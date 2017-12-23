Ben hikâye anlatıcısıyım

Tom Jones dünyanın en tanınmış viski uzmanlarından biri. ‘Green is Back’ etkinliği için İstanbul’a geldi. Niyetim onu ‘rakıya çıkarmak’tı ama şehir dışında işim çıkınca telefonda sohbet ettik...





◊ Bugüne kadar kaç bardak viski içmişsinizdir?

- Aslında hiç hesaplamadım. Büyük ihtimalle pek çok insandan daha fazla ülkede ve çeşit denemişimdir ama insanların düşündüğünden çok daha az olduğunu söyleyebilirim.

◊ Gözü kapalı kaç çeşit viski ayırt edebilirsiniz?

- İyi bir burun 30 bin kadar aromayı kokusundan ayırt edebiliyor. Ama ben bir burun değil, hikâye anlatıcısıyım. Bir geleneği ve bu geleneğin içindeki isimlerin yolculuklarını naklediyorum. Yedi yıldır dünyayı dolaşıyorum ve yılda ortalama 20 bin insanla yüz yüze buluştum.

◊ Bu konuda kafalar karışık. Viski kokteylleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

- Eski kokteyllerin pek çoğu viskiyle yapılıyor. Çünkü içinde farklı aromalar var. Benim favorim İskoç viskisi ile yapılanlar.

◊ Rakının başkentindesiniz... Hiç rakı gecesine katıldınız mı?

- Buraya daha önce de geldim. Rakının insanlar için ne ifade ettiğini biliyorum. Yazın tatil için gelmeyi ve şehri telaşsızca deneyimlemeyi çok isterdim. Ama hayır, geleneksel anlamda bir rakı gecesine hiç katılamadım.

◊ Bu sefer olmadı ama bir dahaki gelişinize size sözüm olsun o zaman...

- Neden olmasın! Memnuniyetle...

Dersaadet’te yaşıyorsun peki bunları biliyor musun?

∆ İstanbul kent hayatına Kuponsa adında yeni bir uygulama girdiğini... 250 farklı mêkanda ‘1 alana 1 bedava’ gibi imkânlar sunduğunu...

∆ Bugün Ataşehir Silence Hotel’de yumrukların havada uçuşacağını... 17.00’de başlayacak RMO’yla birlikte otelde bos fırtınası eseceğini...

24 TL

Bu akşam Ataşehir DasDas’taki Luxus konserine öğrenci giriş ücreti.

Bu akşam sen neredesin?

Deli Festival Ankara Armada AVM’de, Zuhal Olcay Moda Kayıkhane’de, Levent Yüksel Antalya Jolly Joker’de, Mirkelam Ankara Newcastle’da, Ezhel Kadıköy Dorock’ta, Suzan Kardeş Balıkesir Garaj’da...