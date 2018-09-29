Bu hafta sona ermeden...

Haftanın dans, festival, spor, meditasyon, sanat, gezi, alışveriş ve gastronomi gündeminden bilmeniz ve kaçırmamanız gerekenler...
dans edin...
İstanbul gece hayatına dün akşamki sezon açılış partisiyle “İyi geceler” diyen Harbiye Klein, bu kış da şehrin en sıkı elektronik kulübü olma iddiasında. Açılışı Christian Löffler’le yapan kulübün bir sonraki bombası 12 Ekim’deki ‘Acid Arab’. Parisli ikili Guido Minisky ve Herve Carvalho, bilinen Ortadoğu şarkılarını yeniden yorumlayacak.
izleyin...
Beş güne yayılan dört farklı konsept, film gösterimleri ve iki farklı sergiyle 60 sanatçının sahne aldığı Red Bull Music Festival’de bugün film gösterimi var. Bir dönemin düşük bütçeli kült filmlerinin oynatıldığı festival kapsamında Anadolu Yakası’nın en kült salonu Kadıköy Sineması’nda, gece 00.00’da Türk filmi ‘Şeytan’ izlenecek. (0216) 337 74 00
ter atın...
Biz kuzeyde dondukça, güneyden hâlâ ‘beach’ haberleri gelmeye devam ediyor. Antalya’da bugün Sweatfest On The Beach var. Rixos Sunfate’teki festivale biletler 410 lira.
yapın...
Yoga yapacaksanız bari yalıda olsun... Sait Halim Paşa Yalısı’nda bugün 09.30-10.45 arasında Şebnem Akbulut Özen’in yoga dersleri var. 80 lira. (0212) 223 05 66
katılın...
Sarıyer’deki Lifepark’ta bugün ve yarın Adanafest var. “Adana’yı ayağınıza getiriyoruz” diyorlar; güne ciğer yiyerek başlıyorsunuz gerisini siz hesap edin. 18.5 lira. (0553) 294 47 28
gezin...
4. İstanbul Tasarım Bienali için her gün rehberli turlar düzenleniyor. Bienal süresince devam edecek turlar, Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul’da pazartesi hariç haftanın her günü farklı saatlerde düzenleniyor. Türkçe rehberli turlar: Pazartesi hariç her gün 11.00, 14.00 ve 16.00’da. www.iksv.org
Öğrenin
USLA’da bugün İtalyan tatlıları kursu var. 11.00-15.00 arasında pannacotta, torta della nonna ve tiramisu yapmayı öğretiyorlar. Kişi başı 180 lira. Yaptığınız tatlılar size kalıyor. (0212) 211 87 52
tadın...
Etiler’deki steakhouse Scarlek mönüsünü yeniledi. Kış siparişlerinin gözdesiyse dana ilik. Kızarmış ekmeğe sürülerek yeniyor. Porsiyonu 40 lira. (0212) 265 52 65
görün...
Ankaralı mısınız? Eskişehir Yolu’nun 10’uncu kilometresinde yer alan biri büyük, diğeri küçük iki gölet ve çevresi gerçekten görülmeye değer. Etrafı sazlıklarla kaplı gölette turnabalığı, ot yiyen sazan, ördek, karabatak ve çeşitli türlerde su kuşları bulunuyor.
satın alın...
Hazır, tasarım bienalini gezmişken canınız alışveriş de çekebilir, oradan istikamet KüçükÇiftlik Park’a: Bugün ve yarın tasarımcıların özgün ve yaratıcı parçalarını bir araya getiren Garden Sale var. Giriş 30 lira.
Bu hafta sona ermeden...
Haftanın dans, festival, spor, meditasyon, sanat, gezi, alışveriş ve gastronomi gündeminden bilmeniz ve kaçırmamanız gerekenler...
dans edin...
İstanbul gece hayatına dün akşamki sezon açılış partisiyle “İyi geceler” diyen Harbiye Klein, bu kış da şehrin en sıkı elektronik kulübü olma iddiasında. Açılışı Christian Löffler’le yapan kulübün bir sonraki bombası 12 Ekim’deki ‘Acid Arab’. Parisli ikili Guido Minisky ve Herve Carvalho, bilinen Ortadoğu şarkılarını yeniden yorumlayacak.
izleyin...
Beş güne yayılan dört farklı konsept, film gösterimleri ve iki farklı sergiyle 60 sanatçının sahne aldığı Red Bull Music Festival’de bugün film gösterimi var. Bir dönemin düşük bütçeli kült filmlerinin oynatıldığı festival kapsamında Anadolu Yakası’nın en kült salonu Kadıköy Sineması’nda, gece 00.00’da Türk filmi ‘Şeytan’ izlenecek. (0216) 337 74 00
ter atın...
Biz kuzeyde dondukça, güneyden hâlâ ‘beach’ haberleri gelmeye devam ediyor. Antalya’da bugün Sweatfest On The Beach var. Rixos Sunfate’teki festivale biletler 410 lira.
yapın...
Yoga yapacaksanız bari yalıda olsun... Sait Halim Paşa Yalısı’nda bugün 09.30-10.45 arasında Şebnem Akbulut Özen’in yoga dersleri var. 80 lira. (0212) 223 05 66
katılın...
Sarıyer’deki Lifepark’ta bugün ve yarın Adanafest var. “Adana’yı ayağınıza getiriyoruz” diyorlar; güne ciğer yiyerek başlıyorsunuz gerisini siz hesap edin. 18.5 lira. (0553) 294 47 28
gezin...
4. İstanbul Tasarım Bienali için her gün rehberli turlar düzenleniyor. Bienal süresince devam edecek turlar, Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul’da pazartesi hariç haftanın her günü farklı saatlerde düzenleniyor. Türkçe rehberli turlar: Pazartesi hariç her gün 11.00, 14.00 ve 16.00’da. www.iksv.org
Öğrenin
USLA’da bugün İtalyan tatlıları kursu var. 11.00-15.00 arasında pannacotta, torta della nonna ve tiramisu yapmayı öğretiyorlar. Kişi başı 180 lira. Yaptığınız tatlılar size kalıyor. (0212) 211 87 52
tadın...
Etiler’deki steakhouse Scarlek mönüsünü yeniledi. Kış siparişlerinin gözdesiyse dana ilik. Kızarmış ekmeğe sürülerek yeniyor. Porsiyonu 40 lira. (0212) 265 52 65
görün...
Ankaralı mısınız? Eskişehir Yolu’nun 10’uncu kilometresinde yer alan biri büyük, diğeri küçük iki gölet ve çevresi gerçekten görülmeye değer. Etrafı sazlıklarla kaplı gölette turnabalığı, ot yiyen sazan, ördek, karabatak ve çeşitli türlerde su kuşları bulunuyor.
satın alın...
Hazır, tasarım bienalini gezmişken canınız alışveriş de çekebilir, oradan istikamet KüçükÇiftlik Park’a: Bugün ve yarın tasarımcıların özgün ve yaratıcı parçalarını bir araya getiren Garden Sale var. Giriş 30 lira.