Bir döner dürüm: 0.0019833 Bitcoin...

Gayrimenkul, otomobil gibi büyük meblağlı ödemeleri Bitcoin’le kabul eden yerler vardı. Fakat iş Bitcoin’le dürüm satışına kadar indiyse çoktan benim sulara girmiş demektir. Kasap Döner’in sahibi Emrah Sarıtaş’ın bunu reklam için yaptığını düşünüyordum; konuştukça döner âleminin Elon Musk’ı ile karşı karşıya olduğumu anladım.

Bundan sonra bütün şubelerinizde Bitcoin ile alışveriş yapılabileceğini duyurdunuz. Bitcoin’in popülerliğinden faydalanıp reklam yaptığınız söyleniyor.

- Teknoloji nesline hitap etmeyi amaçladığımız için kurulduğumuz ilk andan itibaren teknolojiyi çok aktif kullanan bir zinciriz. Sene 2010, daha iPad’ler yeni çıkıyordu, bizim bütün masalarda iPad’ler vardı. Yeni sanal paralar çıkınca Kasap Döner’in buna adapte olmasından daha doğal bir şey olamazdı.

Nasıl çalışacak sistem?

- Çok basit: Bir barkodumuz var. Kasaya geldiğinizde cep telefonunuza okutuyorsunuz; bitti gitti. Hesabınızı Bitcoin’e çevirip tahsil ediyor.

Bir döner dürüm kaç Bitcoin şu anda mesela?

- Hemen bakalım sistemden: 0.0019833 Bitcoin...

Bitcoin transferi yaparken çok fazla ücret alınıyor. Gayrimenkul alırken devede kulak kalıyor ama 25 liralık bir öğle yemeğinde çok zararımıza değil mi?

- Bitcoin’le ödeme yapacak olanlar bulut yerine yerel cüzdan kullananlar olacak. O zaman transfer maliyeti 4 liraya kadar düşüyor. Onu da biz kendi payımızdan karşılıyoruz. Varsın ilk biz olalım. Ama şöyle bir şey var: Bitcoin, sanal paraların en popüleri olduğu için Bitcoin’den başladık. Zamanla diğer sanal paraları da kabul edeceğiz. Mesela Litecoin’de bu masraf 4 kuruşun altına iniyor.

Ama ya aniden çok yükselir yahut çok düşerse?

- O sizi ilgilendirmez ki! Diyelim geldiniz, bir dürüm yediniz, 50 dolar verdiniz. Ben de size üstünü o anki kurdan lira olarak verdim. Ben o 50 doları ister hemen bozdururum ister yarını beklerim. Düşerse de çıkarsa da risk benim. Bitcoin de tıpkı döviz gibi.

Siz Bitcoin biriktiriyor musunuz?

- Yok, ben sadece döner biriktiriyorum. Benim sermayem et...

İlk satış ne zaman başlayacak?

- Maliye’ye görüş sorduk. Olumlu yanıt geldiği anda biz hazırız.

Kaç şubeniz var? Bütün şubelerde geçerli olacak mı?

- Şube sayımız 53. Yurtdışındaki şubelerde olmayacak ama Türkiye’dekilerin hepsinde geçerli olacak.

Kasiyerlik tarihe karışacak

Böyle başka fütüristik projeleriniz var mı?

- Çok yakın bir gelecekte insanların para, kredi kartı gibi ödeme sistemlerinin hiçbirini kullanmayacağını düşünüyorum. Hangi şubemize girerse girsin müşterimizi yüzünden tanıyacak bir sistem kurmayı hayal ediyoruz. Size “Savaş Bey” diye isminizle hitap edecek: “En son kasımda gelmişsiniz, gözlerimiz yollarda kaldı. Her zamanki gibi bir buçuk iskender mi?” diye soracak. Ödemenizi kayıtlı kartınızdan/hesabınızdan kendisi halledecek. Bizim sektörde ilk kaybolacak mesleklerden biri kasiyerlik olacak.

ŞEHİRDE YENİ NE VAR?

Şişhane’de Firuze: Geçenlerde Topaz’ı yazmıştım. İKSV’nin terasını da meyhane yapmışlar. Bu gidişle her yer meyhane olacak.

Nişantaşı’nda Rafael: ‘Karaköy Mitte’cilerin Mim Kemal Öke Caddesi’ndeki yeni ‘brasserie’si. Şampanya eşliğinde iyi müzik vaat ediyor.

CUMARTESİ ATEŞİ

Bu akşam sen neredesin

Can Bonomo Beşiktaş IF Performance’ta, Teoman Antalya Jolly Joker’de, Vega Kadıköy Dorock’ta, Levent Yüksel İzmir Ooze Venue’de, Manga Marmaris Buddha Bar’da, Yaşar Denizli Route’ta...

230 TL

Bu akşam Maslak Uniq Center’daki ‘Ata Demirer Gazinosu’ şovuna en ucuz masa bileti.