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Savaş Özbey

Savaş Özbey

hiperaktif@hurriyet.com.tr

Bu hafta sona ermeden...

27 Ocak 2018

Bazı şeyler ertelemeye gelmez. Hele de son fırsatsa... Dersaadet’in yine beş duyunun beşine hitap edecek teklifleri var, eğlenecek yer bulamayan gönüllere...

İZLEYİN
Hindistan’ın ikonik müzik ve danslarıyla dünyayı coşturan ‘Taj Express’ müzikali Türkiye’de, Zorlu PSM’de. Bugün ve yarın son. Biletler 90, 130 ve 170 lira. Saat 18.00’de ‘3 Idiots’ filminin ücretsiz gösterimi de var. www.zorlupsm.com

Bu hafta sona ermeden...

KATILIN
Kabataş’ın ‘mahalle kahvesi Setup’ta bu akşam 19.30’da hip hop partisi var. Mönüde sokak lezzetleri, kabinde hip hop dünyasının sevilen ismi Fuat Ergin... (0212) 251 09 08

Bu hafta sona ermeden...

TADIN
Asmalımescit’te Toscana yemekleri yapılan yeni bir restoran açıldı: Casa di Pera. Lazanya ve kalamar dolmasında iddialılar. Bu akşam fasıl var, içki hariç fiks mönü 95 lira. (0212) 243 33 79

Bu hafta sona ermeden...

BİLİN
İlk yerli ve milli dijital para 31 Ocak’ta görücüye çıkıyor. Anafis AŞ tarafından piyasaya sürülecek para Shangri-La Ballroom Salonu’nda tanıtılacak. İsmi belli değil ama benim tahminlerim var tabii: Türkcoin, kuruşcoin, kenaracoin...

Bu hafta sona ermeden...

DİNLEYİN
Levent’teki eski Cipriani l’Assiette adında yeni bir mekân oldu. İddiaları, akşam yemeklerini parti havasında yedirmek. Her akşam başka biri sahne alıyor. Dün Ümit Besen vardı, bu akşam Betül Demir. (0536) 222 0 222

Bu hafta sona ermeden...

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