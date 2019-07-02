Beren Saat nerede göbek atıyor?

Kayınvalidesi haklı çıktı. Beren Saat arkadaşlarıyla tatilde. Hangi bilinmeyen beach’te masa tepesinden inmiyor dersiniz?
Kenan Doğulu konserinde oğlu ve gelini hakkında ilk kez konuşan Serpil Doğulu, boşanacakları konuşulan çift için “Her şey yolunda” demişti.
Konserde neden Beren Saat’in olmadığını soran gazetecilere, Kenan Doğulu’nun işleri olduğunu bu yüzden de Beren Saat’in arkadaşlarıyla birlikte tatilde olduğu cevabını vermişti.
Fakat hemen hemen aynı saatlerde Beren Saat’in İstanbul’da bir AVM’de görünmesi kafaları karıştırmıştı.
Kayınvalide haklı çıktı. Beren Saat arkadaşları Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu, Gülcan Arslan, İrem Şentürk ve Eda Güngör ile Çeşme’de “kız kıza” tatilde.
Alaçatı’nın adı az bilinen bir otelinde kalıyor, paparazziler tarafından henüz ablukaya alınmamış yeni bir beach’inde, şu satırlar itibariyle, çıplak ayak masa tepesinde göbek atıyor.
İki gündür üst üste aynı yere gidiyor.
Kayınvalide “Tatilde” diye açıklama yaparken AVM’de görünmesinin nedeni de buraya gelmeden önce tatil için alışverişe çıkmasıymış.
Ha tabii madem kayınvalidenin dediği gibi “her şey yolunda”, o alışveriş başka zaman yapılamaz mıydı, niye konser vakti AVM’deydi, bunlar ayrı mevzuu.
Esnaf plaja indi, butik beach’ler iş yapamıyor
Peki Beren Saat’in gündüz gözüyle masa tepesinde “çakkıdı çakkıdı” döktürdüğü yer neresi?
Altınkum tarafında yeni açılan Esnaf on the Beach.
Bildiğimiz modern meyhane Esnaf’ın sahile inmiş hali.
Çeşme’de sezon tam açılmamış olmasına rağmen, tıklım tıklım.
Happy hour zamanı bir masada Beren ve arkadaşları, bir masada Deniz Akkaya ve çılgın avanesi, bir masada futbolcular Necati Ateş, Ufuk Ceylan, diğerinde Fener’in yeni transferi Taylan Antalyalı... Hiç öyle jilet gibi bir yer değil.
Hatta boş halini görseniz, “Bu kadar ünlünün toplama kampı gibi bu salaş yerde işi ne” dersiniz.
Ama Esnaf’ın olayı bu. İstanbul ve Alaçatı’daki meyhane halinde de rakıyı çay bardağında veriyorlar.
Beach hali tamamen farklı tabii.
Çeşme’de geç kalkıldığı için öğle yemeği de geç yeniyor, saat 16.00 gibi herkesin elinde ekşi erikli margaritalar, berry-vodka shot’lar...
Milleti önce “Self Control”, “I Will Survive” gibi cover’larla tava getiriyorlar, sonra Mezdeke’ye kadar yolu var...
Acaba Beren Saat için hassasiyet gösterip Kenan Doğulu şarkısı çalmazlar mı diye düşündüm.
Demeye kalmadan Kenan’dan manidar manidar: “İlk Adımı Sen At”...
Arkasından küüüt: “Shake It Up Şekerim”...
Beren mi?
Hiç oralı olmadı, sanki hiç tanımadığı birinin şarkısıymış gibi bol “shake”ti, “up”tı...
Mesut Özil ve 20 haramiler
Alaçatı’daki ünlülerden biri de balayındaki Mesut Özil.
Fakat ne hikmetse eşi Amine Gülşe yerine sürekli erkek arkadaşıyla dolaşıyor. Takım ruhu diye buna derim.
Yedekler dahil 20 erkek! Millet, “Mesut Özil ve 20 Haramiler” diye isim takmış, çok güldük.
En sonunda gazeteciler de dayanamayıp “Eşiniz nerede?” diye sormuş.
Sonunda ortaya çıktı Amine Hanım.
Birlikte başka bir çift arkadaşlarıyla yemek yediler.
Belli ki kadın gezip tozmayı, eğlenmeyi de seviyor.
Oturduğu yerden kalkmadan bir gerdan kırışı var, ayakta oynayan dansözü bastırır, yerine oturtur.
Velhasıl ikisi de çok mutlu görünüyordu. Bir yastıkta kocasınlar. Erler Film sunar.
Beren Saat nerede göbek atıyor?
Kayınvalidesi haklı çıktı. Beren Saat arkadaşlarıyla tatilde. Hangi bilinmeyen beach’te masa tepesinden inmiyor dersiniz?
Kenan Doğulu konserinde oğlu ve gelini hakkında ilk kez konuşan Serpil Doğulu, boşanacakları konuşulan çift için “Her şey yolunda” demişti.
Konserde neden Beren Saat’in olmadığını soran gazetecilere, Kenan Doğulu’nun işleri olduğunu bu yüzden de Beren Saat’in arkadaşlarıyla birlikte tatilde olduğu cevabını vermişti.
Fakat hemen hemen aynı saatlerde Beren Saat’in İstanbul’da bir AVM’de görünmesi kafaları karıştırmıştı.
Kayınvalide haklı çıktı. Beren Saat arkadaşları Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu, Gülcan Arslan, İrem Şentürk ve Eda Güngör ile Çeşme’de “kız kıza” tatilde.
Alaçatı’nın adı az bilinen bir otelinde kalıyor, paparazziler tarafından henüz ablukaya alınmamış yeni bir beach’inde, şu satırlar itibariyle, çıplak ayak masa tepesinde göbek atıyor.
İki gündür üst üste aynı yere gidiyor.
Kayınvalide “Tatilde” diye açıklama yaparken AVM’de görünmesinin nedeni de buraya gelmeden önce tatil için alışverişe çıkmasıymış.
Ha tabii madem kayınvalidenin dediği gibi “her şey yolunda”, o alışveriş başka zaman yapılamaz mıydı, niye konser vakti AVM’deydi, bunlar ayrı mevzuu.
Esnaf plaja indi, butik beach’ler iş yapamıyor
Peki Beren Saat’in gündüz gözüyle masa tepesinde “çakkıdı çakkıdı” döktürdüğü yer neresi?
Altınkum tarafında yeni açılan Esnaf on the Beach.
Bildiğimiz modern meyhane Esnaf’ın sahile inmiş hali.
Çeşme’de sezon tam açılmamış olmasına rağmen, tıklım tıklım.
Happy hour zamanı bir masada Beren ve arkadaşları, bir masada Deniz Akkaya ve çılgın avanesi, bir masada futbolcular Necati Ateş, Ufuk Ceylan, diğerinde Fener’in yeni transferi Taylan Antalyalı... Hiç öyle jilet gibi bir yer değil.
Hatta boş halini görseniz, “Bu kadar ünlünün toplama kampı gibi bu salaş yerde işi ne” dersiniz.
Ama Esnaf’ın olayı bu. İstanbul ve Alaçatı’daki meyhane halinde de rakıyı çay bardağında veriyorlar.
Beach hali tamamen farklı tabii.
Çeşme’de geç kalkıldığı için öğle yemeği de geç yeniyor, saat 16.00 gibi herkesin elinde ekşi erikli margaritalar, berry-vodka shot’lar...
Milleti önce “Self Control”, “I Will Survive” gibi cover’larla tava getiriyorlar, sonra Mezdeke’ye kadar yolu var...
Acaba Beren Saat için hassasiyet gösterip Kenan Doğulu şarkısı çalmazlar mı diye düşündüm.
Demeye kalmadan Kenan’dan manidar manidar: “İlk Adımı Sen At”...
Arkasından küüüt: “Shake It Up Şekerim”...
Beren mi?
Hiç oralı olmadı, sanki hiç tanımadığı birinin şarkısıymış gibi bol “shake”ti, “up”tı...
Mesut Özil ve 20 haramiler
Alaçatı’daki ünlülerden biri de balayındaki Mesut Özil.
Fakat ne hikmetse eşi Amine Gülşe yerine sürekli erkek arkadaşıyla dolaşıyor. Takım ruhu diye buna derim.
Yedekler dahil 20 erkek! Millet, “Mesut Özil ve 20 Haramiler” diye isim takmış, çok güldük.
En sonunda gazeteciler de dayanamayıp “Eşiniz nerede?” diye sormuş.
Sonunda ortaya çıktı Amine Hanım.
Birlikte başka bir çift arkadaşlarıyla yemek yediler.
Belli ki kadın gezip tozmayı, eğlenmeyi de seviyor.
Oturduğu yerden kalkmadan bir gerdan kırışı var, ayakta oynayan dansözü bastırır, yerine oturtur.
Velhasıl ikisi de çok mutlu görünüyordu. Bir yastıkta kocasınlar. Erler Film sunar.