Bence Nilgün Bodur doğru söylüyor

Başkasına ait sözleri kendisininmiş gibi kullandığı için eleştiriliyordu. Yaptığı açıklama insanları hepten çıldırttı. Çünkü o bölümü anonim sandığını iddia etti.
“Bilmiyordum” diye yaptığı savunmaya gönülden inanıyorum.
Çünkü 20 yıl kadar dünya markalarının kurumsal iletişimini yapmış bir isim Bodur.
Sen tutup Burberry, Lacoste, Calvin Klein gibi markaların imajını yöneteceksin, yıllarca sahte/çakma ürünlerle, çalıntı ve kopyayla mücadele edeceksin, sonra tutup kendi kitabında intihal yapacaksın.
Olacak iş değil.
¡¡¡
Bodur, uzmanlığı gereği bunun ne demek olduğunu, insani ve hukuki sonuçlarını hesap edebilecek kapasitede.
Çünkü altına imza atıp “sattığı” şey, Dadaloğlu’na mı yoksa Karacaoğlan’a mı ait olduğu tartışılan bir türkü sözü değil.
İlk baskısı 150 bin yapılmış, tiyatrolara uyarlanmış, Broadway’de sergilenmiş...
Hepsini geç...
Dünyada 60 dile çevrilmiş Anne Frank’in günlüğü.
¡¡¡
Şu anda olup biten bence hırsızlıktan ziyade cehalet, kültürsüzlük, tembellik...
En hafif ifadesiyle okura, kendisine ve kitabına özensizlik.
Nokta.
Çünkü “Bilmiyordum” derken gerçekten samimiyse, o sözün bile tam doğrusuna bakmamış, içinde bir kelime yanlış.
Asıl merak ettiğim, her yerde “çok iyi eğitim almış” diye sunulan Bodur’un, benzer özensizlikleri bitirme tezinde de yapıp yapmamış olduğu.
Cemal Süreya’ya zorla intihal yaptırdılar
YENİ EDEBİYAT BOMBASI
Nilgün Bodur’la ilgili tenkitlerden, esprilerden gına mı geldi?
O zaman edebi ağızların yeni sakızı da benden gelsin...
Cemal Süreya’ya zorla intihal yaptırdılar!
Hem de ölümünden neredeyse 30 yıl sonra.
¡ ¡ ¡
Yaptıranlar kim?
Gazeteci Yılmaz Özdil mesela. Sözcü’deki 31 Temmuz 2015 tarihli yazısı.
Başka?
Oyuncu Ceyhun Yılmaz. YouTube’da “Kadınlar Susarak Gider” başlığıyla yaptığı, 4.5 milyon izlenen meşhur seslendirme.
Başka, başka?
Google’a “Kadınlar Susarak Gider” yaz da gör...
Elele dergisinin kapağı, kitap siteleri, alıntı platformları, Ekşi Sözlük, aklınıza neresi gelirse.
¡ ¡ ¡
En baştan gidelim: Baylar bayanlar bir kere “Kadınlar Susarak Gider” bir şiir değil, düz yazı.
Cemal Süreya’ya ait olduğunu nereden uyduruyorsunuz bilmiyorum ama yazarı da Candan Ünal.
Tıpkı Nilgün Bodur gibi bir aşk, kadın ve ilişkiler yazarı.
Ama bu kez durum tam tersi: Onun yazısı alınıp Cemal Süreya’nın hanesine yazıldı.
Kabul, “Cemal Süreya” kalibresinde bir yazı ama...
Aynı isimle bir kitabı bile var Ünal’ın.
Çok matrak değil mi?
¡ ¡ ¡
Kadını buldum.
“Araştırdım, Cemal Süreya Derneği’ne bile ulaştım. Yakınından geçen tek bir kelimesi yok Cemal Süreya’nın. Ben uğraşmaktan bıktım, artık onlar ispat etsinler yazının Cemal Süreya’ya ait olduğunu” diyor.
Pazartesi yeni kitabı çıkıyor yazarın: Mükemmel Kadın Olma.
Alınız, okuyunuz, istediğiniz kısmı kesip ister Mevlana’ya ister Nazım Hikmet’e atfedip internette paylaşınız.
Ve hin hin kikirdeyiniz...
Bence Nilgün Bodur doğru söylüyor
Başkasına ait sözleri kendisininmiş gibi kullandığı için eleştiriliyordu. Yaptığı açıklama insanları hepten çıldırttı. Çünkü o bölümü anonim sandığını iddia etti.
“Bilmiyordum” diye yaptığı savunmaya gönülden inanıyorum.
Çünkü 20 yıl kadar dünya markalarının kurumsal iletişimini yapmış bir isim Bodur.
Sen tutup Burberry, Lacoste, Calvin Klein gibi markaların imajını yöneteceksin, yıllarca sahte/çakma ürünlerle, çalıntı ve kopyayla mücadele edeceksin, sonra tutup kendi kitabında intihal yapacaksın.
Olacak iş değil.
¡¡¡
Bodur, uzmanlığı gereği bunun ne demek olduğunu, insani ve hukuki sonuçlarını hesap edebilecek kapasitede.
Çünkü altına imza atıp “sattığı” şey, Dadaloğlu’na mı yoksa Karacaoğlan’a mı ait olduğu tartışılan bir türkü sözü değil.
İlk baskısı 150 bin yapılmış, tiyatrolara uyarlanmış, Broadway’de sergilenmiş...
Hepsini geç...
Dünyada 60 dile çevrilmiş Anne Frank’in günlüğü.
¡¡¡
Şu anda olup biten bence hırsızlıktan ziyade cehalet, kültürsüzlük, tembellik...
En hafif ifadesiyle okura, kendisine ve kitabına özensizlik.
Nokta.
Çünkü “Bilmiyordum” derken gerçekten samimiyse, o sözün bile tam doğrusuna bakmamış, içinde bir kelime yanlış.
Asıl merak ettiğim, her yerde “çok iyi eğitim almış” diye sunulan Bodur’un, benzer özensizlikleri bitirme tezinde de yapıp yapmamış olduğu.
Cemal Süreya’ya zorla intihal yaptırdılar
YENİ EDEBİYAT BOMBASI
Nilgün Bodur’la ilgili tenkitlerden, esprilerden gına mı geldi?
O zaman edebi ağızların yeni sakızı da benden gelsin...
Cemal Süreya’ya zorla intihal yaptırdılar!
Hem de ölümünden neredeyse 30 yıl sonra.
¡ ¡ ¡
Yaptıranlar kim?
Gazeteci Yılmaz Özdil mesela. Sözcü’deki 31 Temmuz 2015 tarihli yazısı.
Başka?
Oyuncu Ceyhun Yılmaz. YouTube’da “Kadınlar Susarak Gider” başlığıyla yaptığı, 4.5 milyon izlenen meşhur seslendirme.
Başka, başka?
Google’a “Kadınlar Susarak Gider” yaz da gör...
Elele dergisinin kapağı, kitap siteleri, alıntı platformları, Ekşi Sözlük, aklınıza neresi gelirse.
¡ ¡ ¡
En baştan gidelim: Baylar bayanlar bir kere “Kadınlar Susarak Gider” bir şiir değil, düz yazı.
Cemal Süreya’ya ait olduğunu nereden uyduruyorsunuz bilmiyorum ama yazarı da Candan Ünal.
Tıpkı Nilgün Bodur gibi bir aşk, kadın ve ilişkiler yazarı.
Ama bu kez durum tam tersi: Onun yazısı alınıp Cemal Süreya’nın hanesine yazıldı.
Kabul, “Cemal Süreya” kalibresinde bir yazı ama...
Aynı isimle bir kitabı bile var Ünal’ın.
Çok matrak değil mi?
¡ ¡ ¡
Kadını buldum.
“Araştırdım, Cemal Süreya Derneği’ne bile ulaştım. Yakınından geçen tek bir kelimesi yok Cemal Süreya’nın. Ben uğraşmaktan bıktım, artık onlar ispat etsinler yazının Cemal Süreya’ya ait olduğunu” diyor.
Pazartesi yeni kitabı çıkıyor yazarın: Mükemmel Kadın Olma.
Alınız, okuyunuz, istediğiniz kısmı kesip ister Mevlana’ya ister Nazım Hikmet’e atfedip internette paylaşınız.
Ve hin hin kikirdeyiniz...