Beyrutlu Sky Bar Kıbrıs'ta şube açtı! Türkiye’de olsa memleketin en iyi gece kulübü olabilirdi

Gerçi yine yabancıya gitmedi, Yavru Vatan’da: Beyrut’un dünyaca ünlü kulübü Sky Bar, Girne’nin en tazesi Kaya Palazzo’da şube açtı. Türkiyeliler ve Kıbrıslıların yanı sıra Beyrutlular da gelmişti. Eğer böyle devam ederse Kıbrıs’ta bu yaz şenlik var.
Lübnan’daki Sky Bar, sadece Doğu Akdeniz’in değil, bütün dünyanın sayılı gece kulüplerinden biri.
Evet, mekân olarak çok güzel, dekor falan da yıkılıyor ama burayı bu kadar ünlü yapan Lübnanlıların eğlence anlayışı.
Savaşın çocukları, yıllar içinde öyle bir gece hayatı geliştirmişler ki sanki yarın yokmuş gibi eğleniyorlar.
Sky Bar Lübnan’da avizeden sarkıp “Ya habibi” diye başaşağı dans eden insan görmüşlüğüm var.
Eğer Kıbrıs’ta açılan yeni şube onları da çekmeyi başarırsa, bu yaz Girne’de şenlik var demek.
Sordum, Lübnanlılar kulübün açıldığı Kaya Palazzo Oteli’nde 60 oda kapatmışlar.
Dışarıdan stadyuma benziyor
400 kişilik mekân bol oyuncaklı, çok bölümlü: Ortada geniş bir pist ve stant alanı, etrafında kat kat yükselen localar... Dışarıdan stadyuma benzeyen kulübün etrafı kapalı, üstü açık.
Müzikler, şovlar tamamen Lübnanlılara ait. Ama arada Türkçe çalmayı da ihmal etmiyorlar. Her büyük açılışta olduğu gibi kapıda kuyruk ve “Yani sen şimdi bizi almaaan?” diye bodyguard’lara çıkışan ‘Kıprıslılar’...
İstanbul’un gece hayatı her geçen gün parıltısını kaybederken Yavru Vatan’daki Sky Bar gecesi ilaç gibi geldi.
KKTC bir eğitim ve kumar merkezi. Bütün ekonomi bunların üzerine
kurulu.
İster misiniz şimdi de Ibiza benzeri bir eğlence üssüne dönüşsün?
Yes be annem!
Sky Bar’ın 20 kişilik Lübnanlı şov ekibinde kadın dansçılar kadar üstü çıplak erkekler dansçılar da dikkat çekiyor.
Kumarbaza oksijen dans edene hidrojen
KKTC kumarhaneleriyle ünlü biliyorsunuz. Başta Türkiye, İsrail, Beyrut olmak üzere kumar meraklıları sabahlara, hatta hiç çıkmadan ertesi sabahlara kadar kumarhaneleri dolduruyor. Bu kadar uzun saatler uykularının gelmemesi, dinç kalmaları için de salonlara fazladan oksijen basılıyor. Kumar sevmediğim için sıkılıyorum ama Kıbrıs’ta mekânların içi sizi, dışı beni yakar. İnanılmaz bir nem ve sıcak var. Sky Bar, Lübnan’da olduğu gibi burada da açık havada. Sanki dans etmiyor, yüzüyor gibisiniz. Çözümü hidrojende bulmuşlar. Belirli aralıklarla kulübe yukarıdan hidrojen basılıyor. Artık nasıl bir kimyasal tepkimeyse nem yok oluyor, ortalık bir anda buz kesiyor.
Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?
* DOT’un kurucusu Murat Daltaban’ın basit drama atölyesi düzenlediğini...
2 Ağustos’ta DOT’un Kanyon sahnesindeki etkinliğe kayıtların başladığını... (www.go-dot.org)
* Yarın Şile Yeşil Vadi’de Reebok Mudrace çamur koşusu yapılacağını...
Herkesin çamura bulanacağı etkinlikte çocuk aktiviteleri de düzenlendiğini... (www.reebok.com.tr)
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Ozan Çolakoğlu Çeşme Kafe Pi’de, Demet Akalın Ankara Winner İncek’te, White Party Bodrum Nikki Beach’te, Nazan Öncel Ataşehir IF Performance’ta, Sıla Harbiye Açıkhava’da, Kenan Doğulu Bodrum Antik Tiyatro’da, Teoman Beyoğlu Sanat Performance’ta,
Serdar Ortaç Kuşadası Jade Beach’te, Yıldız Tilbe Çeşme Jolly Joker’de...
82.50 TL
Yarın akşam Harbiye Cemil Topuzlu’daki Joan Baez konserine Biletix’teki en ucuz bilet fiyatı... Ben kendisine gönül koydum, gitmeyeceğim konserine. İki yıl önce Türkiye çok güvensiz diye konserini iptal etmişti.
Bir de aktivist geçinmiyor mu?
77 yaşındasın zaten, neyin korkusu?
Beyrutlu Sky Bar Kıbrıs'ta şube açtı! Türkiye’de olsa memleketin en iyi gece kulübü olabilirdi
Gerçi yine yabancıya gitmedi, Yavru Vatan’da: Beyrut’un dünyaca ünlü kulübü Sky Bar, Girne’nin en tazesi Kaya Palazzo’da şube açtı. Türkiyeliler ve Kıbrıslıların yanı sıra Beyrutlular da gelmişti. Eğer böyle devam ederse Kıbrıs’ta bu yaz şenlik var.
Lübnan’daki Sky Bar, sadece Doğu Akdeniz’in değil, bütün dünyanın sayılı gece kulüplerinden biri.
Evet, mekân olarak çok güzel, dekor falan da yıkılıyor ama burayı bu kadar ünlü yapan Lübnanlıların eğlence anlayışı.
Savaşın çocukları, yıllar içinde öyle bir gece hayatı geliştirmişler ki sanki yarın yokmuş gibi eğleniyorlar.
Sky Bar Lübnan’da avizeden sarkıp “Ya habibi” diye başaşağı dans eden insan görmüşlüğüm var.
Eğer Kıbrıs’ta açılan yeni şube onları da çekmeyi başarırsa, bu yaz Girne’de şenlik var demek.
Sordum, Lübnanlılar kulübün açıldığı Kaya Palazzo Oteli’nde 60 oda kapatmışlar.
Dışarıdan stadyuma benziyor
400 kişilik mekân bol oyuncaklı, çok bölümlü: Ortada geniş bir pist ve stant alanı, etrafında kat kat yükselen localar... Dışarıdan stadyuma benzeyen kulübün etrafı kapalı, üstü açık.
Müzikler, şovlar tamamen Lübnanlılara ait. Ama arada Türkçe çalmayı da ihmal etmiyorlar. Her büyük açılışta olduğu gibi kapıda kuyruk ve “Yani sen şimdi bizi almaaan?” diye bodyguard’lara çıkışan ‘Kıprıslılar’...
İstanbul’un gece hayatı her geçen gün parıltısını kaybederken Yavru Vatan’daki Sky Bar gecesi ilaç gibi geldi.
KKTC bir eğitim ve kumar merkezi. Bütün ekonomi bunların üzerine
kurulu.
İster misiniz şimdi de Ibiza benzeri bir eğlence üssüne dönüşsün?
Yes be annem!
Sky Bar’ın 20 kişilik Lübnanlı şov ekibinde kadın dansçılar kadar üstü çıplak erkekler dansçılar da dikkat çekiyor.
Kumarbaza oksijen dans edene hidrojen
KKTC kumarhaneleriyle ünlü biliyorsunuz. Başta Türkiye, İsrail, Beyrut olmak üzere kumar meraklıları sabahlara, hatta hiç çıkmadan ertesi sabahlara kadar kumarhaneleri dolduruyor. Bu kadar uzun saatler uykularının gelmemesi, dinç kalmaları için de salonlara fazladan oksijen basılıyor. Kumar sevmediğim için sıkılıyorum ama Kıbrıs’ta mekânların içi sizi, dışı beni yakar. İnanılmaz bir nem ve sıcak var. Sky Bar, Lübnan’da olduğu gibi burada da açık havada. Sanki dans etmiyor, yüzüyor gibisiniz. Çözümü hidrojende bulmuşlar. Belirli aralıklarla kulübe yukarıdan hidrojen basılıyor. Artık nasıl bir kimyasal tepkimeyse nem yok oluyor, ortalık bir anda buz kesiyor.
Dersaadet’te yaşıyorsun, pekİ bunları bİlİyor musun?
* DOT’un kurucusu Murat Daltaban’ın basit drama atölyesi düzenlediğini...
2 Ağustos’ta DOT’un Kanyon sahnesindeki etkinliğe kayıtların başladığını... (www.go-dot.org)
* Yarın Şile Yeşil Vadi’de Reebok Mudrace çamur koşusu yapılacağını...
Herkesin çamura bulanacağı etkinlikte çocuk aktiviteleri de düzenlendiğini... (www.reebok.com.tr)
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin
Ozan Çolakoğlu Çeşme Kafe Pi’de, Demet Akalın Ankara Winner İncek’te, White Party Bodrum Nikki Beach’te, Nazan Öncel Ataşehir IF Performance’ta, Sıla Harbiye Açıkhava’da, Kenan Doğulu Bodrum Antik Tiyatro’da, Teoman Beyoğlu Sanat Performance’ta,
Serdar Ortaç Kuşadası Jade Beach’te, Yıldız Tilbe Çeşme Jolly Joker’de...
82.50 TL
Yarın akşam Harbiye Cemil Topuzlu’daki Joan Baez konserine Biletix’teki en ucuz bilet fiyatı... Ben kendisine gönül koydum, gitmeyeceğim konserine. İki yıl önce Türkiye çok güvensiz diye konserini iptal etmişti.
Bir de aktivist geçinmiyor mu?
77 yaşındasın zaten, neyin korkusu?