaptırıyorlarmış...

Saat 23.00’te kalk borusu

Yemeğinizi ister acele yiyin, ister aheste. Gece 11 oldu mu, bütün sandalyeler toplanıyor; masalar yükselip stant haline geliyor: Ya dans edersin ya bu diyardan göçersin... İstanbul için cesur ama iyi bir uygulama bence. Herkes aynı anda ayağa kalktığı için, dans etmek isteyenler masada oturup kasılanların baskısından kurtulmuş oluyor. Müzikler mi? Kasılanla dans edenin tek ortak noktası: 90’ları bol, Türkçe pop.

CUMARTESİ ATEŞİ

Bu akşam sen neredesin

Sagopa Kajmer Beşiktaş IF Performance’ta, Bülent Ersoy Bursa Jolly Joker’de, Manuş Baba Kadıköy Dorock’ta, Tan Taşçı İzmir Ooze Venue’de, Kardeş Türküler Mersin Yenişehir AKM’de...



45 TL

DJ Jan’ın bu akşam Moda Popmod’daki partisine giriş ücreti.

Dersaadet’te yaşıyorsun peki bunları biliyor musun?

∆ Bugünün Ortodoks vatandaşlarımız için Ta Fota Bayramı olduğunu ve Haliç’te denizden haç çıkarma yarışı yapılacağını... İsterseniz sizin de katılabileceğinizi... Ama önceki yıl ben kazandığım halde Patrik Hazretleri’nin ödülü bir Hıristiyana verdiğini...

∆ Gayrettepe Metrosu’ndaki Diyalog Müzesi’nde ‘Sessizlikte Diyalog’ etkinliğinin yapılacağını... İşitme engelli rehber eşliğinde 60 dakika boyunca ‘konuşmadan anlaşmayı’ deneyimleteceklerini...

∆ Fotoğrafçı İzzet Keribar’ın Nişantaşı Atölye Maçka’da özel bir ‘workshop’ düzenlediğini... Ama bu eğitime katılmak isteyenlerin kişi başı 1600 lirayı gözden çıkarması gerektiğini...