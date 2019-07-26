Bülent Ersoy’u çıplaklar kampında düşünebiliyor musunuz?

Bülent Ersoy, konser öncesinde gazetecilere Marbella’daki bir kampta hiç mayo kullanmadan güneşlendiğini açıkladı.
Bir kere beach’e, çevrecilerin nefret ettiği o meşhur kürklerinden biriyle gelmiş...
İspanyollar şoke tabii...
Tırnaklar dörder santim...
Suratında Tutankamon maskesi gibi full makyaj...
Her zamanki gibi kafasını öne-yukarı sallayarak şezlongların arasında ilerliyor, sağlı sollu “heyeti umumiye”yi selamlıyor:
“Ooo maşallah çocuğum maşallah, fevkaladenin fevkinde. Ablan kurban olsun sana!”
Şezlonguna varınca kürkü sırtından kumlara atıyor veee ta taaaa!
Zat-ı muhterem, gayrı-mayo bir halde.
Şezlonga uzanıyor. Trrakk diye yelpaze!
İspanyollar flamenkoya çalan bu harekete tezahüratla karşılık veriyor.
Alkıştan keyfi yerine gelince şarkıya duruyor: Yananı Görür Allah!
Daha dur, daha dur: Garson geliyor...
“Ne içersiniz Sinyora?”
- Halk. Ay aman milk!
“On the rocks?” (Kaseyle mi?)
- Noo. On the box! (Kasayla!)
Malaga Körfezi bembeyaz. Bizimki süt banyosu yapıyor...
O sırada biz mi? Hiiiç, evde kös kös oturmuş, Popstar’ın tekrarını izliyoruz: “Şimdi efendim, zatıaliniz...”
Halbuki Marbella sahili çınlıyor: “Bir ben, bir Allah biliyor...”
TATİL - YAZ - LÜKS
450 lira beach girişine ne dahil?
Geçen hafta Bodrum’daki Caresse Oteli’nin beach’ine girişin 450 lira olduğunu yazdım...
Herkes bu fiyata neyin dahil olduğunu soruyor.
Anlatalım hemen: Öncelike şemsiye, havlu gibi standart plaj ihtiyaçları... Sonra otelin beach’inde bu yaz Buddha Bar açıldı, dünyaca ünlü bu zincirin DJ’leri ve müzikleri...
Otelin ultra modern plajı ve sonsuzluk havuzu...
Bir de menüden 450 liralık harcama hakkı.
Bu parayı harcadınız harcadınız, yok eksik kaldınız, sizden yine kişi başı o parayı alıyorlar.
Bu arada, yarın Kenan Doğulu konseri var.
KENT - PARTİ - EĞLENCE
Big Burn’de tam gece yarısı kim evlilik teklifi alacak?
Bugün başlayıp pazar akşamı sona erecek Big Burn Festival için 25 bin elektronik müzik tutkunu Şile yolcusu. Bu gece, Nastia’nın sahne alacağı Forest Stage’de, saat tam 00.00’da, bir erkek diz çökecek ve bir kız evlenme teklifi alacak.
Erkek harıl harıl arkadaşlarını o anda, orada olmaları için organize ediyor, yüzüğü uzattığında herkesin telefonunun flash’ını açmasını istiyor.
İsmi biliyorum ama sürprizi bozmayalım. Kızlar! 25 binde 1... Ama bu gece o siz olabilirsiniz!
SOSYAL MEDYA - MAGAZİN - TEKNOLOJİ
Kim, kimi takipten çıkardı?
Sosyal medyada kimin, kimi takibe aldığını bildirimlerle öğrenebiliyoruz. Ama kimin, kimi takipten çıkardığı, dikkatli magazincilerin uzmanlığı.
Daha doğrusu, uzmanlığıydı.
Türkler tarafından geliştirilen “Gıybettin” adlı bir uygulama, artık tarama yapmadan bunlardan haberdar olmanızı sağlıyor.
Demet Akalın-
Hande Yener yine mi küstü?
Kenan Doğulu-Beren Saat köprüleri tamamen mi attı; şak diye ekranınızda.
Bülent Ersoy’u çıplaklar kampında düşünebiliyor musunuz?
Bülent Ersoy, konser öncesinde gazetecilere Marbella’daki bir kampta hiç mayo kullanmadan güneşlendiğini açıkladı.
Bir kere beach’e, çevrecilerin nefret ettiği o meşhur kürklerinden biriyle gelmiş...
İspanyollar şoke tabii...
Tırnaklar dörder santim...
Suratında Tutankamon maskesi gibi full makyaj...
Her zamanki gibi kafasını öne-yukarı sallayarak şezlongların arasında ilerliyor, sağlı sollu “heyeti umumiye”yi selamlıyor:
“Ooo maşallah çocuğum maşallah, fevkaladenin fevkinde. Ablan kurban olsun sana!”
Şezlonguna varınca kürkü sırtından kumlara atıyor veee ta taaaa!
Zat-ı muhterem, gayrı-mayo bir halde.
Şezlonga uzanıyor. Trrakk diye yelpaze!
İspanyollar flamenkoya çalan bu harekete tezahüratla karşılık veriyor.
Alkıştan keyfi yerine gelince şarkıya duruyor: Yananı Görür Allah!
Daha dur, daha dur: Garson geliyor...
“Ne içersiniz Sinyora?”
- Halk. Ay aman milk!
“On the rocks?” (Kaseyle mi?)
- Noo. On the box! (Kasayla!)
Malaga Körfezi bembeyaz. Bizimki süt banyosu yapıyor...
O sırada biz mi? Hiiiç, evde kös kös oturmuş, Popstar’ın tekrarını izliyoruz: “Şimdi efendim, zatıaliniz...”
Halbuki Marbella sahili çınlıyor: “Bir ben, bir Allah biliyor...”
TATİL - YAZ - LÜKS
450 lira beach girişine ne dahil?
Geçen hafta Bodrum’daki Caresse Oteli’nin beach’ine girişin 450 lira olduğunu yazdım...
Herkes bu fiyata neyin dahil olduğunu soruyor.
Anlatalım hemen: Öncelike şemsiye, havlu gibi standart plaj ihtiyaçları... Sonra otelin beach’inde bu yaz Buddha Bar açıldı, dünyaca ünlü bu zincirin DJ’leri ve müzikleri...
Otelin ultra modern plajı ve sonsuzluk havuzu...
Bir de menüden 450 liralık harcama hakkı.
Bu parayı harcadınız harcadınız, yok eksik kaldınız, sizden yine kişi başı o parayı alıyorlar.
Bu arada, yarın Kenan Doğulu konseri var.
KENT - PARTİ - EĞLENCE
Big Burn’de tam gece yarısı kim evlilik teklifi alacak?
Bugün başlayıp pazar akşamı sona erecek Big Burn Festival için 25 bin elektronik müzik tutkunu Şile yolcusu. Bu gece, Nastia’nın sahne alacağı Forest Stage’de, saat tam 00.00’da, bir erkek diz çökecek ve bir kız evlenme teklifi alacak.
Erkek harıl harıl arkadaşlarını o anda, orada olmaları için organize ediyor, yüzüğü uzattığında herkesin telefonunun flash’ını açmasını istiyor.
İsmi biliyorum ama sürprizi bozmayalım. Kızlar! 25 binde 1... Ama bu gece o siz olabilirsiniz!
SOSYAL MEDYA - MAGAZİN - TEKNOLOJİ
Kim, kimi takipten çıkardı?
Sosyal medyada kimin, kimi takibe aldığını bildirimlerle öğrenebiliyoruz. Ama kimin, kimi takipten çıkardığı, dikkatli magazincilerin uzmanlığı.
Daha doğrusu, uzmanlığıydı.
Türkler tarafından geliştirilen “Gıybettin” adlı bir uygulama, artık tarama yapmadan bunlardan haberdar olmanızı sağlıyor.
Demet Akalın-
Hande Yener yine mi küstü?
Kenan Doğulu-Beren Saat köprüleri tamamen mi attı; şak diye ekranınızda.