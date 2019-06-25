Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Savaş ÖZBEY>Berksan-Dilmener düellosundaki şeytani ayrıntılar
"Savaş Özbey" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Savaş Özbey" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Savaş Özbey

Savaş Özbey

hiperaktif@hurriyet.com.tr

Berksan-Dilmener düellosundaki şeytani ayrıntılar

25 Haziran 2019

Bir müzisyenle bir eleştirmenin zekice ama acımasız, kötücül ama centilmence atışmasına tanık olduk hafta sonu. İşte ayrıntılara gizledikleri şeytanilikler...

Müzik yazarımız Naim Dilmener, cumartesi günkü köşesinde Berksan’ın kardeşiyle birlikte yaptığı yeni şarkısını eleştirdi.
Ama ne eleştiri!
Kıvrak Türkçesiyle kelimelerin uçlarını sivriltip mızrak haline getirmiş.
Cümlelerini okurken, “Ya bunlar benim için yazılmış olsaydı” diye geriliyorsunuz, tırnak yiyecek hale geliyorsunuz.
Berksan’dan cevap gecikmedi tabii. Sosyal medyadan.
Aynı silahlar ve sivrilikle.
Kötücül mü? Dilmener’le aynı acımasızlıkta.
Takip etmesi zevkli mi? Kesinlikle!
Çünkü karşılıklı zekice ve ince hamlelerde bir kelime hakaret, tek kötü söz yok.
Kanlı ama centilmence bir düello izler gibi.

NAİM DİLMENER: Ya şarkı nedir yanlış anlamış bu gençler ya da bilmezden gelmek işlerine geliyor.

YORUM: Sert mi? Evet, çok sert. Buradaki belden aşağı hareket hangisi? Dilmener, şarkıyı eleştirirken “gençler” diyerek Berksan ve kardeşini “aklı havada toylar” olarak nitelendiriyor. Oysa adam 40 yaşında.

BERKSAN:
Bizim müziğimiz, sound’umuz öyle yeni ki senin anlamanı beklemek, sana büyük haksızlık olurdu.

YORUM: “Restini gördüm artırıyorum” diyor Berksan. İnce bir manevrayla Dilmener’i kendi silahıyla vuruyor: Yaş mevzuu...

“Bizim gençliğimizi bırak, asıl sen o kadar yaşlı bir müzik yazarısın ki bizim sound’umuzu anlamıyorsun” demeye getiriyor.

NAİM DİLMENER: Sözleri Berksan yazmış. Söz dediğimiz de lafın gelişi tabii... Serdar Ortaç’ın mucidi olduğu, hani ayrılık sonrası o eski sevgiliye yapılan nispet havaları/dalgaları var ya, onlardan...

YORUM: Berksan’ın yazdığı şarkı sözlerine “Serdar Ortaç” benzetmesi! Daha durun, ölümcül darbe yeni geliyor: “Tabii böyle de yaşanabilir, hayatlar böyle de kurulabilir. Ama şarkılar değil...” Türkçesi: Sen dalgana bak, boşver şarkıyı markıyı.

BERKSAN: Öyle ezbere eleştirilerin var ki bu şarkıda Serdar Ortaç bulmak, bir sağır için bile zor bir iş olurdu.

YORUM: Beyaz adam çatal dilli: Bir müzik yazarına “sağır” demek... Kötücül olduğu kadar zekice de ahahahhah...

NAİM DİLMENER: Hem sözler böyle ‘sade su’ olacak hem de tekdüze bir ritim üzerine, ortalıkta onlarca benzeri olan zayıf melodi(ler) oturtacaksınız...

YORUM: Yani diyor ki: “Serdar Ortaç’ta hiç olmazsa dile dolanacak popüler bir nakarat/melodi oluyor. Sizde o da yok...”

BERKSAN: Biz ne yaptığımızdan eminiz ve değerimizin farkındayız.

YORUM: E ne güzel her hamleye misliyle cevap veriyordu. Şimdi niye geri adım atıp savunmaya geçti ki Berksan?

NAİM DİLMENER: Mesele yok o zaman, ne yaptığınızdan eminseniz beni boşverin.

YORUM: Yılların kurdu tabii, en ufak zaaf belirtisini affeder mi? “Madem kendinizden bu kadar eminsiniz, beni niye bu kadar ciddiye alıyorsunuz?” diye soruyor. Laf cambazlığıyla kendisini önemsiz gibi gösterirken, aslında bir tepeden bakış sergiliyor. Hem de “tartışmayı bitiren taraf” avantajı elde ediyor.

Keşke hemen bitmeseymiş, biraz daha uzatsalarmış...

X
Savaş ÖZBEY Savaş ÖZBEYTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Rapor Çilesi IIAyşegül DOMANİÇ YELÇERapor Çilesi II25.06.2019
Rapor Çilesi IIAyşegül DOMANİÇ YELÇERapor Çilesi II25.06.2019
İşte İstanbul’daki zaferin kahramanlarıAhmet HAKANİşte İstanbul’daki zaferin kahramanları25.06.2019
Demek ki neymişRauf TAMERDemek ki neymiş?25.06.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.