Bunlar da gecenin ‘en’leri

Yeni açılanlar/açılıp kapananlar, şehir dışından gelenler/kendini tekrarlayanlar... Elektronik mekânları, Türkçe-yabancı çalanlar... Kapısında kuyruk olanlar, girişi belli olmayanlar... Yılın uykusuz geceleri, sabahı işte buralarda sabah etti.
Yılın ilk bebesi
Maslak 1453’te, 500 kişilik gazino, 300 kişilik kulüp. 2019’un son/2020’nin ilk bebeği: Yılbaşı akşamı açılıyor. Sazlı/sözlü, dansözlü/DJ’li yılbaşı programı kişi başı 550 lira.
MÜŞTEMİLAT
Yılın gizlisi
Emirgân’daki Gizli Kalsın’ın Arda Turan-Berkay kavgasıyla gizlisi saklısı kalmamıştı. Burası oranın Nişantaşı’ndaki bir yıllık rakibi. Ulaşım kolaylığı da var. Ünlülerin toplama kampı gibi. Nişantaşı Biber’in üst katına da Ji açıldı. Anlayacağınız, gizli bar konseptinde çarşı pazar fena karıştı.
MOMO
Yılın transferi
Genelde İstanbul markaları İzmir’e şube açar; bu kez Çeşme’den bir transfer var; üstelik de plaj. Geçen yazın en popüler beach’i Momo, Bebeköy’de restoran-kulüp açtı.
Instagram: @momo.bebekoy
ESNAF
Yılın nakaratı
Yılın değil, yılların nakaratı. Çeşme Alaçatı’daki ilk yerlerinden Maslak’taki şubelerine, Alaçatı’daki yeni yerlerine hatta beach’lerine kadar aynı şarkıları, aynı sırayla çalıyorlar; millet doymadı, doyamadı sevmelere bu modern meyhaneyi. Hep tıklım, hep rica minnet rezervasyon...
(0212) 777 00 99
FONDURALI
Yılın ünlü kovanı
Yeniköy’deki hareketliliğin son halkalarından. Deniz ürünü restoranı ayrıca döner açılır bir sahnesi var. Televizyonda/dizide gördüğünüz kim varsa orada. Çünkü sahibi, Changa, La Boom, La Boucherie gibi yerlerden bütün ünlü dünyasıyla arası çok iyi olan İlyas Güngör. (0212) 223 50 60
KASTEL
Yılın kalabalığı
Beyoğlu’nda eski Kloster’in yerine açılan elektronik müzik mekânı. Zaten o muhteşem yapının atıl kalması olmazdı. Tek sıkıntı, baba DJ’ler çaldığı zaman aşırı kalabalık ve kapıda saatleri bulan kuyruk meselesi. (0533) 152 78 35
KLEIN WAL
Yılın talihsizi
Ayazağa’da 2500 kişilik kapasitesiyle şehrin en büyük elektronik kulübü olarak açıldı. Açıldığı gibi de kapandı. Teknik problem diyorlar ama belli ki ruhsat sorunu. “Yılbaşı açılacağız” demişlerdi; o da olmuyor. Instagram: @klein.wal
PORCH
Yılın sürprizi
Suadiye’de konsept değiştiren mekân, ‘Anadolu Yakası’nda dans edilmez’ algısına kafa tutuyor. Bırakın Kadıköy sakinlerini,
karşı taraftan müdavim çekiyor.
(0533) 667 26 80
Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ Restorasyonu büyük eleştirilere sebep olan Beyoğlu Narmanlı Han’da, Amsterdamlı Food Hall açıldığını...
İçinde Asya köyü, New York sokak lezzetçisi, krepçi, pizzacı, kahveci, makarnacı, kebapçı ve salatacı olduğunu...
∆ Bugün saat 17.00’de, Beyoğlu’ndaki Galata Mevlevihanesi’nde halka açık sema töreni yapılacağını...
Biletleri Biletix’te 100 liradan satılan gösteriye 7 yaşından küçük çocukların alınmadığını (biletix.com)...
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Gülşen Kartal Jolly Joker’de, Levent Yüksel İzmir Ooze Venue’de, Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul’da, Ayna Ankara The Stage Performance’ta, Yaşar Moda Kayıkhane’de, Ceza Ankara Milyon Performance’ta, Rubato Nakkaştepe Gece Life’ta, Ayta Sözeri Bakırköy Nossa Costa’da...
60 TL
Yılbaşı gecesi Kadıköy Dorock XL’da yapılacak Glow (ışık) partisine giriş ücreti... Her yer neonlarla süslenecek; hatta neon seksek alanı bile var. Gelenlerden de ya beyaz ya neon renklerde giyinmelerini istiyorlar.
Bunlar da gecenin ‘en’leri
Yeni açılanlar/açılıp kapananlar, şehir dışından gelenler/kendini tekrarlayanlar... Elektronik mekânları, Türkçe-yabancı çalanlar... Kapısında kuyruk olanlar, girişi belli olmayanlar... Yılın uykusuz geceleri, sabahı işte buralarda sabah etti.
Yılın ilk bebesi
Maslak 1453’te, 500 kişilik gazino, 300 kişilik kulüp. 2019’un son/2020’nin ilk bebeği: Yılbaşı akşamı açılıyor. Sazlı/sözlü, dansözlü/DJ’li yılbaşı programı kişi başı 550 lira.
MÜŞTEMİLAT
Yılın gizlisi
Emirgân’daki Gizli Kalsın’ın Arda Turan-Berkay kavgasıyla gizlisi saklısı kalmamıştı. Burası oranın Nişantaşı’ndaki bir yıllık rakibi. Ulaşım kolaylığı da var. Ünlülerin toplama kampı gibi. Nişantaşı Biber’in üst katına da Ji açıldı. Anlayacağınız, gizli bar konseptinde çarşı pazar fena karıştı.
MOMO
Yılın transferi
Genelde İstanbul markaları İzmir’e şube açar; bu kez Çeşme’den bir transfer var; üstelik de plaj. Geçen yazın en popüler beach’i Momo, Bebeköy’de restoran-kulüp açtı.
Instagram: @momo.bebekoy
ESNAF
Yılın nakaratı
Yılın değil, yılların nakaratı. Çeşme Alaçatı’daki ilk yerlerinden Maslak’taki şubelerine, Alaçatı’daki yeni yerlerine hatta beach’lerine kadar aynı şarkıları, aynı sırayla çalıyorlar; millet doymadı, doyamadı sevmelere bu modern meyhaneyi. Hep tıklım, hep rica minnet rezervasyon...
(0212) 777 00 99
FONDURALI
Yılın ünlü kovanı
Yeniköy’deki hareketliliğin son halkalarından. Deniz ürünü restoranı ayrıca döner açılır bir sahnesi var. Televizyonda/dizide gördüğünüz kim varsa orada. Çünkü sahibi, Changa, La Boom, La Boucherie gibi yerlerden bütün ünlü dünyasıyla arası çok iyi olan İlyas Güngör. (0212) 223 50 60
KASTEL
Yılın kalabalığı
Beyoğlu’nda eski Kloster’in yerine açılan elektronik müzik mekânı. Zaten o muhteşem yapının atıl kalması olmazdı. Tek sıkıntı, baba DJ’ler çaldığı zaman aşırı kalabalık ve kapıda saatleri bulan kuyruk meselesi. (0533) 152 78 35
KLEIN WAL
Yılın talihsizi
Ayazağa’da 2500 kişilik kapasitesiyle şehrin en büyük elektronik kulübü olarak açıldı. Açıldığı gibi de kapandı. Teknik problem diyorlar ama belli ki ruhsat sorunu. “Yılbaşı açılacağız” demişlerdi; o da olmuyor. Instagram: @klein.wal
PORCH
Yılın sürprizi
Suadiye’de konsept değiştiren mekân, ‘Anadolu Yakası’nda dans edilmez’ algısına kafa tutuyor. Bırakın Kadıköy sakinlerini,
karşı taraftan müdavim çekiyor.
(0533) 667 26 80
Dersaadet’te yaşıyorsun,
peki bunları biliyor musun?
∆ Restorasyonu büyük eleştirilere sebep olan Beyoğlu Narmanlı Han’da, Amsterdamlı Food Hall açıldığını...
İçinde Asya köyü, New York sokak lezzetçisi, krepçi, pizzacı, kahveci, makarnacı, kebapçı ve salatacı olduğunu...
∆ Bugün saat 17.00’de, Beyoğlu’ndaki Galata Mevlevihanesi’nde halka açık sema töreni yapılacağını...
Biletleri Biletix’te 100 liradan satılan gösteriye 7 yaşından küçük çocukların alınmadığını (biletix.com)...
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Gülşen Kartal Jolly Joker’de, Levent Yüksel İzmir Ooze Venue’de, Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul’da, Ayna Ankara The Stage Performance’ta, Yaşar Moda Kayıkhane’de, Ceza Ankara Milyon Performance’ta, Rubato Nakkaştepe Gece Life’ta, Ayta Sözeri Bakırköy Nossa Costa’da...
60 TL
Yılbaşı gecesi Kadıköy Dorock XL’da yapılacak Glow (ışık) partisine giriş ücreti... Her yer neonlarla süslenecek; hatta neon seksek alanı bile var. Gelenlerden de ya beyaz ya neon renklerde giyinmelerini istiyorlar.