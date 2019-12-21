Bir arabesk gecesinin kronolojisi

Sezonun tazelerinden biri epeydir sesi soluğu çıkmayan Ulus’ta açıldı: Meftun. İşletmecileri Mert ve Memo Davran, farklı yerlerde yaptıkları arabesk gecelerini de pazar akşamları buraya sabitlediler.
19.30:
Canlı müzik mekânlarında zor bulabileceğiniz kalitede bir kebap... Bir buçuk Urfa üstü arabesk... Ağır gelmese bari. Bu sırada beş kişilik orkestra sahnede yerini alıyor: Klarnet, gitar, davul, org ve darbuka-perküsyon. Livaneli’den ‘Eğil Salkım Söğüt Eğil’ ile başlıyorlar programa. Sonra klarnetten ‘Yıllardır Soruyorum Bu Soruyu Kendime’... Ben arabesk severim ama dozu mühim. Böyle gideceksek “Ohoo o, süper” diye geçiriyorum içimden.
20.00:
Demeye kalmadan solist Mert Davran da “Neden saçların beyazlamış arkadaş” diyerek merdivenlerden sahneye iniyor. Sesi çok iyi mi? Yok değil. Notaları şahane mi basıyor? Bülent Ersoy dinlese yolar, papyonunu falan ağzına tıkar. Dans, duruş? 6 buçuktan 7. Ama sanmayın ki kötü. İşin güzelliği de burada zaten. Biraz Hababam mezuniyet gecesi gibi olmasında. Siz de oturup kusur aramıyorsunuz, dalganıza bakıyorsunuz.
21.00:
Ama asıl şenlikli olan sahne değil, geri kalanı. Bütün bu en acılı şarkıları Türkiye’nin acı çeken, dertli insanları mı dinliyor dersiniz? Tam aksine. Müdavimler arasında soyadları bile tezat oluşturan Aslı-Metin Şen çifti... Bir masada ‘Bayan Kahkaha’ lakaplı Saba Tümer, diğer masada kendisi gibi afili misafirleriyle Levent Kızıl, çaprazında Ralf Tezman... Hadi şimdi hep bir ağızdan: Ağlama değmez hayaaaat bu gözyaşlarına...
23.00:
Herkes masasında efendi efendi, hanım hanımcık takılırken kayışların koptuğu nokta ‘Kim Bilir Bu Gidişin Dönüşü Olacak mı’ şarkısı oluyor. Eğlence daha 01.00’e kadar devam edecek ama benim erken kaçmam lazım. Şarkının güftesini fırsat biliyor, zengin kalkışı yapıyorum. Peki arabesk gecesinden bu gidişimin hakikaten bir dönüşü olacak mı?
Kesinlikle evet: Alışmak bir yaraaa, bağrımda kanıyor...
NESİ GÜZEL: Yerlere kadar kalın perdelerin indiği, uzun sütunlu yüksek tavanlı bir mekân.
NESİ KÖTÜ: Düzayak değil, girişi AVM’nin içinden. Bana çok antipatik geliyor.
YENİLERDEN YENİ BEĞEN
CELTIC IRISH SPORTS
İsmini 1845’te yaşanan büyük kıtlık sırasında İskoçya’nın Glasgow şehrine işçi olarak sürgüne gönderilen İrlandalıların kurduğu kulüpten alıyor. Tüm dünyadan spor karşılaşmaları yayımlanıyor. Dart müsabakaları yapılıyor. Küçük bir de sahneleri var; blues, rock ve caz türünde müzikler çalınıyor.
Narmanlı Han; (0212) 243 24 30
Nişantaşı’nda bir after club
Biber Bar’ın üstünde. Kapılarını gece saat 02.00’de açıyor. Topu topu 80 kişilik. House müzik ve R&B mekânı. Haftanın sadece üç gecesi açık. (0212) 231 41 05
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Zuhal Olcay İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda; Fazıl Say Ayazağa Volkswagen Arena’da, Yıldız Tilbe Ankara Congressium’da, Gülşen Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde, Ayna Kartal Beyrut Performance’ta, Ozan Doğulu Bursa Suare’de, Bülent Ersoy Adana Jolly Joker’de, Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul’da...
60 TL
Bu akşam Bomonti’deki Babylon’da Halep çıkışlı Hello Psychaleppo’nun partisine giriş ücreti... Arap Tarab müziğinin melodik vuruşlarını elektronik müzikle sound’larında birleştiriyorlar.
Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?
* Karaköy Fransız Geçidi’nde sanatı modayla birleştirme iddiasıyla bir dükkân açıldığını...
Wagonist’te her sezon farklı sanatçı ve mimarlarla kadın ve erkek için özel tasarımlar yapılacağını...
* Yemek Sepeti’nin alışveriş departmanı Banabi’nin tüketim alışkanlıklarını açıkladığını...
Sanılanın aksine erkeklerin bebek bezini, kadınların da enerji içeceklerini daha çok sipariş ettiğini...
Bir arabesk gecesinin kronolojisi
Sezonun tazelerinden biri epeydir sesi soluğu çıkmayan Ulus’ta açıldı: Meftun. İşletmecileri Mert ve Memo Davran, farklı yerlerde yaptıkları arabesk gecelerini de pazar akşamları buraya sabitlediler.
19.30:
Canlı müzik mekânlarında zor bulabileceğiniz kalitede bir kebap... Bir buçuk Urfa üstü arabesk... Ağır gelmese bari. Bu sırada beş kişilik orkestra sahnede yerini alıyor: Klarnet, gitar, davul, org ve darbuka-perküsyon. Livaneli’den ‘Eğil Salkım Söğüt Eğil’ ile başlıyorlar programa. Sonra klarnetten ‘Yıllardır Soruyorum Bu Soruyu Kendime’... Ben arabesk severim ama dozu mühim. Böyle gideceksek “Ohoo o, süper” diye geçiriyorum içimden.
20.00:
Demeye kalmadan solist Mert Davran da “Neden saçların beyazlamış arkadaş” diyerek merdivenlerden sahneye iniyor. Sesi çok iyi mi? Yok değil. Notaları şahane mi basıyor? Bülent Ersoy dinlese yolar, papyonunu falan ağzına tıkar. Dans, duruş? 6 buçuktan 7. Ama sanmayın ki kötü. İşin güzelliği de burada zaten. Biraz Hababam mezuniyet gecesi gibi olmasında. Siz de oturup kusur aramıyorsunuz, dalganıza bakıyorsunuz.
21.00:
Ama asıl şenlikli olan sahne değil, geri kalanı. Bütün bu en acılı şarkıları Türkiye’nin acı çeken, dertli insanları mı dinliyor dersiniz? Tam aksine. Müdavimler arasında soyadları bile tezat oluşturan Aslı-Metin Şen çifti... Bir masada ‘Bayan Kahkaha’ lakaplı Saba Tümer, diğer masada kendisi gibi afili misafirleriyle Levent Kızıl, çaprazında Ralf Tezman... Hadi şimdi hep bir ağızdan: Ağlama değmez hayaaaat bu gözyaşlarına...
23.00:
Herkes masasında efendi efendi, hanım hanımcık takılırken kayışların koptuğu nokta ‘Kim Bilir Bu Gidişin Dönüşü Olacak mı’ şarkısı oluyor. Eğlence daha 01.00’e kadar devam edecek ama benim erken kaçmam lazım. Şarkının güftesini fırsat biliyor, zengin kalkışı yapıyorum. Peki arabesk gecesinden bu gidişimin hakikaten bir dönüşü olacak mı?
Kesinlikle evet: Alışmak bir yaraaa, bağrımda kanıyor...
NESİ GÜZEL: Yerlere kadar kalın perdelerin indiği, uzun sütunlu yüksek tavanlı bir mekân.
NESİ KÖTÜ: Düzayak değil, girişi AVM’nin içinden. Bana çok antipatik geliyor.
YENİLERDEN YENİ BEĞEN
CELTIC IRISH SPORTS
İsmini 1845’te yaşanan büyük kıtlık sırasında İskoçya’nın Glasgow şehrine işçi olarak sürgüne gönderilen İrlandalıların kurduğu kulüpten alıyor. Tüm dünyadan spor karşılaşmaları yayımlanıyor. Dart müsabakaları yapılıyor. Küçük bir de sahneleri var; blues, rock ve caz türünde müzikler çalınıyor.
Narmanlı Han; (0212) 243 24 30
Nişantaşı’nda bir after club
Biber Bar’ın üstünde. Kapılarını gece saat 02.00’de açıyor. Topu topu 80 kişilik. House müzik ve R&B mekânı. Haftanın sadece üç gecesi açık. (0212) 231 41 05
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Zuhal Olcay İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda; Fazıl Say Ayazağa Volkswagen Arena’da, Yıldız Tilbe Ankara Congressium’da, Gülşen Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde, Ayna Kartal Beyrut Performance’ta, Ozan Doğulu Bursa Suare’de, Bülent Ersoy Adana Jolly Joker’de, Demet Akalın Etiler Sahne İstanbul’da...
60 TL
Bu akşam Bomonti’deki Babylon’da Halep çıkışlı Hello Psychaleppo’nun partisine giriş ücreti... Arap Tarab müziğinin melodik vuruşlarını elektronik müzikle sound’larında birleştiriyorlar.
Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?
* Karaköy Fransız Geçidi’nde sanatı modayla birleştirme iddiasıyla bir dükkân açıldığını...
Wagonist’te her sezon farklı sanatçı ve mimarlarla kadın ve erkek için özel tasarımlar yapılacağını...
* Yemek Sepeti’nin alışveriş departmanı Banabi’nin tüketim alışkanlıklarını açıkladığını...
Sanılanın aksine erkeklerin bebek bezini, kadınların da enerji içeceklerini daha çok sipariş ettiğini...