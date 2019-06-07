Bayramda İstanbul ilk kez boşalmadı

Televizyon kanalları yine “İstanbul boşaldı, trafik bomboş” diye beylik bayram yayınlarını yaptılar ama gerçek hiç de öyle değildi. Rahatlama ne kelime, her zamankinden daha beterdi.
Bayramda tatile gitmem. Diyelim ki “kavimler göçü”nde gideceğiniz yere sağ salim vardınız...
Fırsat bu fırsat diye otelinden teknesine her şey daha pahalı oluyor; her yerde kuyruk-kalabalık, müşteri bu kadar çok olunca hizmette/serviste özensizlik...
Halbuki İstanbul öyle mi? Normalde bir buçuk-iki saatte gideceğiniz yere 20 dakikada varıyorsunuz.
Başka zaman iğne atsan yere düşmeyecek Eminönü, Üsküdar gibi yerler bile boş.
İşporta tezgahları yok, dükkanların çoğu kapalı; koca şehir turistlerle size kalmış gibi.
Daha doğrusu “gibiydi”.
Bu sene ilk kez tuhaf bir şey oldu. Evet, televizyon kanalları yine “İstanbul boşaldı, trafik bomboş” diye beylik bayram yayınlarını yaptılar ama gerçek hiç de öyle değildi.
Annemlere gideceğim diye bir köprü trafiğine yakalandım ki böylesi pazartesi-salı bile yoktur.
Sağa sola bakıyorum, insanlarla konuşuyorum; Florya’dan Kadıköy’e üç saatte giden mi ararsın, Bakırköy’den Altunizade’ye iki buçuk saatte giden mi...
Ulus, Florya, Suadiye gibi kalbur üstü semtler elbette tenhalaşmış olabilir ama Kadıköy rıhtım, Taksim, Adalar mahşer yeri gibiydi mesela.
Eminönü’nde Adalar vapuruna binmeye çalışan kalabalığın fotoğraflarını gördünüz mü?
Tamam, ekonomik vaziyet orta hallilerin tatile gitmesine müsaade etmiyor...
Tamam, okullar daha kapanmadı; sınavlar, finaller var...
Tamam, yakında seçim olacak; millet git-gel yapmak istemedi...
Tamam, mültecilerin sayısı çok arttı ve onların bayramda gidebilecekleri bir memleketleri yok...
Ama bu sene ilk kez bambaşka bir şeydi.
Galiba fena yaşlandım.
Yakında “Aah o eski bayramlar” diye şehrin boş halini anlatmaya başlayacağım.
Tek tuşla, masrafsız hatırlı insan olmak
Bir tuşla rehberindeki herkese bayram tebriği atmak...
Tek kuruş masrafı olmadığı için, aynı basma kalıp mesajı yüzlerce kişiye iletmek...
Edebi eser muamelesi yaparak insanların ekranını tatsız tuzsuz manilerle doldurmak...
Nasılsa bedava. Bas “gönder”e, ücretsiz, meşakkatsiz hatırlı insan ol...
Kolaysa hepsine SMS yollasana!
Yok öyle yağma!
Çok çiğ, özensiz hatta saygısızca.
Şahsıma özel olarak yazılmamış hiçbir şeyi cevaplamıyorum.
Siz de cevaplamayın.
Bayramda İstanbul ilk kez boşalmadı
Televizyon kanalları yine “İstanbul boşaldı, trafik bomboş” diye beylik bayram yayınlarını yaptılar ama gerçek hiç de öyle değildi. Rahatlama ne kelime, her zamankinden daha beterdi.
Bayramda tatile gitmem. Diyelim ki “kavimler göçü”nde gideceğiniz yere sağ salim vardınız...
Fırsat bu fırsat diye otelinden teknesine her şey daha pahalı oluyor; her yerde kuyruk-kalabalık, müşteri bu kadar çok olunca hizmette/serviste özensizlik...
Halbuki İstanbul öyle mi? Normalde bir buçuk-iki saatte gideceğiniz yere 20 dakikada varıyorsunuz.
Başka zaman iğne atsan yere düşmeyecek Eminönü, Üsküdar gibi yerler bile boş.
İşporta tezgahları yok, dükkanların çoğu kapalı; koca şehir turistlerle size kalmış gibi.
Daha doğrusu “gibiydi”.
Bu sene ilk kez tuhaf bir şey oldu. Evet, televizyon kanalları yine “İstanbul boşaldı, trafik bomboş” diye beylik bayram yayınlarını yaptılar ama gerçek hiç de öyle değildi.
Annemlere gideceğim diye bir köprü trafiğine yakalandım ki böylesi pazartesi-salı bile yoktur.
Sağa sola bakıyorum, insanlarla konuşuyorum; Florya’dan Kadıköy’e üç saatte giden mi ararsın, Bakırköy’den Altunizade’ye iki buçuk saatte giden mi...
Ulus, Florya, Suadiye gibi kalbur üstü semtler elbette tenhalaşmış olabilir ama Kadıköy rıhtım, Taksim, Adalar mahşer yeri gibiydi mesela.
Eminönü’nde Adalar vapuruna binmeye çalışan kalabalığın fotoğraflarını gördünüz mü?
Tamam, ekonomik vaziyet orta hallilerin tatile gitmesine müsaade etmiyor...
Tamam, okullar daha kapanmadı; sınavlar, finaller var...
Tamam, yakında seçim olacak; millet git-gel yapmak istemedi...
Tamam, mültecilerin sayısı çok arttı ve onların bayramda gidebilecekleri bir memleketleri yok...
Ama bu sene ilk kez bambaşka bir şeydi.
Galiba fena yaşlandım.
Yakında “Aah o eski bayramlar” diye şehrin boş halini anlatmaya başlayacağım.
Tek tuşla, masrafsız hatırlı insan olmak
Bir tuşla rehberindeki herkese bayram tebriği atmak...
Tek kuruş masrafı olmadığı için, aynı basma kalıp mesajı yüzlerce kişiye iletmek...
Edebi eser muamelesi yaparak insanların ekranını tatsız tuzsuz manilerle doldurmak...
Nasılsa bedava. Bas “gönder”e, ücretsiz, meşakkatsiz hatırlı insan ol...
Kolaysa hepsine SMS yollasana!
Yok öyle yağma!
Çok çiğ, özensiz hatta saygısızca.
Şahsıma özel olarak yazılmamış hiçbir şeyi cevaplamıyorum.
Siz de cevaplamayın.